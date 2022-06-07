Повідомлено про підозру росгвардійцю, що керував захопленням заручників у лікарні окупованої Бучі, - Офіс генпрокурора
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Заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю 656-го полку оперативного призначення - військової частини № 6720 військ національної гвардії Російської Федерації, який командував захопленням заручників у лікарні під час окупації Бучі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, підозрюваний брав участь в окупації міста Буча Київської області. Він разом з іншими російськими військовими на бойових машинах десанту та іншій військовій техніці приїхав до адмінбудівлі Ірпінської центральної міської лікарні, розташованій у м. Буча. За його наказом, з метою залякування працівників і пацієнтів лікарні, окупанти направили великокаліберні кулемети на будівлю медзакладу.
Разом з озброєними співслужбовцями він зайшов до приміщення, заблокував входи і виходи до будівлі. Захопивши у полон присутніх у закладі осіб та погрожуючи зброєю, підозрюваний примушував одного із співробітників обійняти посаду міського голови окупованого міста Буча", - йдеться у повідомленні.
Окупант підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни і підбурюванні до вчинення державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України).
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Це що за херня?
**** - або садиш на цугундер, або нищиш при спробі здристнуть.
Слів культурних нема....
А "оголосить підозру" : нейтральне формулювання - людину підозрюють у вчиненні злочину, однак її вина ще не доведена Однак слідство триває І коли набереться достатньо доказів - справу
направлять до суду!
Реальний випадок: чоловік їхав у снігопад по дорозі на автомобілі Дорогу снігом замело Тут машину підкидає Зупинився Вийшов Під колесами - мертве тіло Ти-б уже його в тюрму почав налаштовувать А судмедексперт дає висновок: помер (будучи п"яним) від переохолодження і заснув на дорозі Автомобіль переїхав мертве тіло "От тобі і "оголосить про підозру" (У мене, між іншим, подібний випадок був - на маршруті Десна-Чернігів Я сидів поряд з водієм автобуса і помітив крізь заметіль велосипедиста, що лежав на дорозі Вчасно зупинилися До нього - а він спить, напівзаметений снігом Розштовхали, взнали де живе Довезли додому (у Морівськ) А якби не спинилися? Теж "висувать звинувачення"?
Читав недавно - в Татарстані вже "скиглить" почали, що "украинские националисты" несколько ветеранов "спецоперации" уже убили!" Хоча не виключено що там просто "убит пьяным делом" - а списали на помсту українців!