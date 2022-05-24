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Новости Война
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Попытки спасти России лицо - предательство европейских ценностей, - глава МИД Польши Рау

рау

Попытки некоторых стран "спасти лицо" России в войне против Украины - это отторжение европейских ценностей. Ожидание изменения политики России после достижения перемирия в Украине угрожает безопасности Европы.

Об этом глава МИД Польши Збигнев Рау заявил во вторник в Берлине во время совместной пресс-конференции с главой немецкой дипломатии Анналеной Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул польский дипломат, российские войска сегодня бомбят граждан Украины, им стреляют в затылок, их насилуют "полчища дегенератов", их принудительно выселяют со своей Родины, а детей отбирают у родителей и русифицируют против их воли.

"Скажу честно: ожидания, появляющиеся в разных уголках Европы, что Россия изменится сразу после заключения перемирия с Украиной, являются не только очередной политической фантазией, но и прямой угрозой миру в Европе и доведением до угрозы нападения на страны восточного фланга НАТО, включая и Польшу", – подчеркнул Рау.

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Он отметил, что Германия должна взять на себя ведущую роль в построении системы безопасности и защиты мира в Европе, которая учитывает Украину и направлена ​​против России.

"Мы верим, что Германия возьмет на себя такую ​​роль, помогая Украине выиграть войну с Россией и наконец окончательно включая  Украину в ЕС", - подчеркнул польский министр.

Он выразил надежду, что Берлин поддержит предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

"Я знаю, что со стороны Германии есть желание это сделать. Альтернативы этому нет, иначе доверие к Германии было бы подорвано", - подчеркнул Рау.

Он добавил, что если бы такого рода эрозия имела место, то возник бы вопрос о будущем европейской интеграции, это также поставило бы под вопрос доверие к Германии как союзнику, который сотрудничает для поддержания мира в Европе.

Польский министр заверил, что Европа, которую мы сегодня знаем, "не выживет без надежной Германии".

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"С этой целью Польша и Германия должны совместно стремиться к тому, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение в войне с Украиной, а ее оккупационные войска покинули территорию Украины в пределах ее международно признанных границ. Это - общая цель Польши и трансатлантического сообщества, Польши и Соединенных Штатов" ,- подчеркнул Рау.

Он подчеркнул, что попытки спасти Россию от поражения и потери лица неприемлемы и являются предательством европейских ценностей.

россия (95413) МИД Польши (332) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+8
1."смішні" санкції змушують кацапів верещати на весь світ про "нічим не виправдану, жорстоку економічну війну". всі галузі на паРаші, починаючи з аерокосмічної і завершуючи побутом, просто розсипаються, як картковий будинок.
2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
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24.05.2022 20:35
+6
немає там ніякого "обличчя", є тільки їбало zла
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24.05.2022 20:37
+4
kacap - idi ***** ot sjuda
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24.05.2022 20:40
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Правила форума Совет форумчан
Додам, що 40 американських млрд, це не для однієї Україна, а взагалі на всю західну Європу. Нам добре, якщо хоча б п'ять млрд перепаде.
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24.05.2022 20:32 Ответить
1."смішні" санкції змушують кацапів верещати на весь світ про "нічим не виправдану, жорстоку економічну війну". всі галузі на паРаші, починаючи з аерокосмічної і завершуючи побутом, просто розсипаються, як картковий будинок.
2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
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24.05.2022 20:35 Ответить
Можеш звісно жити в ілюзіях, але маємо те що маємо-за енергоресурси від європки росія кожного дня отримує мільярд.
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24.05.2022 20:49 Ответить
ага. і той же мільярд кожен день закопує в землю України. ще якісь "розумні" думки маєш?
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24.05.2022 20:55 Ответить
из 40 млрд на военку только 7 млрд,9млрд на гуманитарку ,все остальное себе и союзникам
Такая ж петрушка из с 13,6 млрд ,что раньше.
Вся военная помощь США -4,5 млрд долл.на сегодняшний день по их же словам.

Санкции то действуют (немного),но ничего фатального РФ не сделают в обозримом будущем.
Тоже самое касается и военной помощи-переломить подобная помощь российскую военную машину не сможет в обозримом будущем .
Об этом знают все ,в т.ч. и США
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24.05.2022 20:54 Ответить
v spam kacap
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24.05.2022 20:57 Ответить
ще один "експерт", звідкіля ви вилазите? вашу "ваєнную мощь" Україна вже змогла зламати і це ще фактично без серйозної допомоги. готуйся хлєбать щі лаптєм.
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24.05.2022 20:58 Ответить
kacap - idi ***** ot sjuda
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24.05.2022 20:40 Ответить
Моя відповідь проста: НЕФУЙ ПАНІКУВАТИ! Якщо такий гвалт здійнявся з подачі ************ у гєйропі навколо нашого майбутнього контрнаступу - ЗНАЧИТЬ МИ НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ!!! Їм звиздіти - НАМ СВОЄ РОБИТИ: ЇБ@#ИТИ КАЦАПНЮ до останнього кацападли!! Згадайте банальну історичну ІСТИНУ: переможців не судять!( І вони ОТРИМУЮТЬ УСЕ!!) Тож нам відступати нікуди : ВОЛЯ🇺🇦 - АБО СМЕРТЬ💀!
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24.05.2022 20:56 Ответить
меркелівська ************ на прізвище шольц має на цей рахунок свою думку...ну майже свою.
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24.05.2022 20:28 Ответить
немає там ніякого "обличчя", є тільки їбало zла
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24.05.2022 20:37 Ответить
Яке там лице, там одна ботоксна жопа
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24.05.2022 20:42 Ответить
Якщо хтось іще чогось не зрозумів: ота ********* гєйропа у особі жабоїдів, макаронників та фріців(вкупі з мад'яро-угорцями) по факту ЗДАЛА Україну... Як на мене - МЕНІ НАФУЙ НЕ ПОТРІБЕН ТОЙ гєйропейський недосоюз!!! Україна має створити міцні Союзні відносини з Поляками, країнами Балтії (вкупі зі шведами та данцями), і найголовніше - з Англосаксами(США-Велика Британія-Канада). А німчура з хрєнцузами та італійцями - це відверто ворожі до нас країни, вже не кажучи про територіальні претензії мад'ярів, і вони завжди докладатимуть МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ - аби не дати Україні стати міцною та незалежною державою в усіх можливих вимірах цього поняття! Тому не надто спокушайтесь на той десяток "Цезарів"-шо "з барського плеча" нам дали жабоїди: вони тим самим РОБЛЯТЬ НАЙЛІПШУ ПРОМОЦІЮ своєму впк, аби потім мати з того дивіденди у вигляді збройових контрактів😠
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24.05.2022 20:48 Ответить
Так ведь европейские ценности дешевле собственного благополучия. По мнению некоторых "честных, неподкупных и принципиальных" политиканов в ЕС.
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24.05.2022 20:49 Ответить
Uwaga!
ruskie kurwy trollują !
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24.05.2022 21:11 Ответить
Вот, вот-вот, вот от этого все беды.
Ну кто им сказал, что Россия в этом нуждается ?!
Просто хочется, чтобы так было !?
А если оно не так, а если им похер на своё лицо, похер на то, что о них кто-то там думает, вообще похер на всё ???
Они готовы монотонно, как зомби, каждый день запускать 10 ракет по Украине.
Почему все рассматривают самые вкусные и сладенькие расклады - русским плохо, солдат нет, ракеты закончились, а потом утром херак и главное опять неожиданно.

Нужно врага не просто оценивать, а переоценивать, чтобы готовить адекватный ответ и даже с запасом !!!
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24.05.2022 21:49 Ответить
Врятувати обличчя фашизму ?
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24.05.2022 22:19 Ответить
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24.05.2022 23:00 Ответить
Так обличчя раші хоче врятувати Боневтік, затіваючи переговори, забуваючи що переговори з вбивцею не ведуть. А скоріш за все нічого не забуває просто холуй виконує домашнє завдання.
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25.05.2022 06:24 Ответить
 
 