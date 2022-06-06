Реактивные системы М270 передадут Украине бесплатно, - Джонсон

Великобритания подарит Украине реактивные системы залпового огня М270.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - написал он.

Джонсон отметил, что пусковые установки и управляемые снаряды к ним Великобритания "подарит Вооруженным Силам Украины, чтобы они могли эффективно отражать наступление России".

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