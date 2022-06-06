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ООН (2768) Шарль Мішель (276)

Напавши на Україну, Росія напала на цінності ООН, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявляє, що напавши на Україну, Росія напала не лише на одну країну, вона напала на цінності Організації об'єднаних націй.

"Кремль може заборонити використовувати слово "війна". Але це не змінює дійсності, яка розбиває серце. Тисячі мертвих українських жінок, дітей і чоловіків, звірства, зґвалтування, незліченні українські міста, розбомблені на порох. Це – війна, варварська війна, яку розпочав постійний член цієї Ради", - сказав він у понеділок у Нью-Йорку, виступаючи у рамках засідання Ради безпеки, передає Цензор.НЕТ, із посиланнямна Інтерфакс-Україна. 

Звертаючись до посла України в ООН, Мішель запевнив, що ЄС "продовжуватиме підтримувати Україну і ваш народ і продовжуватиме тиснути на Росію, протистояти Росії правдою". Росія напала на одну країну, на один народ - Україну. Але Росія також напала на цінності та принципи цього дому – людську гідність, толерантність, багатосторонню співпрацю та міжнародне право. Це наші спільні цінності, фундамент цього дому. Тому це не війна проти одного народу, це війна проти всього, що ми будували за останні покоління після Другої світової війни", - переконаний президент Євроради.

При цьому він запевнив, що відданість ЄС принципам ООН – непохитна. "ЄС – надійний, відданий і шановний партнер, і ми продовжуватимемо співпрацювати, щоб будувати безпечніший, вільніший і більш процвітаючий світ", - наголосив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 14 млн українців залишили домівки через війну, - ООН

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
а від німеччини нереально щось отримати. поляки підтвердять
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06.06.2022 21:45
+6
нашего Шмигаля, і тут і там показують, ось до чого Техніка Дійшла....
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06.06.2022 21:43
+6
ООН було знищено ще на етапі заснування через право вето та відсутність адекватних механізмів його подолання. Ліга націй, дубль два.
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06.06.2022 21:50
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Шмигаль тут, Шмигаль там
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06.06.2022 21:41 Відповісти
нашего Шмигаля, і тут і там показують, ось до чого Техніка Дійшла....
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06.06.2022 21:43 Відповісти
Щось подумалось, добре б було непомітно замінити Шмигаля на Мішеля. Підміну помітять хіба що по зупинці крадівницва.
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06.06.2022 22:06 Відповісти
Знищила ООН як структуру
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06.06.2022 21:42 Відповісти
ООН було знищено ще на етапі заснування через право вето та відсутність адекватних механізмів його подолання. Ліга націй, дубль два.
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06.06.2022 21:50 Відповісти
Які це цінності ? Давайте поступово з чеченської війни ! Щоб ви втопились в кровавих грошах разом з вашими виродками
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06.06.2022 21:42 Відповісти
потужна промова, слова, слова, а тим часом Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини
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06.06.2022 21:43 Відповісти
а від німеччини нереально щось отримати. поляки підтвердять
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Щодо промови -«"Кремль може заборонити використовувати слово "війна"»
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Бо Польща не отримала танки. Шольц тріпло. Такі дії греків свідчать, що навіть там це визнають.
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06.06.2022 21:47 Відповісти
Це зрозуміло було. Давно пишу,що всякий євронепотріб фактично за рахунок агресії проти України один поперед одного оновлює на халяву свій парк військової техніки.
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06.06.2022 21:51 Відповісти
А шо у ООН є цінності???Дивно...
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06.06.2022 21:43 Відповісти
Зря вы так, унитазы из штаб-квартиры ООН очень пригодись бы в любом поселке рашки.
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06.06.2022 21:45 Відповісти
Які там,в жопу,цінності у тієї ООН? Бабло по кишеням розсовувати ні за що?
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06.06.2022 21:46 Відповісти
ООН може відродитись як дієва інституція при одній умові- якщо звідти викинути рашку !
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06.06.2022 21:51 Відповісти
На цінності ООН росія не тільки напала, а й насрала. І вже дуже давно. А ви тільки но примітили.
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06.06.2022 21:52 Відповісти
Тю... росія, ООН... До ООН була Ліга Націй. кацапстан звідти випхали за напад на Фінляндію у 1939 році, тому коли замість Ліги Націй створили ООН у 1945 році, туди прийняли саме Україну (на той час УРСР), а не СРСР.
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06.06.2022 22:22 Відповісти
Мішель Шмигаль - це не французська актриса, а брати-близнюки
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06.06.2022 21:53 Відповісти
Йо! Класс! Чувак, ты шаришь. А хто така Мішель?
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06.06.2022 21:56 Відповісти
оон - пустой звук. кучка бездельников, дармоедов и тунеядцев, ничего не решающих и живущих за счет подачек
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Так впишитесь ****** в рот. такие герои все. Будь даже Порох президентом и если б ***** напало, ну да, юг был бы наш, потопили бы весь ЧФ РФ. но кацапы все равно бы методично и плавно наступали. так что без помощи нам будет тяжко. им плевать на своих. или вы еще не поняли?
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06.06.2022 21:57 Відповісти
Вписатися по справжньому може тільки США.Інші мало що можуть у військовому плані.В США ракетного озброєння найбільше.
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06.06.2022 22:15 Відповісти
RabZея хочет убедить Запад...что херячить ракетами каждое утро по мирным городам Украины это хорошая идея....
Крысы позорные...
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06.06.2022 22:08 Відповісти
Цінності для слабаків.В кого є ракети,авіація,ядерна зброя і тд.,той може все порушувати і ніякі цінності його не зупинять.Це українці всі типи озброєння повіддавали і випрошуємо допомогу,більше в світі таких дурнів немає.
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06.06.2022 22:13 Відповісти
Скоріше, параша показала цім нападом, що всі цінності оон, це жалюгідна підробка.
Хоча на справді, це вже відомо з 60-х років минулого століття.
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06.06.2022 22:15 Відповісти
 
 