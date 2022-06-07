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Новости За рубежом
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долг (1144) компенсации (469) Россия (91316) Европейский суд по правам человека (795)

РФ не выплатила еще 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єспл

Россия задолжала около 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека без учета рекордных 1,9 млрд. в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсантъ",

Общее количество российских дел в ЕСПЧ составило 3395. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила 2,02 млрд евро.

Эта цифра включает около 1,9 млрд евро по делу "Нефтяная компания ЮКОС против России", которые Россия не выплатила. Без учета этого дела сумма присужденных выплат составила 148 млн. евро, из них на данный момент выплачено 74 млн. евро, пояснили в пресс-службе Совета Европа.

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При этом справедливая компенсация не выплачена по более чем 800 индивидуальным делам, а также по делу "Грузия против России" по аресту, задержанию и выдворению из России грузинских граждан в 2006-2007 годах.

Сумма компенсаций, присужденных по этому делу, составила 10 млн евро, добавили в Совете Европы.
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Топ комментарии
+5
Та рашка болт клала на все европейские суды. Если кому-то нужна денежная компенсация от рахи, то забирайте сами. Мы можем дать вам автомат
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07.06.2022 09:13
+5
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07.06.2022 09:15
+5
Отказ от репараций за Крым - вообще мутная история. Если вдруг это правда, то зеленых разнесут на молекулы.
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07.06.2022 09:51
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А нам що з того?
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07.06.2022 09:06 Ответить
zhdite....sha bude
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07.06.2022 09:06 Ответить
Та рашка болт клала на все европейские суды. Если кому-то нужна денежная компенсация от рахи, то забирайте сами. Мы можем дать вам автомат
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07.06.2022 09:13 Ответить
Говорили что компенсация Юкосу должна была быть 50 лярдов $, а сьехали всего на 2 лярда
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07.06.2022 09:13 Ответить
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07.06.2022 09:15 Ответить
неправда, у травы нет таких последствий
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07.06.2022 10:12 Ответить
Лови наркомана!!!
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07.06.2022 14:21 Ответить
Ага. там за Крим іще були репарації, а їх якимсь чином зелена влада простила параші. як таке може бути?

і нагадайте, будь ласка, що з компенсацією за газ, 12.5 млрд дол, здається, присудив європейський суд, виплатила їх параша Україні?
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07.06.2022 09:17 Ответить
Украина богатая страна , имеет возможность все прощать расии , Крым , газ , я не удивлюсь , если и эту войну простят
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07.06.2022 09:35 Ответить
Отказ от репараций за Крым - вообще мутная история. Если вдруг это правда, то зеленых разнесут на молекулы.
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07.06.2022 09:51 Ответить
так по їхньому гімно-марафону цього ж не розкажуть
а журналісти у нас якісь непрофесійні в більшості, а професійних зе-влада глушить.
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07.06.2022 17:04 Ответить
Неужели и правда все ещё есть утырки, что верят в то, что кацапы что либо выплатят нам? Да они и другим мало что выплачивали. Шевелить бестолковкой и сильно и всем надо было с 25 августа 1991г. Теперь поезд ушел---тю-тю с третьего путю...! Даже барон Мюнхгаузен заржал от такой туфты.
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07.06.2022 12:18 Ответить
Тю, $300млрд заарештованих коштів, не достатньо?
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07.06.2022 13:38 Ответить
 
 