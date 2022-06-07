Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль

По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", – отметил он.

Как сообщает глава Кабмина, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.

"Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - резюмирует Шмыгаль.

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