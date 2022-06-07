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Учебный год стартует 1 сентября в режиме офлайн, - МОН

Новости Цензор.НЕТ Общество

дети,школа,обстрел

Начиная с 1 сентября, образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", - пояснил он .

Он призвал украинских детей "готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании".

Читайте: 1 сентября в Украине откроются школы только с бомбоубежищами
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Топ комментарии
+22
Довбойоби. Жодного справжнього укриття немає. Підвал не укриття. Яка ***** буде відповідати за життя дітей та педагогів.
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07.06.2022 12:20
+13
М'яко кажучи дуже спірне рішення
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07.06.2022 12:20
+13
Людина, яка звикла відповідати за свої слова, таку заяву зараз би нізащо не зробила...
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07.06.2022 12:30
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Навчання у формі "офлайн". А гарантію хто дасть, щоб школи не були зруйновані крилатою ракетою?
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07.06.2022 12:17 Ответить
М'яко кажучи дуже спірне рішення
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07.06.2022 12:20 Ответить
Довбойоби. Жодного справжнього укриття немає. Підвал не укриття. Яка ***** буде відповідати за життя дітей та педагогів.
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07.06.2022 12:20 Ответить
вічна шана буде
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07.06.2022 12:25 Ответить
У них МОНзгов ваще нима
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07.06.2022 12:22 Ответить
Звучить оптимістичненько
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07.06.2022 12:23 Ответить
якщо діти Зеленського, членів уряду та ВР підуть до шкіл Києва та інших міст України (нехай під охороною) то питань немає
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07.06.2022 12:24 Ответить
там де і діточки вельмишановного Президента України пана Петра Порошенко.. А Де зараз Петро Порошенко? не знаєш?
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07.06.2022 12:33 Ответить
мені похер де він і його дітки - його дітки теж мають бути в Україні на загальних підставах і діти всіх інших високопосадовців, особливо тих хто відповідав за оборонне будівництво в Україні всі ці та попередні роки
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07.06.2022 12:37 Ответить
ну тобі то похер, а йому не похер де його діточки "золоті", які в майбутньому можливо будут прйимати твоїх діточок на роботу у свої фабрики
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07.06.2022 12:50 Ответить
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07.06.2022 13:35 Ответить
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07.06.2022 12:30 Ответить
Людина, яка звикла відповідати за свої слова, таку заяву зараз би нізащо не зробила...
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07.06.2022 12:30 Ответить
Що там готуватися. Можливо будуть заняття очно. Але як це реалізувати ніхто ще не знає. Бензину немає, бомбосховищ немає і, знаючи сатанізм кацапні, де гарантія, що з 1 вересня школи не будуть вже ціллю √1.
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07.06.2022 12:31 Ответить
Генії *****...
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07.06.2022 12:34 Ответить
Все пограниччя і лінія фронту криється навіть артою кожен день. А це не лише села та селища, а такі міста як Харків, Миколаїв, Запоріжжя і т.д. Про ракетну загрозу можна говорити взагалі для всієї країни. Всі ці ідеї доки йде скажімо активна фаза війни ідіотизм.
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07.06.2022 12:36 Ответить
А коли ідемо на шашлики?
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07.06.2022 12:38 Ответить
та приїхали вже походу...
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07.06.2022 13:01 Ответить
Повітряні тривоги регулярно лунають по всій країні. Хтось хоче сказати, що освітній процес можливий при постійній біготні в підвали? Чи ніхто нікуди й бігати не буде, знаючи наш пофігізм. Не дай Бог що-знову вліпим свічку в кут екрана і будим сумувати?
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07.06.2022 12:39 Ответить
Странное решение, учитывая постоянный риск ракетного удара по любой школе.
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07.06.2022 12:40 Ответить
МОН хоч знає,що бомбосховищ у школах немає? Чи воно знає ,коли закінчиться війна ?
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07.06.2022 12:41 Ответить
а нашо їм це знати, їм треба бабло мутити
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07.06.2022 12:52 Ответить
Мудаки яким совєтщина головного мозгу не дозволяє приймати зміни завчасно. Цікаво яку пісню вони будуть співати коли в повний клас дітей таки прилетить ракета...
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07.06.2022 12:53 Ответить
Аби ляпнути... Хто його зна, що і де буде.... Де можна буде вчитись, а де - ні ! Ніочьом
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07.06.2022 13:15 Ответить
хто з батьків, наприклад у Сумах, чи Харкові, якщо вони до першого вересня будуть українськими, що далеко не факт, але якщо навіть і будуть, відпустить своїх дітей до школи?
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07.06.2022 13:28 Ответить
Тобто при коронавірусі дітям ходити до школи було небезпечно, а коли ракети прилітають по усій Україні, то вже ні?
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07.06.2022 13:32 Ответить
Шкарлет може хоч зараз відправлятися у будь-яку школу Сєверодонецька і проводити там оффлайн заняття для таких же міністерських імбецилів, як і він сам!
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07.06.2022 14:26 Ответить
Якщо послухати його пряму мову, то там ще гірше звучить:"...спеціальні комісії визначать, де будем ховати дітей..." Зрозуміло, що мав на увазі: "прятать" але ж українською переклав моторошно. На -4:14:00 телемарафон «Єдині новини» | Суспільне онлайн
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07.06.2022 14:59 Ответить
Не розумію поганих коментарів діти повинні навчатися і це дуже добре що вони підуть до школи особливо для матерів які самі їх виховують які не отримали жодної допомоги від держави в столиці Києві так як не втекли, що також є жахливим, чим кормити дитину чим оплачувати рахунки нікого не цікавить тому потрібно йти на роботу а дитину потрібно віддати в школу!!!!!! Навчання дуже важливе для дітей дякую за те що діти підуть до школи!!!
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07.06.2022 15:59 Ответить
А хто буде гарантувати, що діти як і вчителі будуть цілими та не неушкодженими, 616 вже лікарень розбомбили
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07.06.2022 16:21 Ответить
А нікого не хвилює наявнясть вільних місць у школах? До війни 35-40 дітей в класі було нормою, так як будувати школи не так вигідно як торгівельні центри чи житлові мікрорайони(звичайно ж без шкіл). А скільки зараз буде дітей в класах враховуюци кількість зруйнованих закладів освіти?
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07.06.2022 17:14 Ответить
А якщо повітряна тривога, дітям бігати півдня по бомбосховищам? А батькам? Як спокійно сидіти на роботі? або чергувати під школою?? Коли був covid19, вчилися онлайн і норма. А зараз війна і під звуки сирени треба негайно відправити дітей до школи? не зрозуміло для чого це, мабуть ті, хто приймають такі рішення немають дітей...
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08.06.2022 01:13 Ответить
Ви особисто будете відповідати за кожну дитину! Згодні?
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12.08.2022 13:27 Ответить
 
 