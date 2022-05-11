В Москві помстилися за свого посла, обливши посольство Польщі червоною фарбою
Будівлю біля входу до посольства Польщі в Москві невідомі чоловіки облили червоною фарбою.
Як передає Цензор.НЕТ, це можна побачити на поширюваному у твіттері відеозаписі.
На опублікованому відео видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно.
The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 11, 2022
Інцидент виданню Onet підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.
"Посол підтверджує інцидент. Він чекає на приїзд поліції. Облили табличку з гербом Республіки Польща" - розповів Ясіна.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, під час якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"
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Широка душа наша родная.
Много в нас мощей и овощей.
Пусть нет в нас ни знанья, ни сознанья,
Зато много в нас лаптей и щей.
Много что у всех мы отобрали.
Отберём ещё и повторим.
Даже жизни все, что мы забрали -
То добро, что мы для вас творим.
Наши жизни ценны только смертью.
Мы помрём - заплатят родакам.
А помрёте вы - уж нам поверьте,
Мы найдём, чем поживиться нам.
Широка душа наша родная.
Много в ней и злобы, и вражды.
Но поверьте нам - мы убиваем
Из любви. От бешеной орды.
Закривайте на росії всі представництва,бо ця країна спонсор тероризму у всьому світі!