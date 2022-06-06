У Невзорова еще нет украинского гражданства, – Данилов

Российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство.

Об этом в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что гражданство Украины – это очень важное дело. Поэтому все, кто хочет его получить, безусловно, должны уважать наши законы и Конституцию.

Как отметил Данилов, если кто хочет получить украинское гражданство, то ему необходимо пройти определенную процедуру. В случае ее успешного выполнения можно получить гражданство Украины. Также он добавил, что в нашем государстве есть только одно гражданство, поэтому чтобы его получить, необходимо избавиться от предыдущего. После этого можно заполнять документы на получение украинского паспорта.

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"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.