Идентифицировано 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине, – Венедиктова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день идентифицированы лица 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине.
Об этом она сообщила в эфире украинского телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас сегодня есть 90 человек, которых мы идентифицировали как военных преступников…. Убийства гражданских, сексуальные преступления, пытки и т.д. Мы начали их привлекать к ответственности", - сказала генпрокурор.
Генпрокурор напомнила, что есть три приговора суда в отношении российских военнослужащих. "Эти три приговора – это очень важно для украинского государства и мирового сообщества", – добавила она.
Напомним, суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области российского военнослужащего Вадима Шишимарина.
Котелевский районный суд Полтавской области признал виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 11,5 годам заключения российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, обстрелявших из "Града" пгт. Казачья Лопань и пос. Ветеринарное (Харьковская обл.).
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@Garry51302808
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4h
Ор!!!
@Podolyak_M
це такий унікальний чєловєчок,ШО ***** РУСНЯВИЙ ЛУКАШЕНКО його з країни ЗА ПРОРОСІЙСЬКІСТЬ ВИПЕР !!!! Ще раз.Л.У.К.А.Ш.Е.Н.К.О. ********** цього петуха за звинувачення у ГАЛЬМУВАННІ РОСІЙСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ОТНОШЕНІЙ *****!)))
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