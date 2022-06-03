Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишит его прибыли от продажи нефти
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишив его прибыли от продажи нефти
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Спасибо ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю за решение для поддержки Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, лишив прибыли от продажи нефти. Отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит производителей, в частности аграриев, поможет восстановлению экономики", - подчеркнул глава государства.
Также читайте: На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель
Топ комментарии
+13 Віктор Степаненко
показать весь комментарий03.06.2022 16:30
+7 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий03.06.2022 16:49
+6 Alex Sav 8157c114
показать весь комментарий03.06.2022 16:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- І навіть видасте Коломойського Сполученим Штатам?
- Майже все...