Польша призывает Евросоюз полностью отказаться от российского газа

Седьмой пакет санкций ЕС против России должен содержать ограничения импорта газа. Также в него следует внести отключение всех российских банков от SWIFT.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Польский министр сообщил, что важной темой его разговора с Шалленбергом во вторник была ситуация в Украине. Он подчеркнул, что с начала войны Польша "непреклонно поддерживала Киев во всех ключевых направлениях, действуя для сохранения территориальной целостности Украины в соответствии с национальными интересами этой страны, а также и в соответствии с интересами Европы, и больше - всего трансатлантического сообщества".

Рау упомянул о шестом пакете санкций против России, принятом ЕС на прошлой неделе. Он оценил, что это важный шаг к обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов. Однако этого недостаточно. "Мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать, среди прочего, полное прекращение поставок российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT", – добавил глава МИД Польши.

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Рау также отметил, что Украина должна находиться в Европейском Союзе. "Поэтому мы ожидаем положительной рекомендации от Европейской комиссии по предоставлению Украине статуса страны-кандидата. Надеемся, что на следующем заседании Европейский Совет примет положительное решение по этому поводу", - сказал министр.

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