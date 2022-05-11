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Новини
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В Москві помстилися за свого посла, обливши посольство Польщі червоною фарбою

москва,посольство,польське

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Москві невідомі чоловіки облили червоною фарбою.

Як передає Цензор.НЕТ, це можна побачити на поширюваному у твіттері відеозаписі.

На опублікованому відео видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно.

The Polish embassy in #Moscow was doused with red paint. #FCKNZS #fckputin #RussianWarCrimes pic.twitter.com/3iPjE4psSI

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) May 11, 2022

Інцидент виданню Onet підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Посол підтверджує інцидент. Він чекає на приїзд поліції. Облили табличку з гербом Республіки Польща" - розповів Ясіна.

Читайте також: "Інцидент, який, безумовно, викликає жаль", - МЗС Польщі про облитого посла Росії

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, під час якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"

Автор: 

помста (11) москва (1264) посол (1109) посольство (949) МЗС Польщі (217)


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Топ коментарі
+50
Поляки закрывайте посольство на этой помойке. Раша страна дикарей и типилов.
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11.05.2022 21:35 Відповісти
+33
И это победа!! Ура товарищи. Роисся вперде!!
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11.05.2022 21:35 Відповісти
+24
хай наберуть в рот лайна та плюнуть.
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11.05.2022 21:36 Відповісти
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Оце так суворо, оойойойо
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11.05.2022 21:34 Відповісти
Їхня мстя вигладала набагато бліднішою і жалюгідною, ніж закривавлений посол яка символ рашки.
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11.05.2022 21:49 Відповісти
И это победа!! Ура товарищи. Роисся вперде!!
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11.05.2022 21:35 Відповісти
Поляки закрывайте посольство на этой помойке. Раша страна дикарей и типилов.
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11.05.2022 21:35 Відповісти
Не можна: є громадяни Польщі в кацапстані...
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11.05.2022 22:03 Відповісти
Ну то нехай всі нормальні люди звідти виїзжають .
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11.05.2022 22:44 Відповісти
Та вже. 4 мільйони... Дай Бог, щоб вони за "рускій мір" там вам не виходили. Дякую вам за допомогу. Женіть кацапів додому.
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11.05.2022 23:26 Відповісти
хай наберуть в рот лайна та плюнуть.
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11.05.2022 21:36 Відповісти
Навіщо десь набирати, у них і так достатньо лайна в роті.
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11.05.2022 21:46 Відповісти
Евакуювати з-за поребрика усіх громадян Польщі, останніми евакуювати амбассаду.
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11.05.2022 21:36 Відповісти
Почему под дверью кучу не навалили?
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11.05.2022 21:38 Відповісти
Под чьей дверью? Под дверью посольства России в Польше за войну, чудовищные преступления России в Украине? Да, надо бы..
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11.05.2022 22:14 Відповісти
Дивно.. кого вбивають поляки ?
Логіки в тому 0,000
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11.05.2022 21:38 Відповісти
https://youtu.be/4F1IC_B7g8Y?t=142
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11.05.2022 21:47 Відповісти
На росію "підступно напали" українці в Україні, чеченці - в Чечні, грузини - в Грузії, молдавани - в Молдавії, вірмени й азербайджанці - в Нагірному Карабасі, фіни - у Фінляндії, чехи - в Чехословаччині, угорці - в Угорщині, прибалти - в Прибалтиці, афганці - в Афганістані, а поляки, то ті, взагалі, знахабніли: "напали" й на росіян, і на німців зразу, та розв'язали Другу світову війну...
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11.05.2022 23:31 Відповісти
Як казав один єврей "опускається залізна завіса тому тікайте хто може і як може"
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11.05.2022 21:38 Відповісти
...час розкидати каміння і час каміння громадити...
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11.05.2022 21:53 Відповісти
Посол чекає приїзду поліції, а це хто був, як що не поліція то дружня фсб
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11.05.2022 21:38 Відповісти
Катынь решили покосплеить?
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Тре було ще унітази й біде повиривати та додому потягнути...
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11.05.2022 21:45 Відповісти
Ні це ще нічого. Могли і "доблєсно, гєройскі" нас..ть під дверима.
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11.05.2022 21:45 Відповісти
Нема спокою ї##нутим.
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11.05.2022 21:46 Відповісти
вообще-то,согласно эстетике воспитания- должны были прийти строем и дружно насрать
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11.05.2022 21:47 Відповісти
Мля....какое же они тупое стадо!!!!
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11.05.2022 21:48 Відповісти
Гимн всёнашистов

Широка душа наша родная.
Много в нас мощей и овощей.
Пусть нет в нас ни знанья, ни сознанья,
Зато много в нас лаптей и щей.

Много что у всех мы отобрали.
Отберём ещё и повторим.
Даже жизни все, что мы забрали -
То добро, что мы для вас творим.

Наши жизни ценны только смертью.
Мы помрём - заплатят родакам.
А помрёте вы - уж нам поверьте,
Мы найдём, чем поживиться нам.

Широка душа наша родная.
Много в ней и злобы, и вражды.
Но поверьте нам - мы убиваем
Из любви. От бешеной орды.
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11.05.2022 21:52 Відповісти
Ничего удивительного ,для кацапов дебилизм ,кретинизм и умственная отсталость это генетическая норма а ни аномалия .
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11.05.2022 21:53 Відповісти
Какого досих пор Посольство там сидит????не только Польши!!!всех ЕС стран!!!!США!!!???А чувакамЧувачкам гражданам не поРаши!!!Хер в ЗАДНИЦУ если сами там торчат и непредпринимают усилий!!!значит они поРашисты путинаХУЙЛА!!!!!!!!
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11.05.2022 21:56 Відповісти
Мавпи кончені шо з них взяти. Червона краска до Польщі ґеть ніякого відношення не має на відміну від мацкви у якої руки по лікоть у крові
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11.05.2022 21:57 Відповісти
Дивно, що Польща досі має там посольство. І не треба казати про громадян Польщі в РФ! Це їх проблеми, якщо вони досі там!
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11.05.2022 22:07 Відповісти
С - символізм. Кацапи - ні, не чули
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11.05.2022 22:10 Відповісти
Вот только Польша не убивает украинцев, дебилам не понять, что суть не в краске
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11.05.2022 22:10 Відповісти
Что сказать-то хотели красной краской? Думаю, они сами не знают.
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11.05.2022 22:13 Відповісти
Багато країн Заходу мають посольства у Північній Кореї?
Закривайте на росії всі представництва,бо ця країна спонсор тероризму у всьому світі!
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11.05.2022 22:29 Відповісти
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11.05.2022 22:39 Відповісти
А що було робити тварині, якщо комендантська година?
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11.05.2022 23:30 Відповісти
Алкашня якась підмосковна
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11.05.2022 22:48 Відповісти
А може петров і боширов дивились на мацковські шпілі - вілі?
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12.05.2022 01:41 Відповісти
А под дверь насрали?
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11.05.2022 23:52 Відповісти
та пофіг..
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12.05.2022 00:10 Відповісти
Прогавила. А шо з посльом?
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12.05.2022 07:41 Відповісти
 
 