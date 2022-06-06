Велика Британія передасть Україні ракетні системи М270 MLRS, - Воллес
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, незважаючи на погрози з боку Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
За словами міністра, реактивна система залпового вогню M270 допоможе Україні захиститися від Росії.
Уряд країни не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією видання, мова йде про три установки.
Топ коментарі
+36 Amber
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+36 Victor Frey
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+28 Valter Valter
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Нажаль за "нєпанікавать, готуємось до шашличків" Україна сплачує дуже високу ціну!
А потроллить всяких ****** - всегда прикольно.
Що вже про зброю казати?
Rule, Britania!