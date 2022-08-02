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ВСУ отбили часть Северодонецка, россияне возобновят атаки на Изюм, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,навчання,зсу

Российские оккупанты намерены сместить акцент своих атак на Изюм Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

Британцы отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Кроме этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма говорят о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевые действия в Северодонецке продолжаются. Отбит штурм войск РФ в направлении Новоахтырки и Воронового, - Гайдай. ФОТО

По мнению британских разведчиков, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне, Россия должна добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений.
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Топ комментарии
+16
Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
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07.06.2022 13:05
+12
Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
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07.06.2022 13:02
+9
Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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07.06.2022 13:19
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Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
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07.06.2022 13:02 Ответить
Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
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07.06.2022 13:05 Ответить
Артилерія у росіян працює постійно, як мінімум відводячи увагу на себе. На справді їх розбити не так і складно, достатньо використати їхню ж тактику проти них. Але втрати будуть чисельні.
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07.06.2022 13:09 Ответить
Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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07.06.2022 13:19 Ответить
Привази.
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07.06.2022 13:41 Ответить
Для цього є верховний головнокомандувач він нехай приносе.
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07.06.2022 14:22 Ответить
Що за дурня "атаки кацапів на Ізюм"? Вони ж окупували Ізюм вже кілька тижнів тому. Самі себе атакують?
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07.06.2022 13:18 Ответить
Мабуть переплутали. По карті на Liveuamap видно, що рухаються від Ізюма на Слов'янськ.
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07.06.2022 13:33 Ответить
То, як зазвичай, рівень перекладу.
Оригінал: Reports of heavy shelling near Izium suggests Russia is preparing to make a renewed effort on the northern axis.
Тобто: Повідомлення про важкі обстріли біля Ізюма можуть означати, що Росія готується відновити зусилля на північній осі.
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07.06.2022 13:38 Ответить
Ви хоч у оригіналі читали?
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07.06.2022 13:54 Ответить
Хіба не бачите, що у дописувача кацапська щелепа. Який там оригінал?
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07.06.2022 14:04 Ответить
скорее всего это твой херовый уровень знаний английского
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07.06.2022 14:06 Ответить
Кілька місяців, якщо бути точніше, то 2 місяці, як окупували повністю Ізюм
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07.06.2022 17:42 Ответить
Досить вже аналітики! Давайте нам танки та ракети!
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07.06.2022 13:18 Ответить
Все таки Гайдай був правий. Вчора взагалі вдалося взяти під контроль 80 чи навіть 90% міста.
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07.06.2022 14:53 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.06.2022 15:14 Ответить
 
 