1 вересня в Україні відкриються школи лише з укриттями

Школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра освіти Андрія Вітренка.

"Ми опрацьовуємо механізми, за яких 1 вересня розпочнеться офлайн-навчання у школах. Все залежить від безпекової ситуації в країні", - каже він.

За його словами, наразі проводиться аудит шкіл на предмет того, чи є у них бомбосховища, щоб гарантувати безпеку дітей та педагогів.

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"За нашими планами, відкриються ті школи, які зможуть бути забезпечені бомбосховищами. Такі школи в Україні існують", - додав Вітренко.

Як повідомлялося, дату початку прийому документів для зарахування до 1 класу шкіл визначають органи місцевого самоврядування.

Крім того, голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак анонсував перегляд шкільної програми через війну РФ проти України. Під зміни потраплять курси літератури та історії.

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