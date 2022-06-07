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Новости За рубежом
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Индия (327) нефть (1811) Россия (91316) санкции (10623)

Индия собирается вдвое увеличить импорт российской нефти, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

Индия надеется удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие заводы стремятся максимально использовать поставки с большими скидками от "Роснефти", поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Государственные операторы совместно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Пока точные объемы импорта не утверждены, они вместе с ценами по-прежнему обсуждаются с индийскими банками, которые должны полностью финансировать все грузы.

Напомним, ранее Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с другими государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с конца февраля, - The Independent

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
індуси - чорти, нічого святого
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07.06.2022 07:24
+10
А мы ещё учим их студентов поганых в своих вузах!
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07.06.2022 07:26
+7
Голодранці у чалмах!!!
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07.06.2022 07:08
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Голодранці у чалмах!!!
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07.06.2022 07:08 Ответить
на криворожсталь меняют?
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07.06.2022 07:13 Ответить
платить будут кином)
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07.06.2022 07:20 Ответить
это их выбор, и мы совсем не обязательно должны его уважать
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07.06.2022 07:24 Ответить
и зерно им продавать не обязательно.
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07.06.2022 08:29 Ответить
Они вроде как в тройке крупнейших экспортеров зерна в мире. И очень на руку пуйлу приостановили экспорт зерна, породив тем самым панику на зерновом рынке
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07.06.2022 09:26 Ответить
індуси - чорти, нічого святого
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07.06.2022 07:24 Ответить
більш пів-мільярду того дідька(((
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07.06.2022 07:40 Ответить
Взагаліто десь мільярд 300млн
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07.06.2022 07:46 Ответить
А мы ещё учим их студентов поганых в своих вузах!
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07.06.2022 07:26 Ответить
хинди-руси бхай-пхай!...
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07.06.2022 07:30 Ответить
Карма? Нет, не слышали.
Just business.
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07.06.2022 07:40 Ответить
А мы индусам должны зерно поставлять потому что они голодают
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07.06.2022 07:53 Ответить
им параша поставит, наше!
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07.06.2022 07:55 Ответить
Ну якщо зі знижкою і вартістю доставки ця нафта руським буде в мінус, то чого б і ні.
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07.06.2022 07:57 Ответить
Ну от справді де ви такі беретеся? Якісь курси закінчуєте, чи що?
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07.06.2022 08:00 Ответить
Ніхто не заставить Індію не купувати руську нафту, тому краще нехай вона руським буде в мінус, ферштейн розумнику?
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07.06.2022 08:49 Ответить
Собівартість видобутку нафти в Росії 15-45 долл. за барр, ціна на нафту Уралс 90 долл. за барр. Індія хоче купувати десь за 70 долл. за барр. От така математика розумнику. Добре що США думають по іншому на відміну від тебе і вже затруднили оплату нафти з Індії.
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08.06.2022 00:01 Ответить
А что Индия. Вроде как и развитая экономически, но феодальная в принципе. Достаточно купить ару-тройку брахманов-магараджей и они душу Кали продадут
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07.06.2022 07:57 Ответить
Необходимо прекратить продавать Индии украинские продукты питания, в том числе и зерно. Пусть нефтью питаются.
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07.06.2022 08:11 Ответить
Ну так і не продаємо. Зерно такий продукт, що має властивість з часом гнити. Може статись так, що і продавати стане нічого. Уряд мав завчасно планувати альтернативні логістичні шляхи. А розмови про розблокування наших портів, більш схожі на спецоперацію росіян, щоб захопити Одесу. Історія з троянським конем приходить на думку.
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07.06.2022 09:04 Ответить
А зелені дебіли ще пропонували упоротим індєйцам стати нашими гарантами безпеки.🤦
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07.06.2022 08:11 Ответить
Не пропонували, а пропонують.
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07.06.2022 09:05 Ответить
Друга в світі держава за народонаселенням після Китаю. Істи нема чого . Так нехай їдять нафту замість хліба.
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07.06.2022 08:13 Ответить
Их уже больше, чем китайцев. Китайцы все подсчитаны, а в Индии до сих пор есть населенные пункты, даже не нанесенные на карту с неучтенным населением. Да и без переписи их уже под полтора миллиарда, 1,3 кажется
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07.06.2022 09:31 Ответить
чекаю китайців в делі і пакістан в кашмірі
глубоко озабочусь
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07.06.2022 09:10 Ответить
от так гарант, продався за знижку на нафту
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07.06.2022 09:11 Ответить
ганьба!
116 дол за барель мінус 30% знижка = грубо 90 дол виручка, а собівартість близько 28 дол. але ще й досить дорога доставка. все одно погано.
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07.06.2022 09:11 Ответить
Прогон чистейшей воды, ничего оркам там не светит, как и с продажей газа Китаю, от слова "совсем". Послушайте Михаила Крутихина по этому поводу, он тут всё раскладывает по поводу ********** понтов и реального жилистого и мозолистого ***, который подкрадывается к его ботоксной жопе и к жопам дарагих рассиян.

https://www.youtube.com/watch?v=Wsse6xC7ePk
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07.06.2022 09:34 Ответить
Петро Олексійовичу, терміново вилітай до Індії !
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07.06.2022 09:44 Ответить
Заробляють на крові.

Сволочі.
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07.06.2022 09:44 Ответить
а як же індуїзм, карма, і все таке? не бояться карми?
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07.06.2022 09:46 Ответить
В импорте нефти в Индию рашка на 8-м месте и это меньше 3% импортируемой Индией нефти. Причем главным импортером российской нефти в Индии является относительно небольшая компания, которая на 50% принадлежит Росснефти. Так что индусы не виноваты!
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07.06.2022 11:48 Ответить
Якщо в тропічному лісі ти зустрів індуса та отруйну змію - першим вбий індуса. @народна мудрість
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07.06.2022 12:41 Ответить
Краіна щур.
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07.06.2022 14:23 Ответить
 
 