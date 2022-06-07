2 549 35
Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На доручення президента України Уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - зауважив він.
Як інформує очільник Кабміну, завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників уряд розраховує розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію.
"Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду", - резюмує Шмигаль.
Топ коментарі
+10 Mykola Trofimenko
показати весь коментар07.06.2022 09:50
+8 Ksenia VB
показати весь коментар07.06.2022 09:46
+6 Ivan Snigirenko
показати весь коментар07.06.2022 09:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
Призначення антикорупційного прокурора сап, реформування врп, суду. Зміна ригопонтновського кримінального кодексу. Але це влада не має бажання робити
А шо КМУ та міністерство інфраструктури робить в цьому плані ?
зам министра необразованный Найем) эти вопросы не важны ?
Им важнее убрать нулевую растаможку для простых украинцев ( по заказу автобарыг)
ЧИСТЫЙ СОВОК- ОТОБРАТЬ ЗАПРЕТИТЬ И РАЗДЕЛИТЬ СВИНЯМ У КОРЫТА ⁉️
Інші бронежилети зелені заглядальники в очі х@уйла не почали виробляти.
Сергей Лещенко непосредственный участник заседаний раз в неделю - 300 тысяч.
приоритеты
Головне, що допомога цьому бізнесмену не припинялась ні на хвилину.
Назначенцы, бестолочи и бездельники продолжают создавать видимость работы.
І БІЛЬШЕ НІЧОГО НЕ ТРЕБА, ідіоти!
Якщо у бізнесу постійно не відбирати всі гроші наперед, він відразу "розігріється" сам.