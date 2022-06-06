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Напав на Украину, Россия напала на ценности ООН, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявляет, что, напав на Украину, Россия напала не только на одну страну, она напала на ценности Организации объединенных наций.

"Кремль может запретить использовать слово "война". Но это не изменяет действительности, которая разбивает сердце. Тысячи мертвых украинских женщин, детей и мужчин, зверства, изнасилования, бесчисленные украинские города, разбомбленные в прах. Это война, варварская война, которую начал постоянный член этого Совета", - сказал он в понедельник в Нью-Йорке, выступая в рамках заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к послу Украины в ООН, Мишель заверил, что ЕС "будет продолжать поддерживать Украину и ваш народ и будет продолжать давить на Россию, противостоять России правдой". Россия напала на одну страну, на один народ – Украину. Но Россия также напала на ценности и принципы этого дома – человеческое достоинство, терпимость, многостороннее сотрудничество и международное право. Это наши общие ценности, фундамент этого дома. Поэтому это не война против одного народа, это война против всего, что мы строили в последние поколения после Второй мировой войны", - убежден президент Евросовета.

При этом он заверил, что приверженность ЕС принципам ООН – непреклонна. "ЕС – надежный, преданный и уважаемый партнер, и мы будем продолжать сотрудничать, чтобы строить более безопасный, более свободный и более преуспевающий мир", - подчеркнул Мишель.

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Топ комментарии
+7
а від німеччини нереально щось отримати. поляки підтвердять
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06.06.2022 21:45
+6
нашего Шмигаля, і тут і там показують, ось до чого Техніка Дійшла....
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06.06.2022 21:43
+6
ООН було знищено ще на етапі заснування через право вето та відсутність адекватних механізмів його подолання. Ліга націй, дубль два.
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06.06.2022 21:50
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Шмигаль тут, Шмигаль там
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06.06.2022 21:41 Ответить
нашего Шмигаля, і тут і там показують, ось до чого Техніка Дійшла....
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06.06.2022 21:43 Ответить
Щось подумалось, добре б було непомітно замінити Шмигаля на Мішеля. Підміну помітять хіба що по зупинці крадівницва.
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06.06.2022 22:06 Ответить
Знищила ООН як структуру
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06.06.2022 21:42 Ответить
ООН було знищено ще на етапі заснування через право вето та відсутність адекватних механізмів його подолання. Ліга націй, дубль два.
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06.06.2022 21:50 Ответить
Які це цінності ? Давайте поступово з чеченської війни ! Щоб ви втопились в кровавих грошах разом з вашими виродками
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06.06.2022 21:42 Ответить
потужна промова, слова, слова, а тим часом Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини
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06.06.2022 21:43 Ответить
а від німеччини нереально щось отримати. поляки підтвердять
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06.06.2022 21:45 Ответить
Щодо промови -«"Кремль може заборонити використовувати слово "війна"»
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06.06.2022 21:45 Ответить
Бо Польща не отримала танки. Шольц тріпло. Такі дії греків свідчать, що навіть там це визнають.
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06.06.2022 21:47 Ответить
Це зрозуміло було. Давно пишу,що всякий євронепотріб фактично за рахунок агресії проти України один поперед одного оновлює на халяву свій парк військової техніки.
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06.06.2022 21:51 Ответить
А шо у ООН є цінності???Дивно...
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06.06.2022 21:43 Ответить
Зря вы так, унитазы из штаб-квартиры ООН очень пригодись бы в любом поселке рашки.
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06.06.2022 21:45 Ответить
Які там,в жопу,цінності у тієї ООН? Бабло по кишеням розсовувати ні за що?
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06.06.2022 21:46 Ответить
ООН може відродитись як дієва інституція при одній умові- якщо звідти викинути рашку !
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06.06.2022 21:51 Ответить
На цінності ООН росія не тільки напала, а й насрала. І вже дуже давно. А ви тільки но примітили.
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06.06.2022 21:52 Ответить
Тю... росія, ООН... До ООН була Ліга Націй. кацапстан звідти випхали за напад на Фінляндію у 1939 році, тому коли замість Ліги Націй створили ООН у 1945 році, туди прийняли саме Україну (на той час УРСР), а не СРСР.
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06.06.2022 22:22 Ответить
Мішель Шмигаль - це не французська актриса, а брати-близнюки
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06.06.2022 21:53 Ответить
Йо! Класс! Чувак, ты шаришь. А хто така Мішель?
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06.06.2022 21:56 Ответить
оон - пустой звук. кучка бездельников, дармоедов и тунеядцев, ничего не решающих и живущих за счет подачек
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06.06.2022 21:57 Ответить
Так впишитесь ****** в рот. такие герои все. Будь даже Порох президентом и если б ***** напало, ну да, юг был бы наш, потопили бы весь ЧФ РФ. но кацапы все равно бы методично и плавно наступали. так что без помощи нам будет тяжко. им плевать на своих. или вы еще не поняли?
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06.06.2022 21:57 Ответить
Вписатися по справжньому може тільки США.Інші мало що можуть у військовому плані.В США ракетного озброєння найбільше.
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06.06.2022 22:15 Ответить
RabZея хочет убедить Запад...что херячить ракетами каждое утро по мирным городам Украины это хорошая идея....
Крысы позорные...
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06.06.2022 22:08 Ответить
Цінності для слабаків.В кого є ракети,авіація,ядерна зброя і тд.,той може все порушувати і ніякі цінності його не зупинять.Це українці всі типи озброєння повіддавали і випрошуємо допомогу,більше в світі таких дурнів немає.
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06.06.2022 22:13 Ответить
Скоріше, параша показала цім нападом, що всі цінності оон, це жалюгідна підробка.
Хоча на справді, це вже відомо з 60-х років минулого століття.
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06.06.2022 22:15 Ответить
 
 