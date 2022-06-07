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Індія збирається вдвічі збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Індія сподівається подвоїти свій імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні заводи прагнуть максимально використовувати поставки з великими знижками від "Роснефти", оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод з Москвою через її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Державні оператори спільно працюють над укладенням і забезпеченням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію. Поки точні обсяги імпорту не затверджені, вони разом з цінами все ще обговорюються з індійськими банками, які повинні повністю фінансувати всі вантажі.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими державами.

Також читайте: Індія планує продовжити купувати дешеву нафту у Росії, - Reuters

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
індуси - чорти, нічого святого
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07.06.2022 07:24
+10
А мы ещё учим их студентов поганых в своих вузах!
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07.06.2022 07:26
+7
Голодранці у чалмах!!!
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07.06.2022 07:08
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Голодранці у чалмах!!!
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07.06.2022 07:08 Відповісти
на криворожсталь меняют?
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07.06.2022 07:13 Відповісти
платить будут кином)
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07.06.2022 07:20 Відповісти
это их выбор, и мы совсем не обязательно должны его уважать
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07.06.2022 07:24 Відповісти
и зерно им продавать не обязательно.
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07.06.2022 08:29 Відповісти
Они вроде как в тройке крупнейших экспортеров зерна в мире. И очень на руку пуйлу приостановили экспорт зерна, породив тем самым панику на зерновом рынке
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07.06.2022 09:26 Відповісти
індуси - чорти, нічого святого
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07.06.2022 07:24 Відповісти
більш пів-мільярду того дідька(((
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07.06.2022 07:40 Відповісти
Взагаліто десь мільярд 300млн
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07.06.2022 07:46 Відповісти
А мы ещё учим их студентов поганых в своих вузах!
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07.06.2022 07:26 Відповісти
хинди-руси бхай-пхай!...
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07.06.2022 07:30 Відповісти
Карма? Нет, не слышали.
Just business.
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07.06.2022 07:40 Відповісти
А мы индусам должны зерно поставлять потому что они голодают
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07.06.2022 07:53 Відповісти
им параша поставит, наше!
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07.06.2022 07:55 Відповісти
Ну якщо зі знижкою і вартістю доставки ця нафта руським буде в мінус, то чого б і ні.
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07.06.2022 07:57 Відповісти
Ну от справді де ви такі беретеся? Якісь курси закінчуєте, чи що?
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07.06.2022 08:00 Відповісти
Ніхто не заставить Індію не купувати руську нафту, тому краще нехай вона руським буде в мінус, ферштейн розумнику?
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07.06.2022 08:49 Відповісти
Собівартість видобутку нафти в Росії 15-45 долл. за барр, ціна на нафту Уралс 90 долл. за барр. Індія хоче купувати десь за 70 долл. за барр. От така математика розумнику. Добре що США думають по іншому на відміну від тебе і вже затруднили оплату нафти з Індії.
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08.06.2022 00:01 Відповісти
А что Индия. Вроде как и развитая экономически, но феодальная в принципе. Достаточно купить ару-тройку брахманов-магараджей и они душу Кали продадут
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07.06.2022 07:57 Відповісти
Необходимо прекратить продавать Индии украинские продукты питания, в том числе и зерно. Пусть нефтью питаются.
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07.06.2022 08:11 Відповісти
Ну так і не продаємо. Зерно такий продукт, що має властивість з часом гнити. Може статись так, що і продавати стане нічого. Уряд мав завчасно планувати альтернативні логістичні шляхи. А розмови про розблокування наших портів, більш схожі на спецоперацію росіян, щоб захопити Одесу. Історія з троянським конем приходить на думку.
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07.06.2022 09:04 Відповісти
А зелені дебіли ще пропонували упоротим індєйцам стати нашими гарантами безпеки.🤦
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07.06.2022 08:11 Відповісти
Не пропонували, а пропонують.
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07.06.2022 09:05 Відповісти
Друга в світі держава за народонаселенням після Китаю. Істи нема чого . Так нехай їдять нафту замість хліба.
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07.06.2022 08:13 Відповісти
Их уже больше, чем китайцев. Китайцы все подсчитаны, а в Индии до сих пор есть населенные пункты, даже не нанесенные на карту с неучтенным населением. Да и без переписи их уже под полтора миллиарда, 1,3 кажется
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07.06.2022 09:31 Відповісти
чекаю китайців в делі і пакістан в кашмірі
глубоко озабочусь
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07.06.2022 09:10 Відповісти
от так гарант, продався за знижку на нафту
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07.06.2022 09:11 Відповісти
ганьба!
116 дол за барель мінус 30% знижка = грубо 90 дол виручка, а собівартість близько 28 дол. але ще й досить дорога доставка. все одно погано.
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07.06.2022 09:11 Відповісти
Прогон чистейшей воды, ничего оркам там не светит, как и с продажей газа Китаю, от слова "совсем". Послушайте Михаила Крутихина по этому поводу, он тут всё раскладывает по поводу ********** понтов и реального жилистого и мозолистого ***, который подкрадывается к его ботоксной жопе и к жопам дарагих рассиян.

https://www.youtube.com/watch?v=Wsse6xC7ePk
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07.06.2022 09:34 Відповісти
Петро Олексійовичу, терміново вилітай до Індії !
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07.06.2022 09:44 Відповісти
Заробляють на крові.

Сволочі.
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07.06.2022 09:44 Відповісти
а як же індуїзм, карма, і все таке? не бояться карми?
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07.06.2022 09:46 Відповісти
В импорте нефти в Индию рашка на 8-м месте и это меньше 3% импортируемой Индией нефти. Причем главным импортером российской нефти в Индии является относительно небольшая компания, которая на 50% принадлежит Росснефти. Так что индусы не виноваты!
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07.06.2022 11:48 Відповісти
Якщо в тропічному лісі ти зустрів індуса та отруйну змію - першим вбий індуса. @народна мудрість
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07.06.2022 12:41 Відповісти
Краіна щур.
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07.06.2022 14:23 Відповісти
 
 