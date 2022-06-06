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Україна не готова розглядати експорт зерна через Білорусь, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Щодо білорусів, то ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Так. Ми розуміємо навіть, який об'єм. Ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові іти по цьому формату і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - сказав глава держави.

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Як повідомлялося, президент РФ Путін назвав "блефом" повідомлення про те, що Росія заважає вивезенню зерна з України, провокуючи продовольчу кризу, і вказав можливі варіанти експорту. Зокрема, найпростіший і найдешевший варіант, на його переконання, - через Білорусь.
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Топ коментарі
+11
А у Лукашенко уже и карта есть. Он обязательно все покажет)
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06.06.2022 20:32
+8
тю...вот тебе и раз ))))) а лука так старался... ВСУ нахваливал)))) зря чё ли??? ))))))
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06.06.2022 20:31
+8
Ми можемо йому карту з напрямком показати. До речі лише один а не чотири
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06.06.2022 20:54
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тю...вот тебе и раз ))))) а лука так старался... ВСУ нахваливал)))) зря чё ли??? ))))))
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06.06.2022 20:31 Відповісти
Ми можемо йому карту з напрямком показати. До речі лише один а не чотири
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06.06.2022 20:54 Відповісти
i eto pravilno.
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06.06.2022 20:31 Відповісти
Вважаєте, кращий вихід розмінувати Одесу? Якщо через Білорусь -- то втратимо (чи ми, взагалі?) зерно. А що можемо втратити, якщо Одесу розмінувати й пустити москалоту, не дай Боже?
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06.06.2022 20:52 Відповісти
Нехай голодні приїдуть і візьмуть
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06.06.2022 20:59 Відповісти
А у Лукашенко уже и карта есть. Он обязательно все покажет)
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06.06.2022 20:32 Відповісти
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06.06.2022 20:56 Відповісти
Україна не готова розглядати питання експорту зерна через Білорусь - це тіпа "вибачте" ??!
Сил нема таке читати ...
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06.06.2022 20:34 Відповісти
мы не готовы, но если уж так скажут, ради детей африки ,то мы будем готовы. и не только на зерно...
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06.06.2022 20:35 Відповісти
Слухай!!! Навіщо тебе виписали з лікарні? Можливо ще є шанс на одужання.
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06.06.2022 20:47 Відповісти
Чтобы потом не кусать локти нужно разобрать рельсы и все дороги с мостами ведущими на Беларашку и Рашку. Лучше перебдеть чем разгребать новую *бучу*
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06.06.2022 20:35 Відповісти
Ні!!! Це не вірно!!!! Я не розумію нашого **гералісімуса**,значить як **вагнеровців**--так будь-ласка,а як зерно---ЗУСЬ!!! Не послідовно.
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06.06.2022 20:39 Відповісти
А Бульбофюрер уже слюни пустил как перед ним станут на колени и медленно будут снимать санкции. Не стоит забывать что Украина национализировала вагоны Беларашки. И в ответ Бульбофюрер мог запросто национализировать наши вагоны уже с зерном. И ничего бы ему не сделали
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06.06.2022 20:40 Відповісти
А давайте міняти- вагон зерна на батарею "Іскандерів" ?
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06.06.2022 21:01 Відповісти
і хочеться йому на всяку дурню відповідати.
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06.06.2022 21:46 Відповісти
вагнергейт
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06.06.2022 22:23 Відповісти
Гарантом вывоза зерна через Одессу могла бы быть Турция, если бы согласилась своим ВМФ прикрывать разминирование акватории и вывоз зерна.
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06.06.2022 22:40 Відповісти
 
 