Сообщено о подозрении росгвардейцу, руководившему захватом заложников в больнице оккупированной Бучи, - Офис генпрокурора
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Заочно сообщено о подозрении военнослужащему 656-го полка оперативного назначения – воинской части № 6720 войск национальной гвардии Российской Федерации, командовавшему захватом заложников в больнице во время оккупации Бучи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча Киевской области. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенное в г. Буча. По его приказу с целью запугивания работников и пациентов больницы, оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения.
Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча", - говорится в сообщении.
Оккупант подозревается в нарушении законов и обычаев войны и подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Це що за херня?
**** - або садиш на цугундер, або нищиш при спробі здристнуть.
Слів культурних нема....
А "оголосить підозру" : нейтральне формулювання - людину підозрюють у вчиненні злочину, однак її вина ще не доведена Однак слідство триває І коли набереться достатньо доказів - справу
направлять до суду!
Реальний випадок: чоловік їхав у снігопад по дорозі на автомобілі Дорогу снігом замело Тут машину підкидає Зупинився Вийшов Під колесами - мертве тіло Ти-б уже його в тюрму почав налаштовувать А судмедексперт дає висновок: помер (будучи п"яним) від переохолодження і заснув на дорозі Автомобіль переїхав мертве тіло "От тобі і "оголосить про підозру" (У мене, між іншим, подібний випадок був - на маршруті Десна-Чернігів Я сидів поряд з водієм автобуса і помітив крізь заметіль велосипедиста, що лежав на дорозі Вчасно зупинилися До нього - а він спить, напівзаметений снігом Розштовхали, взнали де живе Довезли додому (у Морівськ) А якби не спинилися? Теж "висувать звинувачення"?
Читав недавно - в Татарстані вже "скиглить" почали, що "украинские националисты" несколько ветеранов "спецоперации" уже убили!" Хоча не виключено що там просто "убит пьяным делом" - а списали на помсту українців!