Індія збирається вдвічі збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Індія сподівається подвоїти свій імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні заводи прагнуть максимально використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти", оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод з Москвою через її вторгнення в Україну.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Державні оператори спільно працюють над укладенням і забезпеченням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію. Поки точні обсяги імпорту не затверджені, вони разом з цінами все ще обговорюються з індійськими банками, які повинні повністю фінансувати всі вантажі.
Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими державами.
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Just business.
глубоко озабочусь
116 дол за барель мінус 30% знижка = грубо 90 дол виручка, а собівартість близько 28 дол. але ще й досить дорога доставка. все одно погано.
https://www.youtube.com/watch?v=Wsse6xC7ePk
Сволочі.