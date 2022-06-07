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Навчальний рік стартує 1 вересня в режимі офлайн, - МОН
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Починаючи з 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується початку нового навчального року. Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", - пояснив він.
Він закликав українських дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".
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