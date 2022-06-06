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Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Велика Британія подарує Україні Реактивні системи залпового вогню М270.

Про це прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних жителів", - написав він.

Джонсон зауважив, що пускові установки та керовані снаряди до них Велика Британія "подарує Збройним Силам України, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
І саме по цій причині його намагаються зняти з поста. А оці всі "ой він святкував день народження під чай ковіду"... А хто не святкував день народження під час ковіду?
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06.06.2022 15:35
+56
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06.06.2022 16:25
+54
Боже, бережи королеву та Бориса!

Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
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06.06.2022 15:57
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І саме по цій причині його намагаються зняти з поста. А оці всі "ой він святкував день народження під чай ковіду"... А хто не святкував день народження під час ковіду?
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06.06.2022 15:35 Відповісти
Хто кого хоче зняти, якщо то не секрет, будь ласка?
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06.06.2022 15:37 Відповісти
Gal, выразить вотум недоверия Борису Джонсону, за то, что устроил вечеринку во время ковида, когда любые мероприятия были запрещены....
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06.06.2022 15:39 Відповісти
Дякую, вже сам про прочитав.
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06.06.2022 15:43 Відповісти
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06.06.2022 16:25 Відповісти
Дайте , пожалуйста , ссылку , где скачать картинку ....
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06.06.2022 16:28 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FPfGIjdXEAA99YR?format=jpg&name=small
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06.06.2022 18:20 Відповісти
просив він, а вподобайкнув я... Але, де посилання на "інтернет для кип'ятильників", що бідний Кіндрат робитиме із https: ???
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06.06.2022 22:26 Відповісти
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06.06.2022 17:36 Відповісти
Та це історія вже з бородою. Боріс танцював на дні народженні колеги на багатолюдній вечірінці під час карантину. Хтось виклав це в мережу що визвало громадянський резонанс та критику
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06.06.2022 15:50 Відповісти
Думаю, не снимут. Минималку он наберет. В Британии очень сильно развита охота на ведьм. Я во многом с ним не согласен, но лучше он, чем какой-то "муслим магомаев", который только и думает, как еще в Лондоне, что-то платное на дорогах ввести...
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06.06.2022 15:38 Відповісти
боюсь что снимут...не могу понять почему бриты его недолюбливают....
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06.06.2022 22:25 Відповісти
а якщо ні, то з'їси панталони ******** матері?
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06.06.2022 22:29 Відповісти
Я не знаю, кто там работает мэром Лондона, тут могут быть разные мнения. Эта должность выборная - что заказывали, то и получили. А вот, Муслим Магомаев - это был выдающийся певец в 70-80 годы и нормальный человек, ни в каком говне замечен не был. Поэтому, о нем надо писать с большой буквы.
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06.06.2022 23:04 Відповісти
русня розуміє, хто справжній друг України, тому й робить все можливе, щоб якщо й не зняти, то принаймні дискредитувати Джонсона. Якщо його знімуть, Британія не пропаде. Але наше майбутнє стане туманним
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06.06.2022 15:42 Відповісти
Боже, бережи королеву та Бориса!

Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
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06.06.2022 15:57 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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06.06.2022 15:35 Відповісти
и Джонсона !
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06.06.2022 15:43 Відповісти
А я бы добавил сера Джонсона
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06.06.2022 15:44 Відповісти
Пора б вже назвати іменем Бориса Джонсона вулицю чи площу в Києві!
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06.06.2022 15:58 Відповісти
Говорят , что для живых низзя ... А вот статУю ему можно было-бы .
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06.06.2022 16:39 Відповісти
Джонсон, давай нам всё скорей, пока тебя не сняли.
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06.06.2022 15:36 Відповісти
А ху Ху не хо хо? Нужно порядочней быть!
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06.06.2022 18:10 Відповісти
Три штуки это меньше даже чем американцы дают.И что они на фронте изменят
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06.06.2022 15:37 Відповісти
срочно отказаться. за ущербностью объемов партии
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06.06.2022 15:43 Відповісти
И ноту выразить!
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06.06.2022 18:11 Відповісти
В М270 влазить вдвічі більше ракет, ніж в HIMARS. Так що три M270 майже рівнозначно шести HIMARS.
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06.06.2022 15:53 Відповісти
Только 3 дают?
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06.06.2022 19:26 Відповісти
З керованими ракетами!
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06.06.2022 15:55 Відповісти
Согласен ....
Вам когда , просто так , предложат оплатить коммуналку на пол года вперед - гордо откажитесь ( почему не на год ? )
А вообще - Руки прочь от БОРИ !
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06.06.2022 16:00 Відповісти
Вони взагалі могли б не давати рсзо, але дають та ще й безкоштовно! Тобі озвучити скільки коштує 1 така штука навіть без бк чи сам пошукаєш?
Скільки б не дали потрібно не критикувати, а дякувати! Будь-яка ******* одиниця у військах - це вже плюс до боєздатності.
Краще б спитав у зевлади - скільки вона надала зброї за весь період з 19 року до 24 лютого цього року, що зараз приходиться Заходу у форсажному режимі вирішувати дірки в забезпеченні ЗСУ зброєю та іншим військовим оснащенням!
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06.06.2022 18:20 Відповісти
Американцы дают 4 а Британцы 3 но ДВОЙНЫЕ тоесть как 6 американских Итого будет 10как американских (Химмарс) Главное это какие боеприпасы к ним-если высокоточные то лучше 10 установок где каждый снаряд точно в цель чем 100 которых разборс плюс минус 100 метров и на поражение цели нужно израсходовать в 10 раз больше припасов и времени(и риск быть замеченным противником и уничтоженным). Сейчас все решает качество а не количество
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07.06.2022 01:48 Відповісти
В звільненій Ялті буде вулиця імені Бориса Джонсона.
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06.06.2022 15:38 Відповісти
Джонсон ты супер. непросто в твоих жилах течет турецкая кров.
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06.06.2022 15:38 Відповісти
не примазывайтесь
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06.06.2022 22:26 Відповісти
А что сейчас с зарплатами вообще ?
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06.06.2022 15:41 Відповісти
Дякуємо, сподіваюся якнайскоріше вже зафуяримо з них по кацапофашистах
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06.06.2022 15:40 Відповісти
Не дай біг Борьку кікнуть, ну це ж буде трагедія... якась мерзота з бункеру транш отримала, що мутять в Букінгемському палаці зраду....
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06.06.2022 15:40 Відповісти
сама відана людина в світі бо перший хто зрозумів кацапську сатанинську суть кацапстана
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06.06.2022 15:42 Відповісти
Ты посмотри, и не боятся же, что в приступе эйфории мы заедем этими комплексами на территорию рашки.
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06.06.2022 15:42 Відповісти
На старості закохалась у справжнього чоловіка
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06.06.2022 15:46 Відповісти
Их три штуки!!! Для того, чтобы закрыть фронт, нужно хотя-бы шестьдесят! Не замораживайте конфликт по нынешней лини фронта. Понятно, что Вам там удобнее, чтобы РФ не победила нас, ну и мы не победили РФ, Но так не получится. Победитель будет один. Кто именно, всецело зависит от Вас, от союзников.
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06.06.2022 15:46 Відповісти
Так! Так тобі й сказали скільки штук й чого.
Не кізділінькай в дзвоник!
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06.06.2022 16:50 Відповісти
спасибо дядя джон к ним бв ещё снаряды дальнобойные,щоб до 500км
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06.06.2022 15:47 Відповісти
Доручіть розробку ракет Коростильова та налагодьте їх виробництво разом з поляками у них

За кілька місяців будемо мати свій БК до цих РСЗО
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06.06.2022 16:03 Відповісти
Друзі пізнаютьсяв біді. Що тут ще можна сказати...
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06.06.2022 15:49 Відповісти
Эрдоган тоже пообещал передать Украине 20 Байрактаров...а в Сирии показал путлеру Ятаган...типа зона в 30 км принадлежит Турции...
Машка ЗаХерова в шоке от наглости Эрдогана...
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06.06.2022 15:49 Відповісти
THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2022 15:56 Відповісти
Дай Боже тобі сто років здоров'я, Борис Стенлійович! Пощастило нам з тобою!
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06.06.2022 15:57 Відповісти
Ось таких і потрібно вибирати в союзники!!!
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06.06.2022 16:04 Відповісти
God bless Ukraine and Great Britain !!! Слава Україні та Польщі та Англії !!! Смерть москві та москалям !!!
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06.06.2022 16:07 Відповісти
Если выгонят, приезжай к нам. У нас не смотрят на попойки, а грамотные люди нужны. Вот в ОП обрадуются новому начальству
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06.06.2022 16:10 Відповісти
Вместо Михо
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06.06.2022 19:25 Відповісти
Борисе. Брате. Щоб там не було. Та кiм би ти не був. Брате назавжди.
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06.06.2022 16:30 Відповісти
Dziękujemy!
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06.06.2022 16:34 Відповісти
Пропоную, якщо буде відставка Бориса Джонсонюка, вибрати його президентом України.
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06.06.2022 16:43 Відповісти
ОТРК Грім-2 терміново виробляти у найбільш можливих великих кількостях нам треба !
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06.06.2022 16:45 Відповісти
Де виробляти ?
Треба було виробляти до 24 лютого, а зараз вся територія України прострілюється ракетами,
а підземних заводів як у Третьому Рейху Україна не має.
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06.06.2022 22:05 Відповісти
Ось тому у кремля і підгорає від Джонсона. Борис задає темп всій антирашистській коаліції. Не дай Боже, якщо його усунуть від прем'єрства проросійські гниди.
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06.06.2022 16:47 Відповісти
"Ми не мжемо стояти осторонь" - слова і дії "Великого" політика , браво Борисе ! І величезне Дякуєм ! В ********* світі не можно стояти осторонь коли скоюються злочини та несправедливість. На жаль ми мовчали коли московщина скоювала злочини проти Молдови ( в Придністровї ), Грузії (Абхазія) , війна в Чечні , тільки коли московія почала агресію проти Грузії в 2008 році В.Ющенко ( як би ми до нього не відносились ) почав засуджувати кремль і діяти щоб підтримати Грузію. Потім війна в Сирії , і наша держава як би мовчить... Тепер ми самі розуміємо , що мовчати це потурати злочину . Урок нам та іншим державам , мовчання і байдужість це теж зло
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06.06.2022 16:57 Відповісти
just fine.
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06.06.2022 17:12 Відповісти
Дякуємо, Сер.
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06.06.2022 18:46 Відповісти
Джонсону можно поднять рейтинг, если он вернет Великобританию в мировой топ по влиянию и Украина ему помощник! Нужно распространить влияние Великобритании и нужно брать больше стран в союз альтернативный ЕС, только союз нужно делать мирового уровня, а не уровня ЕС. Нужно в него взять страны всех континентов!!! И Украина должна быть в этом союзе первой! Мир меняется!
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06.06.2022 19:01 Відповісти
Джонсону респект.
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06.06.2022 19:50 Відповісти
Oleksandr Onys Але наше майбутнє стане туманним , позвольте с Вами не согласится , не только наше майбутнє , а и всей Европы . или точнее очевидным , подомнет ***** всю Европу и будет опять, как в 1940
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06.06.2022 20:42 Відповісти
Британці молодці, гарно русофобствуют, вата в істериці бється, скобєєва з кисельовим і
соловьовим у припадках на камери кидаються.
GOD Bless Queen

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06.06.2022 22:03 Відповісти
не дай Бог его снимут!
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06.06.2022 22:29 Відповісти
ВВСпише,що Джонсон отримав вотум довіри і продовжить нам допомагати
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06.06.2022 23:08 Відповісти
Конечно спасибо но это только жест. Не сказано количество и когда. Сейчас все соревнуются в обещаниях помочь Украине которые так обещаниями и остаются.
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07.06.2022 01:53 Відповісти
Super
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07.06.2022 02:18 Відповісти
 
 