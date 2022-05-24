Попытки спасти России лицо - предательство европейских ценностей, - глава МИД Польши Рау
Попытки некоторых стран "спасти лицо" России в войне против Украины - это отторжение европейских ценностей. Ожидание изменения политики России после достижения перемирия в Украине угрожает безопасности Европы.
Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил во вторник в Берлине во время совместной пресс-конференции с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как подчеркнул польский дипломат, российские войска сегодня бомбят граждан Украины, им стреляют в затылок, их насилуют "полчища дегенератов", их принудительно выселяют со своей Родины, а детей отбирают у родителей и русифицируют против их воли.
"Скажу честно: ожидания, появляющиеся в разных уголках Европы, что Россия изменится сразу после заключения перемирия с Украиной, являются не только очередной политической фантазией, но и прямой угрозой миру в Европе и доведением до угрозы нападения на страны восточного фланга НАТО, включая и Польшу", – подчеркнул Рау.
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Он отметил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в построении системы безопасности и защиты мира в Европе, которая учитывает Украину и направлена против России.
"Мы верим, что Германия возьмет на себя такую роль, помогая Украине выиграть войну с Россией и наконец окончательно включая Украину в ЕС", - подчеркнул польский министр.
Он выразил надежду, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
"Я знаю, что со стороны Германии есть желание это сделать. Альтернативы этому нет, иначе доверие к Германии было бы подорвано", - подчеркнул Рау.
Он добавил, что если бы такого рода эрозия имела место, то возник бы вопрос о будущем европейской интеграции, это также поставило бы под вопрос доверие к Германии как союзнику, который сотрудничает для поддержания мира в Европе.
Польский министр заверил, что Европа, которую мы сегодня знаем, "не выживет без надежной Германии".
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"С этой целью Польша и Германия должны совместно стремиться к тому, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в войне с Украиной, а ее оккупационные войска покинули территорию Украины в пределах ее международно признанных границ. Это - общая цель Польши и трансатлантического сообщества, Польши и Соединенных Штатов" ,- подчеркнул Рау.
Он подчеркнул, что попытки спасти Россию от поражения и потери лица неприемлемы и являются предательством европейских ценностей.
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2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
Такая ж петрушка из с 13,6 млрд ,что раньше.
Вся военная помощь США -4,5 млрд долл.на сегодняшний день по их же словам.
Санкции то действуют (немного),но ничего фатального РФ не сделают в обозримом будущем.
Тоже самое касается и военной помощи-переломить подобная помощь российскую военную машину не сможет в обозримом будущем .
Об этом знают все ,в т.ч. и США
ruskie kurwy trollują !
Ну кто им сказал, что Россия в этом нуждается ?!
Просто хочется, чтобы так было !?
А если оно не так, а если им похер на своё лицо, похер на то, что о них кто-то там думает, вообще похер на всё ???
Они готовы монотонно, как зомби, каждый день запускать 10 ракет по Украине.
Почему все рассматривают самые вкусные и сладенькие расклады - русским плохо, солдат нет, ракеты закончились, а потом утром херак и главное опять неожиданно.
Нужно врага не просто оценивать, а переоценивать, чтобы готовить адекватный ответ и даже с запасом !!!