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1 сентября в Украине откроются школы только с бомбоубежищами

укриття

Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра образования Андрея Витренко.

"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.

По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

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"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.

Как сообщалось, дату начала приема документов для зачисления в 1 класс школ определяют органы местного самоуправления.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны РФ против Украины. Под изменения попадут курсы литературы и истории.

убежище (284) школа (3012) Минобразования (1735)


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Топ комментарии
+3
наличие бомбоубежища как такового, еще не значит его соответствия требованиям безопасности. Назвать подвал "бомбоубежищем" много ума не надо. Кстати, не мешало бы министру образования подучить нормативную базу. В Украине действуют "Требования к защитным сооружениям"
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24.05.2022 14:58
+2
СБУ викрила спецслужби московії на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей.

В одному з додатків учасники мають шукати так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам московії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи. https://t.me/spravdi/9007 https://t.me/spravdi/9007

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24.05.2022 14:43
+2
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24.05.2022 14:56
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СБУ викрила спецслужби московії на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей.

В одному з додатків учасники мають шукати так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам московії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи. https://t.me/spravdi/9007 https://t.me/spravdi/9007

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24.05.2022 14:43 Ответить
гхм цензура.... КНОПОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЕТЯМ И ТОЧКА.. СМС ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА О СИГНАЛАХ ТРЕВОГИ И ОТБОЯ ВКУПЕ С ОПЕРАТОРАМИ и + голосовая смс связь от родителей... НЕФИГ деткам идиотам... СМАРТЫ и планшеты С КАМЕРАМИ И ПРОЧЕЕ.... КНОПОЧНЫЙ+ ГРОМКИЙ ЗВОНОК блютуз КНОПКА sos и никакой камеры априори...
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24.05.2022 14:52 Ответить
Вполне возможен и такой вариант. Вы наверно плохо знаете деток - идиотов(как вы выразили ь)
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24.05.2022 14:57 Ответить
А ще одна видатна людина бажала перед війною роздати смартфони і пенсіонерам, щоб час не гаяли, а допомагали расейскамовним. Допомога, так допомога і головне привчає розмовляти на мові "какая разница", чи вже концерти "кварталу" проводяться на українській? Що невже "тамбовський вовк" і "лисий" поміняють щелепи? Скоріше всього шефіри змінять прапор.
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24.05.2022 15:42 Ответить
3-5% не больше на всю Украину остальное начальные классы это как правило переделанные в начале 90 годов детские садики которые в 2 этажа и априори нет подвала там.. такой проект новые школы также подвалы чисто для коммуникаций.. а те с бомбоубежищем это школы ставшие школами- от советских учреждений, партии, власти, учреждений НКВД /ГПУ\военных.. и тому подобное.. + те что разрушены и еще будут- увы разрушены войной... так что онлайн обучение плюс в Польше Германии Чехии и так далее порядка полутора миллионов детей школьного возраста + 220 тысяч украдены и вывезены в Россию...
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24.05.2022 14:46 Ответить
мля, ну які бомбосховища?
*****, от навіть на фото правильно написано...
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24.05.2022 14:51 Ответить
даже так! мы уже знаем что в сентябре откроется? огласите пожалуйста весь список
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24.05.2022 14:53 Ответить
Ну вот толку? Есть бомбоубежище, оно оборудовано.но сирены воют часто и не по часам. Как можна провести не то что полноценный урок, а даже пародию на него?
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24.05.2022 14:55 Ответить
Купи "Букварь" отправляйся в поле, вырой землянку и сиди там до конца. Сирен нет, вероятность попадания КР или РСЗО ничтожна. На сигнале "Воздушная тревога", что жизнь останавливается?
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24.05.2022 15:02 Ответить
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24.05.2022 14:56 Ответить
Цікаве рішення, так можна заборонити працювати підприємствам без бомбосхвищ і закрити все нах*й. Бункерні ОПи і міністерства ще ті "креативщики", бл*ть!
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24.05.2022 14:57 Ответить
наличие бомбоубежища как такового, еще не значит его соответствия требованиям безопасности. Назвать подвал "бомбоубежищем" много ума не надо. Кстати, не мешало бы министру образования подучить нормативную базу. В Украине действуют "Требования к защитным сооружениям"
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24.05.2022 14:58 Ответить
В школах есть подвалы,но никак не бомбоубежища,но министр тупой,ему сарай,подвал и бомбоубещище одно и то же
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24.05.2022 15:07 Ответить
Практически все школы которые построены в 70ых-80ых годах в больших городах оборудованы бомбоубежищами. Например у меня ближайшее бомбоубежище расположено именно в школе хотя она и построена в начале 90-ых. И это бомбоубежище со специальной системой вентиляции и герметичными дверьми. Даже если сама вентиляция не работает и двери давно заржавели то как убежище от калибров и искандеров сойдет. Живых убежищь которые соответствовали бы нормам уже практически не найти. Разве что метро, да и то под вопросом. Подвалы также подойдут на крайний случай, не в новых домах естественно. Другой вопрос в каком они состоянии и долго там точно не протянуть.
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24.05.2022 16:01 Ответить
Есть такое! У меня в школе подвал был из 3-х уровней - подвал, еще подвал, а под ним еще подвал...и перекрытия там были метр или полтора.
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24.05.2022 16:10 Ответить
Щоб не застоювалась техніка і будматеріали, які закуплялися шоблою родичів і друзів однієї особи, то будуть будувати, правда не укриття на фронті, чи бліндажі заливати бетоном, бо там можуть вбити, вони ж не дурні. Вони будуть працювати в областях заходу України. Вова не дурак, Вова знає, що потрібно робити, чи хтось проти, щоб була безпека у дітей?
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24.05.2022 15:36 Ответить
Дебіли. Підвал це не укриття.
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24.05.2022 15:59 Ответить
Звичайно підвал це не укриття, але це місце відмивання грошей з "Великого підвальництва" Вові і його друзякам! Вовіни діти в надійному укритті, він для них тут на ваших заробляє гроші.
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24.05.2022 16:03 Ответить
конченные....
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24.05.2022 16:24 Ответить
 
 