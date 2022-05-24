Попытки спасти России лицо - предательство европейских ценностей, - глава МИД Польши Рау

Попытки некоторых стран "спасти лицо" России в войне против Украины - это отторжение европейских ценностей. Ожидание изменения политики России после достижения перемирия в Украине угрожает безопасности Европы.

Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил во вторник в Берлине во время совместной пресс-конференции с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул польский дипломат, российские войска сегодня бомбят граждан Украины, им стреляют в затылок, их насилуют "полчища дегенератов", их принудительно выселяют со своей Родины, а детей отбирают у родителей и русифицируют против их воли.

"Скажу честно: ожидания, появляющиеся в разных уголках Европы, что Россия изменится сразу после заключения перемирия с Украиной, являются не только очередной политической фантазией, но и прямой угрозой миру в Европе и доведением до угрозы нападения на страны восточного фланга НАТО, включая и Польшу", – подчеркнул Рау.

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Он отметил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в построении системы безопасности и защиты мира в Европе, которая учитывает Украину и направлена ​​против России.

"Мы верим, что Германия возьмет на себя такую ​​роль, помогая Украине выиграть войну с Россией и наконец окончательно включая Украину в ЕС", - подчеркнул польский министр.

Он выразил надежду, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

"Я знаю, что со стороны Германии есть желание это сделать. Альтернативы этому нет, иначе доверие к Германии было бы подорвано", - подчеркнул Рау.

Он добавил, что если бы такого рода эрозия имела место, то возник бы вопрос о будущем европейской интеграции, это также поставило бы под вопрос доверие к Германии как союзнику, который сотрудничает для поддержания мира в Европе.

Польский министр заверил, что Европа, которую мы сегодня знаем, "не выживет без надежной Германии".

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"С этой целью Польша и Германия должны совместно стремиться к тому, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в войне с Украиной, а ее оккупационные войска покинули территорию Украины в пределах ее международно признанных границ. Это - общая цель Польши и трансатлантического сообщества, Польши и Соединенных Штатов" ,- подчеркнул Рау.

Он подчеркнул, что попытки спасти Россию от поражения и потери лица неприемлемы и являются предательством европейских ценностей.