Идентифицировано 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день идентифицированы лица 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине.

Об этом она сообщила в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников…. Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и т.д. Мы начали их привлекать к ответственности", - сказала генпрокурор.

Генпрокурор напомнила, что есть три приговора суда в отношении российских военнослужащих. "Эти три приговора – это очень важно для украинского государства и мирового сообщества", – добавила она.

Напомним, суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 11,5 годам заключения российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, обстрелявших из "Града" пгт. Казачья Лопань и пос. Ветеринарное (Харьковская обл.).

Читайте: Еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс встретился с Венедиктовой по поводу военных преступлений РФ