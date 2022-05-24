1 вересня в Україні відкриються школи лише з укриттями
Школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти Андрія Вітренка.
"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання у школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні", - каже він.
За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб гарантувати безпеку дітей та педагогів.
"За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - додав Вітренко.
Як повідомлялося, дату початку прийому документів для зарахування до 1 класу шкіл визначають органи місцевого самоврядування.
Крім того, голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував перегляд шкільної програми через війну РФ проти України. Під зміни потраплять курси літератури та історії.
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В одному з додатків учасники мають шукати так звані «коробки» з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.
Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об'єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.
При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам московії ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.
Таким чином, ворог «в темну», тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об'єктів.
Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи. https://t.me/spravdi/9007 https://t.me/spravdi/9007
*****, от навіть на фото правильно написано...