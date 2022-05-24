1 сентября в Украине откроются школы только с бомбоубежищами
Школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра образования Андрея Витренко.
"Мы прорабатываем механизмы, при которых 1 сентября начнется офлайн-обучение в школах. Все зависит от ситуации в стране", - говорит он.
По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов.
"По нашим планам, откроются школы, которые смогут быть обеспечены бомбоубежищами. Такие школы в Украине существуют", - добавил Витренко.
Как сообщалось, дату начала приема документов для зачисления в 1 класс школ определяют органы местного самоуправления.
Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак анонсировал пересмотр школьной программы из-за войны РФ против Украины. Под изменения попадут курсы литературы и истории.
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В одному з додатків учасники мають шукати так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.
Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.
При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам московії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.
Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів.
Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи. https://t.me/spravdi/9007 https://t.me/spravdi/9007
*****, от навіть на фото правильно написано...