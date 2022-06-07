Индия собирается вдвое увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Индия надеется удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами по-прежнему обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.
Напомним, ранее Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с другими государствами.
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Just business.
глубоко озабочусь
116 дол за барель мінус 30% знижка = грубо 90 дол виручка, а собівартість близько 28 дол. але ще й досить дорога доставка. все одно погано.
https://www.youtube.com/watch?v=Wsse6xC7ePk
Сволочі.