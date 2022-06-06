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Реактивні системи М270 передадуть Україні безкоштовно, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Велика Британія подарує Україні Реактивні системи залпового вогню М270.
Про це прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста та вбиває ні в чому не винних мирних жителів", - написав він.
Джонсон зауважив, що пускові установки та керовані снаряди до них Велика Британія "подарує Збройним Силам України, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії".
Топ коментарі
+69 Dorian Gray 483d17b8
показати весь коментар06.06.2022 15:35
+56 Nick Avatar
показати весь коментар06.06.2022 16:25
+54 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.06.2022 15:57
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Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні на нього буде сильний наїзд.
Будемо тримати кулаки за одного із найкращих друзів України!
Вам когда , просто так , предложат оплатить коммуналку на пол года вперед - гордо откажитесь ( почему не на год ? )
А вообще - Руки прочь от БОРИ !
Скільки б не дали потрібно не критикувати, а дякувати! Будь-яка ******* одиниця у військах - це вже плюс до боєздатності.
Краще б спитав у зевлади - скільки вона надала зброї за весь період з 19 року до 24 лютого цього року, що зараз приходиться Заходу у форсажному режимі вирішувати дірки в забезпеченні ЗСУ зброєю та іншим військовим оснащенням!
Не кізділінькай в дзвоник!
За кілька місяців будемо мати свій БК до цих РСЗО
Машка ЗаХерова в шоке от наглости Эрдогана...
Треба було виробляти до 24 лютого, а зараз вся територія України прострілюється ракетами,
а підземних заводів як у Третьому Рейху Україна не має.
соловьовим у припадках на камери кидаються.
GOD Bless Queen