20 214 75
Реактивные системы М270 передадут Украине бесплатно, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Великобритания подарит Украине реактивные системы залпового огня М270.
Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - написал он.
Джонсон отметил, что пусковые установки и управляемые снаряды к ним Великобритания "подарит Вооруженным Силам Украины, чтобы они могли эффективно отражать наступление России".
Топ комментарии
+69 Dorian Gray 483d17b8
показать весь комментарий06.06.2022 15:35
+56 Nick Avatar
показать весь комментарий06.06.2022 16:25
+54 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий06.06.2022 15:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
Вам когда , просто так , предложат оплатить коммуналку на пол года вперед - гордо откажитесь ( почему не на год ? )
А вообще - Руки прочь от БОРИ !
Скільки б не дали потрібно не критикувати, а дякувати! Будь-яка ******* одиниця у військах - це вже плюс до боєздатності.
Краще б спитав у зевлади - скільки вона надала зброї за весь період з 19 року до 24 лютого цього року, що зараз приходиться Заходу у форсажному режимі вирішувати дірки в забезпеченні ЗСУ зброєю та іншим військовим оснащенням!
Не кізділінькай в дзвоник!
За кілька місяців будемо мати свій БК до цих РСЗО
Машка ЗаХерова в шоке от наглости Эрдогана...
Треба було виробляти до 24 лютого, а зараз вся територія України прострілюється ракетами,
а підземних заводів як у Третьому Рейху Україна не має.
соловьовим у припадках на камери кидаються.
GOD Bless Queen