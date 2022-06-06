Напав на Украину, Россия напала на ценности ООН, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что, напав на Украину, Россия напала не только на одну страну, она напала на ценности Организации объединенных наций.

"Кремль может запретить использовать слово "война". Но это не изменяет действительности, которая разбивает сердце. Тысячи мертвых украинских женщин, детей и мужчин, зверства, изнасилования, бесчисленные украинские города, разбомбленные в прах. Это война, варварская война, которую начал постоянный член этого Совета", - сказал он в понедельник в Нью-Йорке, выступая в рамках заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к послу Украины в ООН, Мишель заверил, что ЕС "будет продолжать поддерживать Украину и ваш народ и будет продолжать давить на Россию, противостоять России правдой". Россия напала на одну страну, на один народ – Украину. Но Россия также напала на ценности и принципы этого дома – человеческое достоинство, терпимость, многостороннее сотрудничество и международное право. Это наши общие ценности, фундамент этого дома. Поэтому это не война против одного народа, это война против всего, что мы строили в последние поколения после Второй мировой войны", - убежден президент Евросовета.

При этом он заверил, что приверженность ЕС принципам ООН – непреклонна. "ЕС – надежный, преданный и уважаемый партнер, и мы будем продолжать сотрудничать, чтобы строить более безопасный, более свободный и более преуспевающий мир", - подчеркнул Мишель.

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