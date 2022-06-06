У Невзорова еще нет украинского гражданства, – Данилов
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Российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство.
Об этом в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.
"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – объяснил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что гражданство Украины – это очень важное дело. Поэтому все, кто хочет его получить, безусловно, должны уважать наши законы и Конституцию.
Как отметил Данилов, если кто хочет получить украинское гражданство, то ему необходимо пройти определенную процедуру. В случае ее успешного выполнения можно получить гражданство Украины. Также он добавил, что в нашем государстве есть только одно гражданство, поэтому чтобы его получить, необходимо избавиться от предыдущего. После этого можно заполнять документы на получение украинского паспорта.
"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.
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Декларация об отказе от иностранного гражданства - это документ, в котором иностранец, который взял обязательство прекратить иностранное гражданство и у которого существуют независимые от него причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства или иностранных гражданств, удостоверяет свой отказ от гражданства другого государства или гражданств других государств.
Избрали и настало время брехни, мерзкой изворотливости тупиц и дилетантов понасажавшихся не в свои сани.
А ведь как просили, умоляли, объясняли электорату , что у нас война, что этот - Понтарь-дурогон и он скользкий, не надёжный. Нет, хоть поржем, по приколу, хуже не будет выиграли выборы. Хочется с ехидцей спросить их прямо: ну, как теперь, ржачно, прикольно, хуже не стало?