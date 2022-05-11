В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

Как передает Цензор.НЕТ, это можно увидеть на распространяемой в твиттере видеозаписи.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской табличку на одном из зданий и окно.

Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Облили табличку с гербом Республики Польша" - рассказал Ясина.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, во время которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".