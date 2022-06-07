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У Невзорова ще немає українського громадянства, – Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

невзоров,олександр

Російський журналіст Олександр Невзоров ще не отримав українського громадянства.

Про це в ефірі "24 канала" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Олександра Невзорова ще немає українського громадянства. Він лише звернувся, аби його отримати", – пояснив Данілов.

Секретар СНБО наголосив, що громадянство України – це дуже поважна річ. Саме тому всі, хто хоче його отримати, безумовно, мають поважати наші закони та Конституцію.

Як зазначив Данілов, якщо хтось хоче отримати українське громадянство, то йому необхідно пройти певну процедуру. У разі її успішного виконання можна отримати громадянство України. Також він додав, що в нашій державі є тільки одне громадянство, тому аби його отримати – необхідно позбавитись попереднього. Після цього можна заповнювати документи на отримання українського паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Указ дійсно підписаний, коментувати не можемо", - ДМС про надання Невзорову громадянства України

"Це стосується як Невзорова, так і будь-якої людини з планети Земля, яка хотіла б отримати наше громадянство. Є процедура", – наголосив Данілов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
Дізнались про реакцію суспільства та зʼїхали.
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06.06.2022 23:42
+22
Пішли відмазки сивочолого ЗЕ.
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06.06.2022 23:45
+22
отползают, бггг

Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Гм, а в нас що, вже фсбшної аґентури забракло, що нам "потомственного чекіста" Сашу-"Няшого" так оце притьмом, як "на укрєплєніє лінії фронта", в співвітчизники перекинули? (авжеж, я з тих, хто прекрасно пам'ятає вільнюську криваву зиму 1991-го - і як прохановєц Саша Нєвзоров, чий дєдушко-гебіст по війні трудився в Литві карателем, славив своїм патріотічєскім кіном подвіґ Вільнюсского ОМОНа, - сподіваюсь, йому тепер щоночі в сні розчавлена танком Лорета Асанавічуте являється, і кокаїн не бере...). Схоже, саме час пригадати собі початок цієї кампанії - в 2015-му, коли нам заспіввітчизнили були іншого Сашу-чекіста - Боровіка, і навіть ледь не втулили його в мери Одеси (він, йолоп, проколовся тоді з розмальованим пенісами укр. прапором на виставці, цей новий Саша далеко розумніший!), а також "потомственну" Машу (де вона, до речі, хтось про неї щось чув?), - і стало ясно, що треба терміново приймати новий Закон про громадянство й розробляти для всіх тих, голінних до нашого паспорта, "Саш-і-Маш" програму екзамену з мови, історії й Конституції України, бо інакше біда...

Дуже прикро, що знов доводиться повторювати те, що вже мало бути пройдене (про "соціальні ліфти" тільки подбали, але в інтересах зовсім не України, а таки тої самої "2.1", тож більше нічого "підказувати" не буду, просто - лапи геть від Володимирового тризуба, наше громадянство оплачується кров'ю наших Воїнів, це, даруйте, не туалетний папір для роздачі на вимогу, тож для початку хотілось би почути пояснення - за які такі заслуги перед Україною російський пропаґандист, заслужений інформкаратель дружнього нам народу Литви, визнаний гідним українського громадянства?).

Росія 2.1: Перезавантаження, або пастка для еліти - https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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06.06.2022 23:45
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Когда резиденту ФСБ по линии РПЦ Новинскому дали гражданство Украины, такой реакции не было. Ату, Глебыча, ату! Бедный Невзоров, личный враг патриарха Кирилла, ох он ущерба Украине нанесет.... Куда там Арахамии с Гогилашвили..... Разминирует, разминирует и войска разведет, как пить дать.... Похерит оборонзаказ, точно говорю.... Откроет все погранпереходы для российских танковых колонн...
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07.06.2022 05:45 Відповісти
справедливое замечание но авторитет новинского ноль без палочки - а невзоров может беды натворить промывая мозги и самое главное он хочет подтянуть сюда всех корешей с кремлевского эха гебни
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07.06.2022 06:08 Відповісти
Нехай скаже : "паляниця"
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07.06.2022 06:08 Відповісти
Достатньо того, що він зі справжніми пітерським акцентом говорить "путін ХЛО". А "залізниця перевозить паляницю й полуницю" і з наших доморощених "какаяразніца" не кожен вимовить.
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27.06.2022 14:11 Відповісти
щр, нема справ інших, оце гуно ковирять
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07.06.2022 06:38 Відповісти
Чому втік Саакашвілі?
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07.06.2022 06:57 Відповісти
Ще восени було дивно, чого він туди змився. Тепер зрозуміло, війну краще відбути дома, хоч і в тюрязі. Відсидить і "на свободу з чистою совістю"
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07.06.2022 09:15 Відповісти
Для хорошего человека Невзорова в Украине всегда найдется место. В это время после пьяных заявлений и угроз Медведева Америке, в Америке дали 48 часов сыну Медведева, чтобы тот покинул Америку. Теперь сын Медведева покинет свой хороший бизнес, цивилизованный мир и возвратиться к своему пьяному папочке.
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07.06.2022 08:22 Відповісти
чего только стоит протягивания проекта фсб Гади Хавченко в президенты Глебычем забыли ?
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07.06.2022 08:40 Відповісти
А Данилов какое дело до гражданства Невзорова? Какое ему дело будет ли трагедией сдача Северодонецка? Почему он вообще об этом говорит? Чем он там вообще занимается?
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07.06.2022 09:12 Відповісти
Ггг, здали назад. Тільки це ж тільки на гірше, не треба було давати, а як дали, то не треба відбирати.
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07.06.2022 09:13 Відповісти
Можеш з чистою совістю зайтися слиною, тільки обережно, щоб не вдавитись нею. Очевидно, шо такі як ти, обдрищуть все навколо, вам все і завжди не так, ви з легкістю завтра обливатимите брудом за те, до чого сьогодні самі ж закликали. Але, прийми валідольчику і заспокійся - паспорти з тризубом вже на руках у Глєбича і його дружини.
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27.06.2022 14:18 Відповісти
нафіга в Україні "правильну" рашку будувати?
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07.06.2022 09:26 Відповісти
Ну, подпишет декларацию об отказе от иностранного гражданства (и всех делов то)!

Декларация об отказе от иностранного гражданства - это документ, в котором иностранец, который взял обязательство прекратить иностранное гражданство и у которого существуют независимые от него причины неполучения документа о прекращении иностранного гражданства или иностранных гражданств, удостоверяет свой отказ от гражданства другого государства или гражданств других государств.
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07.06.2022 11:53 Відповісти
Нет, так пограничники со Змеиного все погибли или им таки присвоили Героев за что?
Избрали и настало время брехни, мерзкой изворотливости тупиц и дилетантов понасажавшихся не в свои сани.
А ведь как просили, умоляли, объясняли электорату , что у нас война, что этот - Понтарь-дурогон и он скользкий, не надёжный. Нет, хоть поржем, по приколу, хуже не будет выиграли выборы. Хочется с ехидцей спросить их прямо: ну, как теперь, ржачно, прикольно, хуже не стало?
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07.06.2022 13:47 Відповісти
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