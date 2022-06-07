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Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

денис,шмигаль

По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", – отметил он.

Как сообщает глава Кабмина, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.

"Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - резюмирует Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль призвал международные компании возобновлять работу в Украине: Правительство будет максимально вам помогать
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Топ комментарии
+10
Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
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07.06.2022 09:50
+8
Цікаво... щось знову в податках намутять.
Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
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07.06.2022 09:46
+6
А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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07.06.2022 09:53
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Цікаво... щось знову в податках намутять.
Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
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07.06.2022 09:46 Ответить
Яких обрали! Поганим було щорічне зростаня при "баризі"? Маємо " покращеня" при криворагульному пісюністу!
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07.06.2022 10:22 Ответить
Це також мертве як і персональні няні.
Призначення антикорупційного прокурора сап, реформування врп, суду. Зміна ригопонтновського кримінального кодексу. Але це влада не має бажання робити
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07.06.2022 14:14 Ответить
Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
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07.06.2022 09:50 Ответить
100%, дякую!
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07.06.2022 15:58 Ответить
ну бляха-муха... говорят тебе - пить - не пей... но норму знай...
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07.06.2022 09:51 Ответить
ага, ********** он...и еще несколько лет будет розроблять
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07.06.2022 09:51 Ответить
А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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07.06.2022 09:53 Ответить
какой бизнес вся страна в огне , кому это нужно?! дайте возможность уехать и работать в безопасности и отсылать деньги на поддержку экономики если сами неможете
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07.06.2022 09:54 Ответить
Мели, Емеля, твоя неделя.
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07.06.2022 09:58 Ответить
Ще якийсь новий податок?
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07.06.2022 10:06 Ответить
в Словаччіни об'явлена нова підтримка ТЕПЛА ОСЕЛЯ - дают гроши на утеплення фасадів
А шо КМУ та міністерство інфраструктури робить в цьому плані ?
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07.06.2022 10:06 Ответить
Может для министерства инфраструктуры ( в котором каким то образом оказался
зам министра необразованный Найем) эти вопросы не важны ?
Им важнее убрать нулевую растаможку для простых украинцев ( по заказу автобарыг)

ЧИСТЫЙ СОВОК- ОТОБРАТЬ ЗАПРЕТИТЬ И РАЗДЕЛИТЬ СВИНЯМ У КОРЫТА ⁉️
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07.06.2022 10:10 Ответить
Зеленым свиньям! Не квартальных и не слуг к корыту не пущають!
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07.06.2022 10:18 Ответить
👎👎👎 в стране война, а у этого человека в голове бизнес
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07.06.2022 10:06 Ответить
и от этого становится страшно
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07.06.2022 10:07 Ответить
Уже свои...5..7..9..роздали своїм баригам собі відмити гроші.
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07.06.2022 10:10 Ответить
из того что иногда узнаю, "малый бизнес" развивается нормально. ещё одной далёкой знакомой сын добровольно ушёл на войну. спросил - "амуницію хоч повидавали?", "- ага, трусы, носки, та таке. остальне все самі йому купували".
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07.06.2022 10:12 Ответить
Да, слышал такое от многих.
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07.06.2022 10:14 Ответить
Так три года ничего не закупалось,"честный" зе&к° мародерили резерв накопленный "барыгой" и его командой для ВСУ!
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07.06.2022 10:16 Ответить
Де поділось те, що раніше закупалось?
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07.06.2022 10:29 Ответить
Раніше вироблялось необхідне для армії. Але Бо_не_втік посадив Марченка за сфабрикованою справою по бронежилетах.
Інші бронежилети зелені заглядальники в очі х@уйла не почали виробляти.
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07.06.2022 10:34 Ответить
Теж нянь приставлять?!!! Ще не всі родичі та друзі слуг на сінекури влаштовані?!
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07.06.2022 10:12 Ответить
****, гранты -- это единицам. А что будут делать тысячи? Платить "за себя и за того парня" ?
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07.06.2022 10:12 Ответить
https://www.google.com/amp/s/ukranews.com/amp/news/861441-5-chlenov-pravleniya-ukrenergo-poluchili-2-mln-griven-zarplaty-v-mae. Это все, что нужно знать о программах КМУ. 20 тыс. грант на развитие бизнеса и 500 тыс. -зарплата в ГП в военное время.
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07.06.2022 10:27 Ответить
непосредственный участник боевых действий в ВСУ - 100 тысяч

Сергей Лещенко непосредственный участник заседаний раз в неделю - 300 тысяч.

приоритеты
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07.06.2022 16:03 Ответить
Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу...а що з "інвестиційними бородатими нянями"?
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07.06.2022 10:29 Ответить
ну все, ПN3ДА малому и среднему бизнесу.
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07.06.2022 10:29 Ответить
Малий та середній бізнеси почекають.
Головне, що допомога цьому бізнесмену не припинялась ні на хвилину.

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07.06.2022 10:38 Ответить
Гусаків вже общіпали?
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07.06.2022 10:38 Ответить
Экономика военного времени - это гранты для поддержки какого-то там бизнеса? Серьезно?
Назначенцы, бестолочи и бездельники продолжают создавать видимость работы.
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07.06.2022 10:46 Ответить
Щоб розігріти економіку, треба скасувати подвійну сплату ПДВ імпортерами - перший раз по факту передоплати клієнта, другий раз - при розмитненні.

І БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ ТРЕБА, ідіоти!

Якщо у бізнесу постійно не відбирати всі гроші наперед, він відразу "розігріється" сам.
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07.06.2022 11:47 Ответить
шо, ещё по 2 кассовых аппарата на каждого?
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07.06.2022 12:54 Ответить
Як вони далекі від економіки та бізнесу !
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07.06.2022 14:47 Ответить
 
 