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РФ не виплатила ще 74 млн євро компенсації за рішеннями ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єспл

Росія заборгувала близько 74 мільйонів євро справедливої ​​компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини без урахування рекордних 1,9 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на  "Комерсант",

Загальна кількість російських справ у ЄСПЛ становила 3395. Загальна сума, присуджена судом заявникам проти Росії, становила 2,02 млрд євро.

Ця цифра включає близько 1,9 млрд євро у справі "Нафтова компанія ЮКОС проти Росії", які Росія не виплатила. Без урахування цієї справи сума присуджених виплат становить 148 млн євро, з них на даний момент виплачено 74 млн євро, пояснили в пресслужбі Ради Європа.

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При цьому справедлива компенсація не виплачена у більш ніж 800 індивідуальних справах, а також у справі "Грузія проти Росії" щодо арешту, затримання та видворення з Росії грузинських громадян у 2006–2007 роках.

Сума компенсацій, присуджених у цій справі, становила 10 млн євро, додали в Раді Європи.
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Топ коментарі
+5
Та рашка болт клала на все европейские суды. Если кому-то нужна денежная компенсация от рахи, то забирайте сами. Мы можем дать вам автомат
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07.06.2022 09:13
+5
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07.06.2022 09:15
+5
Отказ от репараций за Крым - вообще мутная история. Если вдруг это правда, то зеленых разнесут на молекулы.
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07.06.2022 09:51
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А нам що з того?
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07.06.2022 09:06 Відповісти
zhdite....sha bude
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07.06.2022 09:06 Відповісти
Та рашка болт клала на все европейские суды. Если кому-то нужна денежная компенсация от рахи, то забирайте сами. Мы можем дать вам автомат
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07.06.2022 09:13 Відповісти
Говорили что компенсация Юкосу должна была быть 50 лярдов $, а сьехали всего на 2 лярда
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07.06.2022 09:13 Відповісти
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07.06.2022 09:15 Відповісти
неправда, у травы нет таких последствий
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07.06.2022 10:12 Відповісти
Лови наркомана!!!
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07.06.2022 14:21 Відповісти
Ага. там за Крим іще були репарації, а їх якимсь чином зелена влада простила параші. як таке може бути?

і нагадайте, будь ласка, що з компенсацією за газ, 12.5 млрд дол, здається, присудив європейський суд, виплатила їх параша Україні?
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07.06.2022 09:17 Відповісти
Украина богатая страна , имеет возможность все прощать расии , Крым , газ , я не удивлюсь , если и эту войну простят
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07.06.2022 09:35 Відповісти
Отказ от репараций за Крым - вообще мутная история. Если вдруг это правда, то зеленых разнесут на молекулы.
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07.06.2022 09:51 Відповісти
так по їхньому гімно-марафону цього ж не розкажуть
а журналісти у нас якісь непрофесійні в більшості, а професійних зе-влада глушить.
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07.06.2022 17:04 Відповісти
Неужели и правда все ещё есть утырки, что верят в то, что кацапы что либо выплатят нам? Да они и другим мало что выплачивали. Шевелить бестолковкой и сильно и всем надо было с 25 августа 1991г. Теперь поезд ушел---тю-тю с третьего путю...! Даже барон Мюнхгаузен заржал от такой туфты.
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07.06.2022 12:18 Відповісти
Тю, $300млрд заарештованих коштів, не достатньо?
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07.06.2022 13:38 Відповісти
 
 