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Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денис,шмигаль

На доручення президента України Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - зауважив він.

Як інформує очільник Кабміну, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.

"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - резюмує Шмигаль. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсьогодні ЄС призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари. Це посилить нашу економіку, - Шмигаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
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07.06.2022 09:50
+8
Цікаво... щось знову в податках намутять.
Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
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07.06.2022 09:46
+6
А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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07.06.2022 09:53
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Цікаво... щось знову в податках намутять.
Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
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07.06.2022 09:46 Відповісти
Яких обрали! Поганим було щорічне зростаня при "баризі"? Маємо " покращеня" при криворагульному пісюністу!
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07.06.2022 10:22 Відповісти
Це також мертве як і персональні няні.
Призначення антикорупційного прокурора сап, реформування врп, суду. Зміна ригопонтновського кримінального кодексу. Але це влада не має бажання робити
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07.06.2022 14:14 Відповісти
Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
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07.06.2022 09:50 Відповісти
100%, дякую!
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07.06.2022 15:58 Відповісти
ну бляха-муха... говорят тебе - пить - не пей... но норму знай...
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07.06.2022 09:51 Відповісти
ага, ********** он...и еще несколько лет будет розроблять
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07.06.2022 09:51 Відповісти
А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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07.06.2022 09:53 Відповісти
какой бизнес вся страна в огне , кому это нужно?! дайте возможность уехать и работать в безопасности и отсылать деньги на поддержку экономики если сами неможете
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07.06.2022 09:54 Відповісти
Мели, Емеля, твоя неделя.
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07.06.2022 09:58 Відповісти
Ще якийсь новий податок?
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07.06.2022 10:06 Відповісти
в Словаччіни об'явлена нова підтримка ТЕПЛА ОСЕЛЯ - дают гроши на утеплення фасадів
А шо КМУ та міністерство інфраструктури робить в цьому плані ?
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07.06.2022 10:06 Відповісти
Может для министерства инфраструктуры ( в котором каким то образом оказался
зам министра необразованный Найем) эти вопросы не важны ?
Им важнее убрать нулевую растаможку для простых украинцев ( по заказу автобарыг)

ЧИСТЫЙ СОВОК- ОТОБРАТЬ ЗАПРЕТИТЬ И РАЗДЕЛИТЬ СВИНЯМ У КОРЫТА ⁉️
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07.06.2022 10:10 Відповісти
Зеленым свиньям! Не квартальных и не слуг к корыту не пущають!
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07.06.2022 10:18 Відповісти
👎👎👎 в стране война, а у этого человека в голове бизнес
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07.06.2022 10:06 Відповісти
и от этого становится страшно
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07.06.2022 10:07 Відповісти
Уже свои...5..7..9..роздали своїм баригам собі відмити гроші.
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07.06.2022 10:10 Відповісти
из того что иногда узнаю, "малый бизнес" развивается нормально. ещё одной далёкой знакомой сын добровольно ушёл на войну. спросил - "амуницію хоч повидавали?", "- ага, трусы, носки, та таке. остальне все самі йому купували".
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07.06.2022 10:12 Відповісти
Да, слышал такое от многих.
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07.06.2022 10:14 Відповісти
Так три года ничего не закупалось,"честный" зе&к° мародерили резерв накопленный "барыгой" и его командой для ВСУ!
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07.06.2022 10:16 Відповісти
Де поділось те, що раніше закупалось?
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07.06.2022 10:29 Відповісти
Раніше вироблялось необхідне для армії. Але Бо_не_втік посадив Марченка за сфабрикованою справою по бронежилетах.
Інші бронежилети зелені заглядальники в очі х@уйла не почали виробляти.
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07.06.2022 10:34 Відповісти
Теж нянь приставлять?!!! Ще не всі родичі та друзі слуг на сінекури влаштовані?!
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07.06.2022 10:12 Відповісти
****, гранты -- это единицам. А что будут делать тысячи? Платить "за себя и за того парня" ?
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07.06.2022 10:12 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/ukranews.com/amp/news/861441-5-chlenov-pravleniya-ukrenergo-poluchili-2-mln-griven-zarplaty-v-mae. Это все, что нужно знать о программах КМУ. 20 тыс. грант на развитие бизнеса и 500 тыс. -зарплата в ГП в военное время.
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07.06.2022 10:27 Відповісти
непосредственный участник боевых действий в ВСУ - 100 тысяч

Сергей Лещенко непосредственный участник заседаний раз в неделю - 300 тысяч.

приоритеты
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07.06.2022 16:03 Відповісти
Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу...а що з "інвестиційними бородатими нянями"?
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07.06.2022 10:29 Відповісти
ну все, ПN3ДА малому и среднему бизнесу.
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07.06.2022 10:29 Відповісти
Малий та середній бізнеси почекають.
Головне, що допомога цьому бізнесмену не припинялась ні на хвилину.

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07.06.2022 10:38 Відповісти
Гусаків вже общіпали?
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07.06.2022 10:38 Відповісти
Экономика военного времени - это гранты для поддержки какого-то там бизнеса? Серьезно?
Назначенцы, бестолочи и бездельники продолжают создавать видимость работы.
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07.06.2022 10:46 Відповісти
Щоб розігріти економіку, треба скасувати подвійну сплату ПДВ імпортерами - перший раз по факту передоплати клієнта, другий раз - при розмитненні.

І БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ ТРЕБА, ідіоти!

Якщо у бізнесу постійно не відбирати всі гроші наперед, він відразу "розігріється" сам.
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07.06.2022 11:47 Відповісти
шо, ещё по 2 кассовых аппарата на каждого?
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07.06.2022 12:54 Відповісти
Як вони далекі від економіки та бізнесу !
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07.06.2022 14:47 Відповісти
 
 