В Україні 1748 закладів освіти постраждали від російських бомбардувань та обстрілів
У Міністерстві освіти та науки заявляють, що від початку повномасштабної війни російськими військами пошкоджено або зруйновано 1748 навчальних закладів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту Міносвіти з моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну.
"1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - йдеться у дописі.
Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.
