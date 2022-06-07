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Мы обещаем скорые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" России, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жан-п'єр

Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы новое оружие как можно скорее прибыло в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее производить поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Хороша новина.
Ленд-ліз пливе.
Частина прибуває літаками.
Хотілось би вчора, але ..
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07.06.2022 02:47
+10
Цікава ситуація. Результат нашої війни залежить не від українців чи кацапів. Тому що бажаючих здолати орду у України достатньо, так і гарматного м'яса у Путіна. Результат війни в Україні у руках США та Байдена. Від їхнього постачання ЗСУ ******** зброєю. І в цієї ситуації ми нічого зробити не можемо, крім як чекати і надіятися. Але треба сказати чесно, нам союзники не дають достатньо зброї, щоб ми перемогли.
4 установки HIMARS, коли ЗСУ потрібно на багато більше, десятки і навіть сотні, для перелому на фронті, це просто смішно. Кожне зволікання у постачанні зброї це життя наших воїнів, це життя нас з вами.
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07.06.2022 04:38
+10
Даючу руку не кусають, придурки. Нам (Україні) хтось, щось винен? Ми вже є членом НАТО? зЕленоморді хіба не розвалювали саму ідею вступу доНАТО, хіба не знищували оборонний потенціал України? Тепер ви, придурки, ще гавкаєте на США ТА НАТО? Без Західної зброї (країн НАТО) в України не було би жодного шансу встояти перед лаптями.
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07.06.2022 07:23
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Германия 2
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07.06.2022 02:28 Ответить
щось я думаю що ганси швидше розупляться,он уже наші хлопці гаубиці опановують...
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07.06.2022 02:41 Ответить
Судя по всему да.Одними словами успокаивают ,что вот -вот и как только можна быстрее
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07.06.2022 02:51 Ответить
Они тянут время. Затягивают конфликт, им это выгодно. Они параллельно ведут газовые нефтяные войны со своими противниками и союзниками. Пытаются прогнуть под себя Европу и т.д.
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07.06.2022 04:47 Ответить
Моня, твой куратор, как и ты - лапотное тупое быдло, ваши кацапские высеры в Украине не сработают. Народ Украины - это образованные люди, твой высер годится только для твоей лапотной обосранной расее.
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07.06.2022 07:34 Ответить
"Конфликт"? вообще-то это называется иначе.
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07.06.2022 09:17 Ответить
Нафіг треба було довести ситуацію до цього? Ленд-ліз був 9 травня підписано...
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07.06.2022 02:37 Ответить
Корабель близько півтора місяця пливе.....
Літаками багато не привезеш, важковато.
Маємо чекати.
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07.06.2022 02:49 Ответить
До Одессы корабли 2-3 недели плывут. Полтора месяца это если из Китая.
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07.06.2022 03:13 Ответить
Ніхто в Одесу корабель посилати не буде!
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07.06.2022 03:21 Ответить
Почему ты такой глупый и не можешь понять, что это как пример и что в Европе корабли будут еще раньше?
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07.06.2022 12:35 Ответить
я тебе уже ответил, есть сайты типа флайрадара, но для кораблей. например marinetraffic. всё там видно.
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07.06.2022 03:15 Ответить
Коли Австралія захотіла поставити борнетраспортери, то зробила це за кілька днів, не дивлячись на те, що це інший кінець світу.
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07.06.2022 03:31 Ответить
Не раз отримував вантажі морем з США через порти північної Європи. Від Саванни, Чарльстона, Джексонвілля, Норфолка до Роттердама, Антверпена, Бремерхафена, Ґданська чи Клайпеди - 10-12 днів.
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07.06.2022 03:52 Ответить
полторы недели до ротердама
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07.06.2022 05:10 Ответить
півтора місяця? просинайся, кораблі на веслах вже не актуальні кількасот років.
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07.06.2022 08:49 Ответить
так там теж є *уйловські вболівальники. джек салліван, наприклад. сенатори деякі. вони теж часу не гаяли, палки в колеса вставляли, як тільки могли.
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07.06.2022 09:22 Ответить
Хороша новина.
Ленд-ліз пливе.
Частина прибуває літаками.
Хотілось би вчора, але ..
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07.06.2022 02:47 Ответить
Не хочу тебя расстраивать, но нихуя там не плывет. Те корабли, о которых заявляли 20 мая наши журналюги, поплыли в Ирак.
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07.06.2022 03:14 Ответить
От як москалів корчить!

Angry Cossack

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Я читаю: 0

Реєстрація:24.05.2022
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07.06.2022 03:19 Ответить
А по теме то есть что сказать? Интересно как апается и хэйтится нулевая помощь от Германии, и как реагируется нулевая помощь по лендлизу - "москалику". Л - логика.
Покажи мне на маринтраффик, что там и куда плывет. USNS Soderman с США - уже около мадагаскара.
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07.06.2022 12:46 Ответить
Интересно, зачем ты придумываешь фэйковые новости про плывущий лендлиз? Чтобы что? Чтобы общество не поднимало острую и резкую тему ЕГО ОТСУТСТВИЯ? Сосредоточившись на Германии? Пока наши военные испытывают нехватку буквально всего, чего только можно испытывать нехватку?

Так на чьей ты стороне?

Тему месячного молчания про лендлиз надо и нужно поднимать, в США начинается предвыборная кампания, а военная помощь Украине явно спускается на тормозах.
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07.06.2022 15:14 Ответить
боюсь к выборам только пойдут поставки от Джо, ... увы
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07.06.2022 16:12 Ответить
нынешняя администрация в США под стать всем импотентам в ЕС и нашим бубочкам

как только из Белого Дома ушел Дж. Буш Младший, последний мужик с яйцами, и пришел ниггер, сразу и началось - КНДР, Китай, Иран, ИГИЛ, Сирия, теперь вот рашисты оборзели вкрай

этот дед с деменцией тоже хромая утка ... если ты идешь в отказ против всех хотелок рашистов, подставляя под удар орд всю Восточную Европу, то какого хрена ты потом только через три месяца начинаешь возьти по пять гаубиц самолетом через пол мира?
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07.06.2022 03:02 Ответить
Сам рахував, чи скарабеєва тобі на вушко сказала?
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07.06.2022 03:20 Ответить
А літературні редактори у "Цензорі" є?

Саме вони повинні вписати слово "Надавати" у фразу "США продовжить представляти військову допомогу..." , якщо журналісти вміють лише Гуглом користуватись.
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07.06.2022 03:17 Ответить
немає там ніяких редакторів, завжди пишуть як попало. навіть самі не перечитують.
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07.06.2022 09:23 Ответить
До середини літа не треба розраховувати на серйозні поставки, раніше посилення ЗСУ нікому не потрібне, далі у США почнеться передвиборча кампанія, тоді перемоги ЗСУ стануть потрібні владі США, тому саме на ті числа будуть готувати серйзне посилення нашої армії. Кацапи це також розуміють, тому поспішають захопити якомога більше територій, щоб у момент посилення ЗСУ затягти Україну у переговори і насадити "мінськ-3", вони вже почали включати у цей процес всіх своїх шавок на Заході.
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07.06.2022 03:37 Ответить
Якби дали 100 mlrs - Україна б за місяць повернула собі свої території.

Все залежить від кількості зброї, яку дадуть.
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07.06.2022 04:18 Ответить
Цікава ситуація. Результат нашої війни залежить не від українців чи кацапів. Тому що бажаючих здолати орду у України достатньо, так і гарматного м'яса у Путіна. Результат війни в Україні у руках США та Байдена. Від їхнього постачання ЗСУ ******** зброєю. І в цієї ситуації ми нічого зробити не можемо, крім як чекати і надіятися. Але треба сказати чесно, нам союзники не дають достатньо зброї, щоб ми перемогли.
4 установки HIMARS, коли ЗСУ потрібно на багато більше, десятки і навіть сотні, для перелому на фронті, це просто смішно. Кожне зволікання у постачанні зброї це життя наших воїнів, це життя нас з вами.
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07.06.2022 04:38 Ответить
ага,... четвертый месяц, блеать, всё никак не подвезут! Урроды, *****!
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07.06.2022 05:20 Ответить
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07.06.2022 05:30 Ответить
ага, джавелины и стингеры.
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07.06.2022 05:55 Ответить
Амерам-черговий респект...
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07.06.2022 06:11 Ответить
А чо она такая веселая? Уже представила, красивых рюзге?
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07.06.2022 06:16 Ответить
Інколи треба дивитись правді в очі.
Тиц
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07.06.2022 06:28 Ответить
Командирів під суд: від ротного до комбрига. В прокуратуру, дбр мають звернутися солдати. Це їх компетенція.
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07.06.2022 08:24 Ответить
shto to tut ne to.....a imenno....komentarii k video.....

karoche: NEVERJU
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07.06.2022 08:38 Ответить
Що не то? Кремлядська ботва заполонила ютуб своїми коментарями. Це, що розповідають хлопці на відео знають усі, чиї родичі чи знайомі загинули внаслідок таких злочинних дій чи навіть зради.
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07.06.2022 12:33 Ответить
Реально щось довго ці кораблі з США пливуть до Європи. Щоб це булиб якісь айфони 15, то за 3-4 дні.
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07.06.2022 07:03 Ответить
А ти думаєш, ракетний бойовий комплекс - це тобі айфон в заводській упаковці? Не тямиш у логістиці - не мели дурниць! Техніку ж не з бойових частин беруть, а з баз зберігання! А вона там законсервована стоїть А це значить що треба знять гідроізоляцію з вузлів та агрегатів, зчистить консервуючу змазку, замінить масла, пальне та різноманітні гідрорідини Потім прогнать усі системи в робочих режимах Те саме - з ************! Чи ти думаєш - це робитимуть на кораблі - під час транспортування? А потім - перевезення в порт завантаження А там одне завантаження на борт, його розміщення та "найтування" - мінімум тиждень І гнать вони не будуть "на форсажі", а йтиме корабель "економним" ходом та по визначених маршрутах А по приходу в порт - розвантаження кілька днів А там - формування колони відпрацювання маршруту доставки А після перетинання українського кордону - ВІЙНА! Тому маршрут робиться прихований (навіть з фальшивими маршрутами чи колонами)
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07.06.2022 08:45 Ответить
Даючу руку не кусають, придурки. Нам (Україні) хтось, щось винен? Ми вже є членом НАТО? зЕленоморді хіба не розвалювали саму ідею вступу доНАТО, хіба не знищували оборонний потенціал України? Тепер ви, придурки, ще гавкаєте на США ТА НАТО? Без Західної зброї (країн НАТО) в України не було би жодного шансу встояти перед лаптями.
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07.06.2022 07:23 Ответить
Да должны помогать есть европейские ценности на страже которых должен стоять так называемый коллективный запад и США, и был в конце концов будапештский меморандум. Украину обманули тогда и обманывают сейчас, если они считают что не должны реально помогать пусть так и скажут и недают людям надежду особено тем кто уже пострадал от агрессии росиии
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07.06.2022 08:38 Ответить
Прямо на цензоре висит реклама, доставка с амазона за 7 дней, я не сильно верю, что корабли идут прямо таки 1-1,5 месяца, до портов Европы думаю неделя.
Ну 1-3 дня с военных баз доставить технику до портов, 1 день погрузка, пусть дней 10 в море, разгрузка в портах Европы 1 день, железкой по Европе до наших границ, 2-3 дня, обучение - писали недели 2 необходимо. Вот и считаем, где то 15 дней только транспортировка, 15 дней обучение, имеем 30 дней к сожалению, месяц. Проблема в задержке принятия самого решения, нет работы на опережение.
Но есть и вторая сторона, это уже ближе к Пороху и Зе, получается не накопили ни какого вооружения, пусть и старого и косого, даже на полные 3 месяца войны. К пороху вопросов меньше, а вот к зе больше.
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07.06.2022 07:29 Ответить
Хочу обратить внимание ЗЕбанутых петушков, которые на ставке у Дерьмака, разводят панику и срут на ленд-лиз. Дебилы ЗЕбанутые, для того, чтобы освоить новое для ВСУ оружие, нужно время. И отправка этого оружия небольшими партиями на фронт нецелесобразна. Идет планомерное создание новых ударных бригад для контрнаступления, вооруженных американским и НАТОвским оружием, боевое слаживание.
А истерика ЗЕбанутых по этому поводу понятна, они хотят, чтобы было так, как на юге, когда по указке ОПы, а может даже и бубы, были разминированы мосты и дороги на Чонгаре и кацапы за несколько дней захватили всю Херсонскую и 60% Запорожской области и выполнили на 100% задачу ***** о подаче воды и электричества в Крым. А теперь ЗЕбанутые кукарекают, что надо быстренько ввести всю поступающую технику на фронт, чтобы ее быстренько перемололи кацапы. Не выйдет, быдло ЗЕбанутое. ВСУ командуют грамотные генералы и они знают, что делать.
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07.06.2022 07:52 Ответить
Пока вы там чухаетесь Украина платит жизнями и уничтоженными городами.
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07.06.2022 07:55 Ответить
sho ? opjatj zapad vynovat ? ****....kak by vy s zelonovo chuchelo tak sprashivali , kak polivaete dermom sajuznikov.
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07.06.2022 08:40 Ответить
Как эти «союзники» уже достали этими обещаниями один другого лучше.
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07.06.2022 08:28 Ответить
perestante nagnetatj , investori begut , gatovimsa k shashlikam....
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07.06.2022 08:42 Ответить
Читаю некоторые комментарии (хорошо, что большинство из них уже в спаме) и диву даюсь.
Украина за предыдущие почти 3 года могла наштамповать ракет "Ольха-М" и "Нептун", после этого оставалось лишь не складировать их на общеизвестных объектах и наконец-то наладить работу контрразведки, чтобы места хранения не слили, а если слили, то их бы быстро перепрятали.
Украине многократно ещё задолго до вторжения говорили, что готовая наступать вражеская армия у границы - это неспроста.

Но почему-то в нынешних огромных трудностях Украины виноваты не }{yйло, по беспределу напавший на Украину, не власти, бойкотировавшие производство вооружения, а внезапно те, без которых мы бы вообще остались один на один с )(уuлом (я уже не знаю, как написать, чтобы фильтр не закрыл звёздочками - может, пора это слово сделать литературным при описании личности плешивой собаки?).

Дают ровно столько, сколько могут. Потому что деньги налогоплательщиков, потраченные на вооружения, в цивилизованных странах нельзя безо всех согласований просто отдать. И потому что нужно лавировать между риском успеха путлера и риском применения им оружия массового поражения с перспективой ядерной войны с громадным числом жертв по всей Европе и Северной Америке (на Азию посрать, кроме Японии, Южной Кореи и Тайваня).
Потому неуважаемым ботам рекомендую уйти вслед за русским военным кораблём, а их жертвам - перестать повторять бредни и начать думать самим.
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07.06.2022 08:41 Ответить
Уточнение - посрать на ту часть Азии, которая поддерживает рашистов!
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07.06.2022 09:23 Ответить
Українці борються не за свою демократію, а за існування себе як народу. Це вкрай велика різниця.
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07.06.2022 09:53 Ответить
З огляду на те, що українці, попри війну, нене надто воліють повертатися до рідної мови, це ще питання за який народ мова.
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07.06.2022 11:15 Ответить
 
 