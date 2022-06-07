Индия собирается вдвое увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg

Индия надеется удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами по-прежнему обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.

Напомним, ранее Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с другими государствами.

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