В Москві помстилися за свого посла, обливши посольство Польщі червоною фарбою

Будівлю біля входу до посольства Польщі в Москві невідомі чоловіки облили червоною фарбою.

Як передає Цензор.НЕТ, це можна побачити на поширюваному у твіттері відеозаписі.

На опублікованому відео видно, як чоловіки підходять до воріт посольства та заливають червоною фарбою таблицю на одній із будівель та вікно.

Інцидент виданню Onet підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Посол підтверджує інцидент. Він чекає на приїзд поліції. Облили табличку з гербом Республіки Польща" - розповів Ясіна.

Читайте також: "Інцидент, який, безумовно, викликає жаль", - МЗС Польщі про облитого посла Росії

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, під час якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"