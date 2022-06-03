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Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишит его прибыли от продажи нефти

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Зеленский поблагодарил ЕС за 6-й санкционный пакет: Это усилит давление на агрессора, лишив его прибыли от продажи нефти

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Спасибо ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю за решение для поддержки Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, лишив прибыли от продажи нефти. Отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит производителей, в частности аграриев, поможет восстановлению экономики", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд, - Мишель
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Топ комментарии
+13
Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
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03.06.2022 16:30
+7
ще додай-в печерскому суді після війни
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03.06.2022 16:49
+6
тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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03.06.2022 16:36
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Зеленський - співучасник всіх злочинів рашки в Україні . Саме завдяки йому Україна була поставлена в роль мішені в тирі .
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03.06.2022 16:30 Ответить
Багато хто винний-це вже після війни !
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03.06.2022 16:32 Ответить
Кремлівські гниди не меньш небезпечні за кремлівських вошей!!))
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03.06.2022 16:39 Ответить
ще додай-в печерскому суді після війни
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03.06.2022 16:49 Ответить
тепер посадит 2 млрд дерев.. березок..
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03.06.2022 16:36 Ответить
Нехай спочатку закопає два мільйони коцапів
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03.06.2022 17:06 Ответить
Україні необхідна дегнидизація,негайно,поки гниди не здали України остаточно!!))
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03.06.2022 16:42 Ответить
Наконец научился благодарить а не капризничать.
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03.06.2022 16:45 Ответить
- Як президент, я зроблю все задля нашої перемоги!
- І навіть видасте Коломойського Сполученим Штатам?
- Майже все...
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03.06.2022 16:50 Ответить
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03.06.2022 16:51 Ответить
Твоє обличчя, коли прийняв з усіх сторін😬
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03.06.2022 17:04 Ответить
за 3 місяці війни - жодної подяки солдатам і "роль армії нескалька пріувілічіна" від абдрістовіча
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03.06.2022 17:09 Ответить
Знаєте як Філатов назвав Арестовича - болтливая жопа с вкрадчивим голосом
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03.06.2022 17:16 Ответить
Эта рожа на очко ***** похожа.
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03.06.2022 20:08 Ответить
Особливо подякував литовцям.

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03.06.2022 17:25 Ответить
nu hotj nenahomil i to harasho
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03.06.2022 18:58 Ответить
 
 