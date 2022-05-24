1 сентября в Украине откроются школы только с бомбоубежищами

Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра образования Андрея Витренко.

"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.

По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.

Также читайте: В Украине 1748 учебных заведений пострадали от российских бомбардировок и обстрелов

"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.

Как сообщалось, дату начала приема документов для зачисления в 1 класс школ определяют органы местного самоуправления.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны РФ против Украины. Под изменения попадут курсы литературы и истории.