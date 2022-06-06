Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що напавши на Україну, Росія напала не лише на одну країну, вона напала на цінності Організації об'єднаних націй.

"Кремль може заборонити використовувати слово "війна". Але це не змінює дійсності, яка розбиває серце. Тисячі мертвих українських жінок, дітей і чоловіків, звірства, зґвалтування, незліченні українські міста, розбомблені на порох. Це – війна, варварська війна, яку розпочав постійний член цієї Ради", - сказав він у понеділок у Нью-Йорку, виступаючи у рамках засідання Ради безпеки, передає Цензор.НЕТ, із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

Звертаючись до посла України в ООН, Мішель запевнив, що ЄС "продовжуватиме підтримувати Україну і ваш народ і продовжуватиме тиснути на Росію, протистояти Росії правдою". Росія напала на одну країну, на один народ - Україну. Але Росія також напала на цінності та принципи цього дому – людську гідність, толерантність, багатосторонню співпрацю та міжнародне право. Це наші спільні цінності, фундамент цього дому. Тому це не війна проти одного народу, це війна проти всього, що ми будували за останні покоління після Другої світової війни", - переконаний президент Євроради.

При цьому він запевнив, що відданість ЄС принципам ООН – непохитна. "ЄС – надійний, відданий і шановний партнер, і ми продовжуватимемо співпрацювати, щоб будувати безпечніший, вільніший і більш процвітаючий світ", - наголосив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 14 млн українців залишили домівки через війну, - ООН