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Велика Британія передасть Україні ракетні системи М270 MLRS, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

mlrs

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, незважаючи на погрози з боку Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За словами міністра, реактивна система залпового вогню M270 допоможе Україні захиститися від Росії.

Уряд країни не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією видання, мова йде про три установки.

Читайте: В Міноборони Британії підтвердили, що передадуть Україні ракетні системи MLRS M270, - CNN

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
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06.06.2022 11:05
+36
Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
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06.06.2022 11:18
+28
Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
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06.06.2022 11:10
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Що з їбалом, русняві?
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06.06.2022 11:03 Відповісти
Щира подяка британцям за допомогу і розумінн того, з яким ворогом ми маємо справу !💪💪💪❤️❤️❤️
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06.06.2022 11:05 Відповісти
дайте сдачи по настоящему хоть раз, пусть почувствуют, что такое обстрелы.
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06.06.2022 11:06 Відповісти
Повільно але допомога надходить.
Нажаль за "нєпанікавать, готуємось до шашличків" Україна сплачує дуже високу ціну!
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06.06.2022 11:06 Відповісти
Цієї допомоги недостатньо, це лише пшик. ЗСУ знищили сотні таких рашистських РСЗВ. Це означає ЗСУ потрібна не менша кількість такої зброї для ефективної оборони або й контрнаступу.
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07.06.2022 01:24 Відповісти
Гарна має бути зброя)
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06.06.2022 11:10 Відповісти
Першу установку треба в Одеську обл і стерти кацапів в пил на о.Зміїний.
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06.06.2022 11:18 Відповісти
Є більш нагальні потреби.
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06.06.2022 14:10 Відповісти
Британцям повага
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06.06.2022 11:10 Відповісти
Спасибо Борис Джонсон. В честь тебя мы переименуем Ватостополь и даже военную базу предоставим.
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06.06.2022 11:10 Відповісти
Godno. Prichem anglicane uze ***** raz Sevastopolj vzjalji.
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06.06.2022 12:12 Відповісти
українців більше спільного з англійцями ніж з кацапами
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06.06.2022 11:12 Відповісти
Звичайно. І ми і вони - європейці. А кацапи - азіати.
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06.06.2022 11:47 Відповісти
Браво Джонсон. Ну что сцыкуняра Байден, видишь как ведут себя настоящие мужики
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06.06.2022 11:13 Відповісти
Байден в том возрасте, когда бояться поздно.
А потроллить всяких ****** - всегда прикольно.
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06.06.2022 12:20 Відповісти
Під президенством "сцыкуняра" Байдена було стільки зброї поставлено Безкоштовно в Україну, що вся зешобла повинна на колінах дякувати за свій "прой*б" в обронці за 2 останні роки! Твої звинувачення ************* - посуті нам ніхто нічим не винен і могли взагалі нічого не постачати!
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06.06.2022 13:12 Відповісти
Хороша відмазка від явної держзради в інтересах ворога
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07.06.2022 03:18 Відповісти
Ты имел ввиду Шольца, наверное?
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06.06.2022 13:47 Відповісти
Дякуємо.
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06.06.2022 11:14 Відповісти
Ви модний , а чого весь текст англійською не написали ? Мені здається , що якщо хочеш максимально донести свою думку , то треба писати зрозумілою мовою , а не "випендрюваться", хоча я вас зрозумів.
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06.06.2022 12:03 Відповісти
а лучше в Past Perfect
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06.06.2022 14:04 Відповісти
7 то краще ніж 4, але все одно мало. Німці придурки хоч раз стримайте слово. Ви обіцяли 4 Марс 2. Ні разу слова не стримали, хоч раз стримайте.
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06.06.2022 11:25 Відповісти
Щось я не чув, щоби навіть обіцяні і обсміяни всіма каски від німців прийшли в Україну!

Що вже про зброю казати?
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06.06.2022 11:51 Відповісти
не могу сказать за каски, но в 2014-м у меня был немецкий бронежилет бруно. из помощи от германии.
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06.06.2022 13:58 Відповісти
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06.06.2022 11:29 Відповісти
мало, но для Змеиного в самый раз!
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06.06.2022 11:49 Відповісти
Звісно від українців подяка , але якщо дійсно в зазначеній кількості , то це нічого не змінює . Схоже , що Захід хоче подолати ***** , але не швидко , а потихеньку (знекровити) , щоб не спровокувати ***** , бо якби в ***** не було ЯЗ то йому б вже давно "наваляли", а так це надовго . Якщо обладнання не знищено та є необхідні ресурси , то потрібно в підземних цехах виробляти багато "вільх" .
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06.06.2022 11:50 Відповісти
Поки що нам надають озброєння в тій кількості , щоб огризатись , а не нападати , і так буде до тих пір , поки у ***** буде можливість використати ЯЗ
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06.06.2022 11:56 Відповісти
Запад играет вдолгую и у него свой стратегический план максимально ослабить рф в военном и экономическом плане. Они понимают, что пока не будет введено нефтегазовое эмбарго и не начнут действовать санкции, рашка не развалится и зло будет возвращаться.
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06.06.2022 13:00 Відповісти
В Україні є така гарна приказка: "поки Сонце зійде - роса очі виїсть!"😒
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06.06.2022 15:57 Відповісти
Моя думка що з такими країнами як Британія треба бути в союзі, а не з тими що самі знаєте. Прошу замітити чому Британія вийшла з ес куда Україна так старається попасти і її не беруть. Треба бути самим сильними, і мудрими.
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06.06.2022 11:53 Відповісти
І чому ж вона вийшла і як це стосується України?
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07.06.2022 03:24 Відповісти
Я уже отмечал, что если британцы "закусятся" с кем-то - зубы на глотке врага не разожмут, пока враг не перестанет дергаться!

Rule, Britania!
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06.06.2022 11:58 Відповісти
MLRS pomeniajet igru dlia kacapov.Xoroso stob amerikansi s Himarsami dali i takyje takze, u nix ix mnogo
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06.06.2022 12:10 Відповісти
Зміїний може вистачить накрити
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06.06.2022 12:49 Відповісти
чего все так цепляются за этот змеинный. ну сидят там пара десятков кацапов, пусть и сидят (до поры до времени). это оружие куда нужнее на донбассе, где орки щемятся из всех щелей. там от этого толку будет намного больше.
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06.06.2022 14:02 Відповісти
использовать Змеиный как полигон для обучения экипажей HIMARS
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06.06.2022 14:07 Відповісти
нам везде надо...
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06.06.2022 23:18 Відповісти
Три это почти ни о чём .Надо хотя бы как минимум тридцать таких установок плюс вдоволь боеприпасов
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06.06.2022 13:05 Відповісти
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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06.06.2022 13:52 Відповісти
спасибо конечно.. но ТРИ!!, штуки - это только сфотографироваться...
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06.06.2022 14:07 Відповісти
God save the Queen!
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06.06.2022 15:13 Відповісти
Велика Дяка Великій Британії!! Думаю якби в них була така змога - вони б віддали Україні і більшу кількість! Тут треба щоб військово-політичний істеблішмент США якось пошвидше "розбудив" дядечку Джо, і сказав йому - шо поразки(навіть локальні)України у цій війні у світовій призмі розглядатимуться як поразки американців, та й взагалі усього вільного світу🤔🙄 З усіма наслідками такого сприйняття: від нестримної експансії Китаю у тихоокеанському регіоні до фактичної втрати впливу США на світові процеси - від східної півкулі до західної! Тож хай краще їх "дядечко Джо" не гальмує і дасть зелене світло на ШВИДКІ поставки усієї необхідної Україні зброї! Швидка ВІЙСЬКОВА ПОРАЗКА параші є спільним кревним інтересом УСЬОГО ВІЛЬНОГО СВІТУ!
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06.06.2022 15:54 Відповісти
что вы блт делали три года? клоунские попрошайки
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06.06.2022 20:52 Відповісти
 
 