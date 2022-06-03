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Ідентифіковано 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні, – Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шишимарін

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що станом на сьогодні ідентифіковано особи 90 російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини в Україні.

Про це вона повідомила в ефірі українського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас на сьогодні є 90 осіб, яких ми ідентифікували як воєнних злочинців…. Убивства цивільних, сексуальні злочини, тортури тощо. Ми почали їх притягувати до відповідальності", - сказала генпрокурор.

Генпрокурор нагадала, що є три вироки суду стосовно російських військовослужбовців. "Ці три вироки – це дуже важливо для української держави та світової спільноти", - додала вона.

Нагадаємо, суд у Києві засудив до довічного ув'язнення за вбивство жителя Сумської області російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна.

Котелевський районний суд Полтавської області визнав винними в порушенні законів і звичаїв війни та засудив до 11,5 року ув'язнення російських військовослужбовців Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, які обстріляли з "Граду" смт. Козача Лопань і сел. Ветеринарне (Харківська обл.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці, - Венедіктова

Автор: Ірина Дашківська
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Порошенко передал военным бронежилеты и автомобили. Zеленский передал защитников Мариуполя русне.
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03.06.2022 14:25 Відповісти
пиши исчо
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03.06.2022 14:26 Відповісти
А где Азовцы?зесрани никак не понять,что зеле,лично, не принимать парад нашей Победы ...Майдан и трибунал за все "про@бали"
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03.06.2022 14:56 Відповісти
Garry

@Garry51302808

·
4h

Ор!!!

@Podolyak_M
це такий унікальний чєловєчок,ШО ***** РУСНЯВИЙ ЛУКАШЕНКО його з країни ЗА ПРОРОСІЙСЬКІСТЬ ВИПЕР !!!! Ще раз.Л.У.К.А.Ш.Е.Н.К.О. ********** цього петуха за звинувачення у ГАЛЬМУВАННІ РОСІЙСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ОТНОШЕНІЙ *****!)))
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03.06.2022 14:27 Відповісти
Ідентифікуй хто здав південь.
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03.06.2022 14:34 Відповісти
Насильников детей и женщин вычислили ? Через интерпол надо их арестовать , чтобы не могли отдыхать в Египте и других курортах среди нормальных людей!!!
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03.06.2022 14:38 Відповісти
Всех гитлеровцев выловили , и этих надо выловить !
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03.06.2022 14:39 Відповісти
абсолютно усі військовослужбовці *********** є воєнними злочиньцями незалежно від
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03.06.2022 14:40 Відповісти
Хоче все звалити на 90 орків. Всі хто зайшов в Україну зі зброєю- злочинці.
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03.06.2022 14:50 Відповісти
А головного бункерного і його команду ще не арештовано?
**************
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03.06.2022 20:25 Відповісти
 
 