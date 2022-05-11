В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской
Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.
Как передает Цензор.НЕТ, это можно увидеть на распространяемой в твиттере видеозаписи.
На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской табличку на одном из зданий и окно.
The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 11, 2022
Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
"Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Облили табличку с гербом Республики Польша" - рассказал Ясина.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, во время которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".
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Широка душа наша родная.
Много в нас мощей и овощей.
Пусть нет в нас ни знанья, ни сознанья,
Зато много в нас лаптей и щей.
Много что у всех мы отобрали.
Отберём ещё и повторим.
Даже жизни все, что мы забрали -
То добро, что мы для вас творим.
Наши жизни ценны только смертью.
Мы помрём - заплатят родакам.
А помрёте вы - уж нам поверьте,
Мы найдём, чем поживиться нам.
Широка душа наша родная.
Много в ней и злобы, и вражды.
Но поверьте нам - мы убиваем
Из любви. От бешеной орды.
Закривайте на росії всі представництва,бо ця країна спонсор тероризму у всьому світі!