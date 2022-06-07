Учебный год стартует 1 сентября в режиме офлайн, - МОН
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Начиная с 1 сентября, образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", - пояснил он .
Он призвал украинских детей "готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании".
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