Мы обещаем скорые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" России, - Белый дом

Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы новое оружие как можно скорее прибыло в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее производить поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

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