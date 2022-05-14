РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6333 посетителя онлайн
Новости Война
1 085 0

В Украине 1748 учебных заведений пострадали от российских бомбардировок и обстрелов

школа

В Министерстве образования и науки заявляют, что с начала полномасштабной войны русскими войсками повреждено или разрушено 1748 учебных заведений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта Минобразования по мониторингу ущерба от вторжения России в Украину.

"1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.

Смотрите также: Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО

школа (3052) Минобразования (1751)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 