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Великобритания передаст Украине ракетные системы М270 MLRS, - Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

mlrs

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине реактивные системы залпового огня M270, несмотря на угрозы со стороны Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По словам министра, реактивная система залпового огня M270 поможет Украине защититься от России.

Правительство страны не подтвердило, сколько оружия будет отправлено, но, по информации издания, речь идет о трех установках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После потери крейсера "Москва" Россия переместила на Змеиный многочисленные средства ПВО, - разведка Великобритании
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Топ комментарии
+36
Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
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06.06.2022 11:05
+36
Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
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06.06.2022 11:18
+28
Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
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06.06.2022 11:10
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Що з їбалом, русняві?
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06.06.2022 11:03 Ответить
Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
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06.06.2022 11:05 Ответить
дайте сдачи по настоящему хоть раз, пусть почувствуют, что такое обстрелы.
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06.06.2022 11:06 Ответить
Повільно але допомога надходить.
Нажаль за "нєпанікавать, готуємось до шашличків" Україна сплачує дуже високу ціну!
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06.06.2022 11:06 Ответить
Цієї допомоги недостатньо, це лише пшик. ЗСУ знищили сотні таких рашистських РСЗВ. Це означає ЗСУ потрібна не менша кількість такої зброї для ефективної оборони або й контрнаступу.
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07.06.2022 01:24 Ответить
Гарна має бути зброя)
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06.06.2022 11:10 Ответить
Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
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06.06.2022 11:18 Ответить
Є більш нагальні потреби.
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06.06.2022 14:10 Ответить
Британцям повага
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06.06.2022 11:10 Ответить
Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
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06.06.2022 11:10 Ответить
Godno. Prichem anglicane uze ***** raz Sevastopolj vzjalji.
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06.06.2022 12:12 Ответить
українців більше спільного з англійцями ніж з кацапами
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06.06.2022 11:12 Ответить
Звичайно. І ми і вони - європейці. А кацапи - азіати.
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06.06.2022 11:47 Ответить
Браво Джонсон. Ну что сцыкуняра Байден, видишь как ведут себя настоящие мужики
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06.06.2022 11:13 Ответить
Байден в том возрасте, когда бояться поздно.
А потроллить всяких ****** - всегда прикольно.
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06.06.2022 12:20 Ответить
Під президенством "сцыкуняра" Байдена було стільки зброї поставлено Безкоштовно в Україну, що вся зешобла повинна на колінах дякувати за свій "прой*б" в обронці за 2 останні роки! Твої звинувачення ************* - посуті нам ніхто нічим не винен і могли взагалі нічого не постачати!
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06.06.2022 13:12 Ответить
Хороша відмазка від явної держзради в інтересах ворога
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07.06.2022 03:18 Ответить
Ты имел ввиду Шольца, наверное?
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06.06.2022 13:47 Ответить
Дякуємо.
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06.06.2022 11:14 Ответить
Ви модний , а чого весь текст англійською не написали ? Мені здається , що якщо хочеш максимально донести свою думку , то треба писати зрозумілою мовою , а не "випендрюваться", хоча я вас зрозумів.
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06.06.2022 12:03 Ответить
а лучше в Past Perfect
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06.06.2022 14:04 Ответить
7 то краще ніж 4, але все одно мало. Німці придурки хоч раз стримайте слово. Ви обіцяли 4 Марс 2. Ні разу слова не стримали, хоч раз стримайте.
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06.06.2022 11:25 Ответить
Щось я не чув, щоби навіть обіцяні і обсміяни всіма каски від німців прийшли в Україну!

Що вже про зброю казати?
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06.06.2022 11:51 Ответить
не могу сказать за каски, но в 2014-м у меня был немецкий бронежилет бруно. из помощи от германии.
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06.06.2022 13:58 Ответить
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06.06.2022 11:29 Ответить
мало, но для Змеиного в самый раз!
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06.06.2022 11:49 Ответить
Звісно від українців подяка , але якщо дійсно в зазначеній кількості , то це нічого не змінює . Схоже , що Захід хоче подолати ***** , але не швидко , а потихеньку (знекровити) , щоб не спровокувати ***** , бо якби в ***** не було ЯЗ то йому б вже давно "наваляли", а так це надовго . Якщо обладнання не знищено та є необхідні ресурси , то потрібно в підземних цехах виробляти багато "вільх" .
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06.06.2022 11:50 Ответить
Поки що нам надають озброєння в тій кількості , щоб огризатись , а не нападати , і так буде до тих пір , поки у ***** буде можливість використати ЯЗ
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06.06.2022 11:56 Ответить
Запад играет вдолгую и у него свой стратегический план максимально ослабить рф в военном и экономическом плане. Они понимают, что пока не будет введено нефтегазовое эмбарго и не начнут действовать санкции, рашка не развалится и зло будет возвращаться.
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06.06.2022 13:00 Ответить
В Україні є така гарна приказка: "поки Сонце зійде - роса очі виїсть!"😒
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06.06.2022 15:57 Ответить
Моя думка що з такими країнами як Британія треба бути в союзі, а не з тими що самі знаєте. Прошу замітити чому Британія вийшла з ес куда Україна так старається попасти і її не беруть. Треба бути самим сильними, і мудрими.
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06.06.2022 11:53 Ответить
І чому ж вона вийшла і як це стосується України?
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07.06.2022 03:24 Ответить
Я уже отмечал, что если британцы "закусятся" с кем-то - зубы на глотке врага не разожмут, пока враг не перестанет дергаться!

Rule, Britania!
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06.06.2022 11:58 Ответить
MLRS pomeniajet igru dlia kacapov.Xoroso stob amerikansi s Himarsami dali i takyje takze, u nix ix mnogo
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06.06.2022 12:10 Ответить
Зміїний може вистачить накрити
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06.06.2022 12:49 Ответить
чего все так цепляются за этот змеинный. ну сидят там пара десятков кацапов, пусть и сидят (до поры до времени). это оружие куда нужнее на донбассе, где орки щемятся из всех щелей. там от этого толку будет намного больше.
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06.06.2022 14:02 Ответить
использовать Змеиный как полигон для обучения экипажей HIMARS
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06.06.2022 14:07 Ответить
нам везде надо...
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06.06.2022 23:18 Ответить
Три это почти ни о чём .Надо хотя бы как минимум тридцать таких установок плюс вдоволь боеприпасов
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06.06.2022 13:05 Ответить
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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06.06.2022 13:52 Ответить
спасибо конечно.. но ТРИ!!, штуки - это только сфотографироваться...
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06.06.2022 14:07 Ответить
God save the Queen!
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06.06.2022 15:13 Ответить
Велика Дяка Великій Британії!! Думаю якби в них була така змога - вони б віддали Україні і більшу кількість! Тут треба щоб військово-політичний істеблішмент США якось пошвидше "розбудив" дядечку Джо, і сказав йому - шо поразки(навіть локальні)України у цій війні у світовій призмі розглядатимуться як поразки американців, та й взагалі усього вільного світу🤔🙄 З усіма наслідками такого сприйняття: від нестримної експансії Китаю у тихоокеанському регіоні до фактичної втрати впливу США на світові процеси - від східної півкулі до західної! Тож хай краще їх "дядечко Джо" не гальмує і дасть зелене світло на ШВИДКІ поставки усієї необхідної Україні зброї! Швидка ВІЙСЬКОВА ПОРАЗКА параші є спільним кревним інтересом УСЬОГО ВІЛЬНОГО СВІТУ!
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06.06.2022 15:54 Ответить
что вы блт делали три года? клоунские попрошайки
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06.06.2022 20:52 Ответить
 
 