УКР
В Україні 1748 закладів освіти постраждали від російських бомбардувань та обстрілів

школа

У Міністерстві освіти та науки заявляють, що від початку повномасштабної війни російськими військами пошкоджено або зруйновано 1748 навчальних закладів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту Міносвіти з моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну.

"1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів", - йдеться у дописі.

Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.

школа (2273) Міносвіти (1439)
