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Идентифицировано 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине, – Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шишимарін

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день идентифицированы лица 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине.

Об этом она сообщила в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников…. Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и т.д. Мы начали их привлекать к ответственности", - сказала генпрокурор.

Генпрокурор напомнила, что есть три приговора суда в отношении российских военнослужащих. "Эти три приговора – это очень важно для украинского государства и мирового сообщества", – добавила она.

Напомним, суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 11,5 годам заключения российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, обстрелявших из "Града" пгт. Казачья Лопань и пос. Ветеринарное (Харьковская обл.).

Читайте: Еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс встретился с Венедиктовой по поводу военных преступлений РФ
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Порошенко передал военным бронежилеты и автомобили. Zеленский передал защитников Мариуполя русне.
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03.06.2022 14:25 Ответить
пиши исчо
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03.06.2022 14:26 Ответить
А где Азовцы?зесрани никак не понять,что зеле,лично, не принимать парад нашей Победы ...Майдан и трибунал за все "про@бали"
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03.06.2022 14:56 Ответить
Garry

@Garry51302808

·
4h

Ор!!!

@Podolyak_M
це такий унікальний чєловєчок,ШО ***** РУСНЯВИЙ ЛУКАШЕНКО його з країни ЗА ПРОРОСІЙСЬКІСТЬ ВИПЕР !!!! Ще раз.Л.У.К.А.Ш.Е.Н.К.О. ********** цього петуха за звинувачення у ГАЛЬМУВАННІ РОСІЙСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ОТНОШЕНІЙ *****!)))
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03.06.2022 14:27 Ответить
Ідентифікуй хто здав південь.
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03.06.2022 14:34 Ответить
Насильников детей и женщин вычислили ? Через интерпол надо их арестовать , чтобы не могли отдыхать в Египте и других курортах среди нормальных людей!!!
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03.06.2022 14:38 Ответить
Всех гитлеровцев выловили , и этих надо выловить !
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03.06.2022 14:39 Ответить
абсолютно усі військовослужбовці *********** є воєнними злочиньцями незалежно від
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03.06.2022 14:40 Ответить
Хоче все звалити на 90 орків. Всі хто зайшов в Україну зі зброєю- злочинці.
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03.06.2022 14:50 Ответить
А головного бункерного і його команду ще не арештовано?
**************
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03.06.2022 20:25 Ответить
 
 