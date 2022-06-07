Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль
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По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", – отметил он.
Как сообщает глава Кабмина, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.
"Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - резюмирует Шмыгаль.
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Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
Призначення антикорупційного прокурора сап, реформування врп, суду. Зміна ригопонтновського кримінального кодексу. Але це влада не має бажання робити
А шо КМУ та міністерство інфраструктури робить в цьому плані ?
зам министра необразованный Найем) эти вопросы не важны ?
Им важнее убрать нулевую растаможку для простых украинцев ( по заказу автобарыг)
ЧИСТЫЙ СОВОК- ОТОБРАТЬ ЗАПРЕТИТЬ И РАЗДЕЛИТЬ СВИНЯМ У КОРЫТА ⁉️
Інші бронежилети зелені заглядальники в очі х@уйла не почали виробляти.
Сергей Лещенко непосредственный участник заседаний раз в неделю - 300 тысяч.
приоритеты
Головне, що допомога цьому бізнесмену не припинялась ні на хвилину.
Назначенцы, бестолочи и бездельники продолжают создавать видимость работы.
І БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ ТРЕБА, ідіоти!
Якщо у бізнесу постійно не відбирати всі гроші наперед, він відразу "розігріється" сам.