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Новости Война в Украине
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У Невзорова еще нет украинского гражданства, – Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

невзоров,олександр

Российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство.

Об этом в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что гражданство Украины – это очень важное дело. Поэтому все, кто хочет его получить, безусловно, должны уважать наши законы и Конституцию.

Как отметил Данилов, если кто хочет получить украинское гражданство, то ему необходимо пройти определенную процедуру. В случае ее успешного выполнения можно получить гражданство Украины. Также он добавил, что в нашем государстве есть только одно гражданство, поэтому чтобы его получить, необходимо избавиться от предыдущего. После этого можно заполнять документы на получение украинского паспорта.

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"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.
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Топ комментарии
+50
Дізнались про реакцію суспільства та зʼїхали.
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06.06.2022 23:42
+22
Пішли відмазки сивочолого ЗЕ.
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06.06.2022 23:45
+22
отползают, бггг

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Гм, а в нас що, вже фсбшної аґентури забракло, що нам "потомственного чекіста" Сашу-"Няшого" так оце притьмом, як "на укрєплєніє лінії фронта", в співвітчизники перекинули? (авжеж, я з тих, хто прекрасно пам'ятає вільнюську криваву зиму 1991-го - і як прохановєц Саша Нєвзоров, чий дєдушко-гебіст по війні трудився в Литві карателем, славив своїм патріотічєскім кіном подвіґ Вільнюсского ОМОНа, - сподіваюсь, йому тепер щоночі в сні розчавлена танком Лорета Асанавічуте являється, і кокаїн не бере...). Схоже, саме час пригадати собі початок цієї кампанії - в 2015-му, коли нам заспіввітчизнили були іншого Сашу-чекіста - Боровіка, і навіть ледь не втулили його в мери Одеси (він, йолоп, проколовся тоді з розмальованим пенісами укр. прапором на виставці, цей новий Саша далеко розумніший!), а також "потомственну" Машу (де вона, до речі, хтось про неї щось чув?), - і стало ясно, що треба терміново приймати новий Закон про громадянство й розробляти для всіх тих, голінних до нашого паспорта, "Саш-і-Маш" програму екзамену з мови, історії й Конституції України, бо інакше біда...

Дуже прикро, що знов доводиться повторювати те, що вже мало бути пройдене (про "соціальні ліфти" тільки подбали, але в інтересах зовсім не України, а таки тої самої "2.1", тож більше нічого "підказувати" не буду, просто - лапи геть від Володимирового тризуба, наше громадянство оплачується кров'ю наших Воїнів, це, даруйте, не туалетний папір для роздачі на вимогу, тож для початку хотілось би почути пояснення - за які такі заслуги перед Україною російський пропаґандист, заслужений інформкаратель дружнього нам народу Литви, визнаний гідним українського громадянства?).

Росія 2.1: Перезавантаження, або пастка для еліти - https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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06.06.2022 23:45
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Когда резиденту ФСБ по линии РПЦ Новинскому дали гражданство Украины, такой реакции не было. Ату, Глебыча, ату! Бедный Невзоров, личный враг патриарха Кирилла, ох он ущерба Украине нанесет.... Куда там Арахамии с Гогилашвили..... Разминирует, разминирует и войска разведет, как пить дать.... Похерит оборонзаказ, точно говорю.... Откроет все погранпереходы для российских танковых колонн...
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07.06.2022 05:45 Ответить
справедливое замечание но авторитет новинского ноль без палочки - а невзоров может беды натворить промывая мозги и самое главное он хочет подтянуть сюда всех корешей с кремлевского эха гебни
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07.06.2022 06:08 Ответить
Нехай скаже : "паляниця"
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07.06.2022 06:08 Ответить
Достатньо того, що він зі справжніми пітерським акцентом говорить "путін ХЛО". А "залізниця перевозить паляницю й полуницю" і з наших доморощених "какаяразніца" не кожен вимовить.
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27.06.2022 14:11 Ответить
щр, нема справ інших, оце гуно ковирять
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07.06.2022 06:38 Ответить
Чому втік Саакашвілі?
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07.06.2022 06:57 Ответить
Ще восени було дивно, чого він туди змився. Тепер зрозуміло, війну краще відбути дома, хоч і в тюрязі. Відсидить і "на свободу з чистою совістю"
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07.06.2022 09:15 Ответить
Для хорошего человека Невзорова в Украине всегда найдется место. В это время после пьяных заявлений и угроз Медведева Америке, в Америке дали 48 часов сыну Медведева, чтобы тот покинул Америку. Теперь сын Медведева покинет свой хороший бизнес, цивилизованный мир и возвратиться к своему пьяному папочке.
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07.06.2022 08:22 Ответить
чего только стоит протягивания проекта фсб Гади Хавченко в президенты Глебычем забыли ?
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07.06.2022 08:40 Ответить
А Данилов какое дело до гражданства Невзорова? Какое ему дело будет ли трагедией сдача Северодонецка? Почему он вообще об этом говорит? Чем он там вообще занимается?
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07.06.2022 09:12 Ответить
Ггг, здали назад. Тільки це ж тільки на гірше, не треба було давати, а як дали, то не треба відбирати.
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07.06.2022 09:13 Ответить
Можеш з чистою совістю зайтися слиною, тільки обережно, щоб не вдавитись нею. Очевидно, шо такі як ти, обдрищуть все навколо, вам все і завжди не так, ви з легкістю завтра обливатимите брудом за те, до чого сьогодні самі ж закликали. Але, прийми валідольчику і заспокійся - паспорти з тризубом вже на руках у Глєбича і його дружини.
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27.06.2022 14:18 Ответить
нафіга в Україні "правильну" рашку будувати?
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07.06.2022 09:26 Ответить
Ну, подпишет декларацию об отказе от иностранного гражданства (и всех делов то)!

Декларация об отказе от иностранного гражданства - это документ, в котором иностранец, который взял обязательство прекратить иностранное гражданство и у которого существуют независимые от него причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства или иностранных гражданств, удостоверяет свой отказ от гражданства другого государства или гражданств других государств.
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07.06.2022 11:53 Ответить
Нет, так пограничники со Змеиного все погибли или им таки присвоили Героев за что?
Избрали и настало время брехни, мерзкой изворотливости тупиц и дилетантов понасажавшихся не в свои сани.
А ведь как просили, умоляли, объясняли электорату , что у нас война, что этот - Понтарь-дурогон и он скользкий, не надёжный. Нет, хоть поржем, по приколу, хуже не будет выиграли выборы. Хочется с ехидцей спросить их прямо: ну, как теперь, ржачно, прикольно, хуже не стало?
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07.06.2022 13:47 Ответить
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