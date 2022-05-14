В Україні 1748 закладів освіти постраждали від російських бомбардувань та обстрілів

У Міністерстві освіти та науки заявляють, що від початку повномасштабної війни російськими військами пошкоджено або зруйновано 1748 навчальних закладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту Міносвіти з моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну.

"1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж