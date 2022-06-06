Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Щодо білорусів, то ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Так. Ми розуміємо навіть, який об'єм. Ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові іти по цьому формату і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - сказав глава держави.

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Як повідомлялося, президент РФ Путін назвав "блефом" повідомлення про те, що Росія заважає вивезенню зерна з України, провокуючи продовольчу кризу, і вказав можливі варіанти експорту. Зокрема, найпростіший і найдешевший варіант, на його переконання, - через Білорусь.