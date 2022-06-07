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Повідомлено про підозру росгвардійцю, що керував захопленням заручників у лікарні окупованої Бучі, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення - військової частини № 6720 військ національної гвардії Російської Федерації, який командував захопленням заручників у лікарні під час окупації Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Повідомлено про підозру росгвардійцю, що керував захопленням заручників у лікарні окупованої Бучі, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у м. Буча. За його наказом, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу.

Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча", - йдеться у повідомленні.

Окупант підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни і підбурюванні до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).

Також читайте: Ідентифіковано 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні, – Венедіктова

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
і все ж таки це треба робити, бо якщо не зробити це правильно, ця курва потім ще й буде до ЄСПЛ звертатися.
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07.06.2022 00:48
+3
Його свої швидше приберуть як свідка
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07.06.2022 00:27
+1
Якщо не тямиш у правознавстві - не лізь на форум обговорювать питання правознавства! Це "офіційна формула", прийнята майже у всій Європі А то наші ідіоти деякі звикли до іншої: "Висунуть звинувачення"! А коли в ході слідства вина не була доведена (виявилась людина невинною, чи не вистачило доказів її вини - і таке буває) ви - недоумки, очікуєте, що "посадять" А коли цього не стається (навіть з об"єктивної причини) - починаєте верещать про "мєнтів-невігласів", про їх "продажність" і тому подібну "бєліберду" Відкрий підручник кримінального права і почитай про "необхідну оборону", "крайню необхідність", "казус", а потім "щоки надувай"!
А "оголосить підозру" : нейтральне формулювання - людину підозрюють у вчиненні злочину, однак її вина ще не доведена Однак слідство триває І коли набереться достатньо доказів - справу
направлять до суду!
Реальний випадок: чоловік їхав у снігопад по дорозі на автомобілі Дорогу снігом замело Тут машину підкидає Зупинився Вийшов Під колесами - мертве тіло Ти-б уже його в тюрму почав налаштовувать А судмедексперт дає висновок: помер (будучи п"яним) від переохолодження і заснув на дорозі Автомобіль переїхав мертве тіло "От тобі і "оголосить про підозру" (У мене, між іншим, подібний випадок був - на маршруті Десна-Чернігів Я сидів поряд з водієм автобуса і помітив крізь заметіль велосипедиста, що лежав на дорозі Вчасно зупинилися До нього - а він спить, напівзаметений снігом Розштовхали, взнали де живе Довезли додому (у Морівськ) А якби не спинилися? Теж "висувать звинувачення"?
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07.06.2022 07:12
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Звідкіля таке поняття - підозра?
Це що за херня?
**** - або садиш на цугундер, або нищиш при спробі здристнуть.
Слів культурних нема....
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07.06.2022 00:26 Відповісти
Мало того, що підозра, так ще і повідемлено заочно. Тобто в лужу...
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07.06.2022 00:30 Відповісти
і все ж таки це треба робити, бо якщо не зробити це правильно, ця курва потім ще й буде до ЄСПЛ звертатися.
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07.06.2022 00:48 Відповісти
Ще й виграє суд...
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07.06.2022 06:48 Відповісти
Якщо не тямиш у правознавстві - не лізь на форум обговорювать питання правознавства! Це "офіційна формула", прийнята майже у всій Європі А то наші ідіоти деякі звикли до іншої: "Висунуть звинувачення"! А коли в ході слідства вина не була доведена (виявилась людина невинною, чи не вистачило доказів її вини - і таке буває) ви - недоумки, очікуєте, що "посадять" А коли цього не стається (навіть з об"єктивної причини) - починаєте верещать про "мєнтів-невігласів", про їх "продажність" і тому подібну "бєліберду" Відкрий підручник кримінального права і почитай про "необхідну оборону", "крайню необхідність", "казус", а потім "щоки надувай"!
А "оголосить підозру" : нейтральне формулювання - людину підозрюють у вчиненні злочину, однак її вина ще не доведена Однак слідство триває І коли набереться достатньо доказів - справу
направлять до суду!
Реальний випадок: чоловік їхав у снігопад по дорозі на автомобілі Дорогу снігом замело Тут машину підкидає Зупинився Вийшов Під колесами - мертве тіло Ти-б уже його в тюрму почав налаштовувать А судмедексперт дає висновок: помер (будучи п"яним) від переохолодження і заснув на дорозі Автомобіль переїхав мертве тіло "От тобі і "оголосить про підозру" (У мене, між іншим, подібний випадок був - на маршруті Десна-Чернігів Я сидів поряд з водієм автобуса і помітив крізь заметіль велосипедиста, що лежав на дорозі Вчасно зупинилися До нього - а він спить, напівзаметений снігом Розштовхали, взнали де живе Довезли додому (у Морівськ) А якби не спинилися? Теж "висувать звинувачення"?
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07.06.2022 07:12 Відповісти
Його свої швидше приберуть як свідка
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07.06.2022 00:27 Відповісти
Не виключено! Бо якщо його викрадуть і привезуть в Гаагу, то він може багато чого сказать Хоча подібний варіант (при наших "зелених уйобках") - "гіпотетичний", але все може буть! А ФСБшники до цих пір користуються більшовицьким правилом - "Немає людини - немає проблеми!"
Читав недавно - в Татарстані вже "скиглить" почали, що "украинские националисты" несколько ветеранов "спецоперации" уже убили!" Хоча не виключено що там просто "убит пьяным делом" - а списали на помсту українців!
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07.06.2022 08:11 Відповісти
Чтобы потом по попе пошлёпать и в угол поставить?
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07.06.2022 06:28 Відповісти
Ще попереду якийсь цивільний сраний райсуддя без спеціальної підготовки буде тижнями астановлювати чим кнехт відрізняється від рокади замість військового трибуналу(((
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07.06.2022 06:58 Відповісти
Ну - і чим же? У поняття "кнехт" - чотири різні тлумачення (в залежності від місця та часу вживання даного поняття) А у "рокади" навіть зараз виникло нове тлумачення (якого не було до кінця ХХ століття) Так зараз називають "об"їздну дорогу" - не обов"язково пряму і не обов"язково - паралельну лінії фронту
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07.06.2022 07:18 Відповісти
Корисніше було б дізнатися, хто здав південь, а не витрачати час на цих м ..даків.Толі б може і колаборантів було б менше.
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07.06.2022 07:41 Відповісти
Оце мабуть йому стало соромно, він сів і заплакав, бо йому "оголосили підозру"... Реально нема чим зайнятись цим "оголошувачам підозр"? Зібрали дані - молодці, бережіть для Гааги, або ж до того часу, поки той мудак потрапить до полону, а не смішіть світ своїми ідіотськими "підозрами"!!!
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07.06.2022 09:12 Відповісти
Чому ховають свинячі рила цих злодіїв?! Це не толерантність, це фарісейство!
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07.06.2022 11:00 Відповісти
 
 