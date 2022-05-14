В Украине 1748 учебных заведений пострадали от российских бомбардировок и обстрелов

В Министерстве образования и науки заявляют, что с начала полномасштабной войны русскими войсками повреждено или разрушено 1748 учебных заведений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные сайта Минобразования по мониторингу ущерба от вторжения России в Украину.

"1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.

