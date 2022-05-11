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В Москве отомстили за своего посла, облив посольство Польши красной краской

москва,посольство,польське

Здание у входа в посольство Польши в Москве неизвестные мужчины облили красной краской.

Как передает Цензор.НЕТ, это можно увидеть на распространяемой в твиттере видеозаписи.

На опубликованном видео видно, как мужчины подходят к воротам посольства и заливают красной краской табличку на одном из зданий и окно.

The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 11, 2022

Инцидент изданию Onet подтвердил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Посол подтверждает инцидент. Он ожидает приезда полиции. Облили табличку с гербом Республики Польша" - рассказал Ясина.

Читайте также: "Инцидент, который, безусловно, вызывает сожаление", - МИД Польши об облитом после России

Как сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его оцепили украинские активисты, возникла схватка, во время которой посла облили красной краской под возгласы "Фашисты!".

месть (19) москва (3090) посол (1808) посольство (1085) МИД Польши (334)


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Топ комментарии
+50
Поляки закрывайте посольство на этой помойке. Раша страна дикарей и типилов.
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11.05.2022 21:35 Ответить
+33
И это победа!! Ура товарищи. Роисся вперде!!
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11.05.2022 21:35 Ответить
+24
хай наберуть в рот лайна та плюнуть.
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11.05.2022 21:36 Ответить
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Оце так суворо, оойойойо
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11.05.2022 21:34 Ответить
Їхня мстя вигладала набагато бліднішою і жалюгідною, ніж закривавлений посол яка символ рашки.
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11.05.2022 21:49 Ответить
И это победа!! Ура товарищи. Роисся вперде!!
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11.05.2022 21:35 Ответить
Поляки закрывайте посольство на этой помойке. Раша страна дикарей и типилов.
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11.05.2022 21:35 Ответить
Не можна: є громадяни Польщі в кацапстані...
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11.05.2022 22:03 Ответить
Ну то нехай всі нормальні люди звідти виїзжають .
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11.05.2022 22:44 Ответить
Та вже. 4 мільйони... Дай Бог, щоб вони за "рускій мір" там вам не виходили. Дякую вам за допомогу. Женіть кацапів додому.
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11.05.2022 23:26 Ответить
хай наберуть в рот лайна та плюнуть.
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11.05.2022 21:36 Ответить
Навіщо десь набирати, у них і так достатньо лайна в роті.
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11.05.2022 21:46 Ответить
Евакуювати з-за поребрика усіх громадян Польщі, останніми евакуювати амбассаду.
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11.05.2022 21:36 Ответить
Почему под дверью кучу не навалили?
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11.05.2022 21:38 Ответить
Под чьей дверью? Под дверью посольства России в Польше за войну, чудовищные преступления России в Украине? Да, надо бы..
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11.05.2022 22:14 Ответить
Дивно.. кого вбивають поляки ?
Логіки в тому 0,000
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11.05.2022 21:38 Ответить
https://youtu.be/4F1IC_B7g8Y?t=142
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11.05.2022 21:47 Ответить
На росію "підступно напали" українці в Україні, чеченці - в Чечні, грузини - в Грузії, молдавани - в Молдавії, вірмени й азербайджанці - в Нагірному Карабасі, фіни - у Фінляндії, чехи - в Чехословаччині, угорці - в Угорщині, прибалти - в Прибалтиці, афганці - в Афганістані, а поляки, то ті, взагалі, знахабніли: "напали" й на росіян, і на німців зразу, та розв'язали Другу світову війну...
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11.05.2022 23:31 Ответить
Як казав один єврей "опускається залізна завіса тому тікайте хто може і як може"
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11.05.2022 21:38 Ответить
...час розкидати каміння і час каміння громадити...
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11.05.2022 21:53 Ответить
Посол чекає приїзду поліції, а це хто був, як що не поліція то дружня фсб
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11.05.2022 21:38 Ответить
Катынь решили покосплеить?
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11.05.2022 21:39 Ответить
Тре було ще унітази й біде повиривати та додому потягнути...
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11.05.2022 21:45 Ответить
Ні це ще нічого. Могли і "доблєсно, гєройскі" нас..ть під дверима.
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11.05.2022 21:45 Ответить
Нема спокою ї##нутим.
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11.05.2022 21:46 Ответить
вообще-то,согласно эстетике воспитания- должны были прийти строем и дружно насрать
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11.05.2022 21:47 Ответить
Мля....какое же они тупое стадо!!!!
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11.05.2022 21:48 Ответить
Гимн всёнашистов

Широка душа наша родная.
Много в нас мощей и овощей.
Пусть нет в нас ни знанья, ни сознанья,
Зато много в нас лаптей и щей.

Много что у всех мы отобрали.
Отберём ещё и повторим.
Даже жизни все, что мы забрали -
То добро, что мы для вас творим.

Наши жизни ценны только смертью.
Мы помрём - заплатят родакам.
А помрёте вы - уж нам поверьте,
Мы найдём, чем поживиться нам.

Широка душа наша родная.
Много в ней и злобы, и вражды.
Но поверьте нам - мы убиваем
Из любви. От бешеной орды.
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11.05.2022 21:52 Ответить
Ничего удивительного ,для кацапов дебилизм ,кретинизм и умственная отсталость это генетическая норма а ни аномалия .
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11.05.2022 21:53 Ответить
Какого досих пор Посольство там сидит????не только Польши!!!всех ЕС стран!!!!США!!!???А чувакамЧувачкам гражданам не поРаши!!!Хер в ЗАДНИЦУ если сами там торчат и непредпринимают усилий!!!значит они поРашисты путинаХУЙЛА!!!!!!!!
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11.05.2022 21:56 Ответить
Мавпи кончені шо з них взяти. Червона краска до Польщі ґеть ніякого відношення не має на відміну від мацкви у якої руки по лікоть у крові
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11.05.2022 21:57 Ответить
Дивно, що Польща досі має там посольство. І не треба казати про громадян Польщі в РФ! Це їх проблеми, якщо вони досі там!
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11.05.2022 22:07 Ответить
С - символізм. Кацапи - ні, не чули
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11.05.2022 22:10 Ответить
Вот только Польша не убивает украинцев, дебилам не понять, что суть не в краске
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11.05.2022 22:10 Ответить
Что сказать-то хотели красной краской? Думаю, они сами не знают.
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11.05.2022 22:13 Ответить
Багато країн Заходу мають посольства у Північній Кореї?
Закривайте на росії всі представництва,бо ця країна спонсор тероризму у всьому світі!
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11.05.2022 22:29 Ответить
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11.05.2022 22:39 Ответить
А що було робити тварині, якщо комендантська година?
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11.05.2022 23:30 Ответить
Алкашня якась підмосковна
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11.05.2022 22:48 Ответить
А може петров і боширов дивились на мацковські шпілі - вілі?
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12.05.2022 01:41 Ответить
А под дверь насрали?
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11.05.2022 23:52 Ответить
та пофіг..
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12.05.2022 00:10 Ответить
Прогавила. А шо з посльом?
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12.05.2022 07:41 Ответить
 
 