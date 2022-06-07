У Невзорова ще немає українського громадянства, – Данілов
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Російський журналіст Олександр Невзоров ще не отримав українського громадянства.
Про це в ефірі "24 канала" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", – пояснив Данілов.
Секретар СНБО наголосив, що громадянство України – це дуже поважна річ. Саме тому всі, хто хоче його отримати, безумовно, мають поважати наші закони та Конституцію.
Як зазначив Данілов, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. У разі її успішного виконання можна отримати громадянство України. Також він додав, що в нашій державі є тільки одне громадянство, тому аби його отримати – необхідно позбавитись попереднього. Після цього можна заповнювати документи на отримання українського паспорта.
"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", – наголосив Данілов.
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Избрали и настало время брехни, мерзкой изворотливости тупиц и дилетантов понасажавшихся не в свои сани.
А ведь как просили, умоляли, объясняли электорату , что у нас война, что этот - Понтарь-дурогон и он скользкий, не надёжный. Нет, хоть поржем, по приколу, хуже не будет выиграли выборы. Хочется с ехидцей спросить их прямо: ну, как теперь, ржачно, прикольно, хуже не стало?