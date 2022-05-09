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"Інцидент, який, безумовно, викликає жаль", - МЗС Польщі про облитого посла Росії

андрєєв

Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі червоною фарбою 9 травня є "інцидентом, який безперечно викликає жаль".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Подія, яка відбулася сьогодні під час покладання послом РФ вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не повинно було статися, інцидент, який, безумовно, викликає жаль. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють", - прокоментував Рау події у Варшаві під час свого закордонного візиту в Іран.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський також прокоментував інцидент. Він зазначив, що акція противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, була законною.

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"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", – зазначив Маріуш Камінський.

Він нагадав, що польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві.

"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - наголосив також очільник МВС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, під час якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"

Покласти вінок посол у результаті не зміг.

Посольство РФ висловило Польщі вимогу забезпечити покладання вінка на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів до кінця дня 9 травня.

Автор: 

Польща (8629) посол (1108) посольство рф (332) Варшава (192) МЗС Польщі (217) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+52
В розумінні - "жаль, що не забили" ?
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09.05.2022 17:33 Відповісти
+51
"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", - зазначив Маріуш Камінський.

все! міг би більш нічого не додавати!!!
дякуємо за ці слова...і за розуміння емоцій і відчуттів ненависти
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09.05.2022 17:36 Відповісти
+45
коментар пана Міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського дуже виважений та толерантний

"ми не рекомендували послу туда ходити... він нас не послухав "
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09.05.2022 17:46 Відповісти
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В розумінні - "жаль, що не забили" ?
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09.05.2022 17:33 Відповісти
"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - наголосив також очільник МВС.

Джерело:

це не просто жаль, це БІЛЬ!
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09.05.2022 17:39 Відповісти
Поляки пипец какие культурные. Турки российского посла просто пристрелили.
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09.05.2022 18:12 Відповісти
та ні...
не "біль" і не "жаль"...
літературний переклад з польської має бути таким "Інцидент, який, безумовно, викликає сміх"
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09.05.2022 21:20 Відповісти
Так, так, так, сказав кулемет, дуже жаль
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09.05.2022 17:39 Відповісти
коментар пана Міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського дуже виважений та толерантний

"ми не рекомендували послу туда ходити... він нас не послухав "
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09.05.2022 17:46 Відповісти
Тому що не використали бандеро-коктейль
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09.05.2022 17:46 Відповісти
От власне і у мене викликає жаль, що той фашист живим звідти пішов. Не просто живим - а навіть не понівечиним. А могли є замість фарби хоча б сірчану кислоту концентровані вилити. І вже жалю було б менше.
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09.05.2022 17:53 Відповісти
Глава МВД Польши Каминьский заявил, что понимает напавших на посла РФ в Варшаве Андреева

Официальный представитель https://www.gazeta.ru/tags/organization/mid_rossii.shtml МИД РФ https://www.gazeta.ru/tags/person/mariya_zaharova.shtml Мария Захарова , комментируя произошедшее, http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17708672.shtml заявила , что на Западе задан курс на «реинкарнацию фашизма».

Посольство РФ в Польше было вынуждено ограничить до минимума мероприятия по случаю Дня Победы в Варшаве после призывов к протестным акциям вплоть до физического насилия. Андреев рассказывал, что дипломаты приняли решение не рисковать.

В то же время МИД Польши и мэрия Варшавы http://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/07/17700722.shtml выступили против проведения памятных мероприятий по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/05/09/17709572.shtml
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09.05.2022 18:05 Відповісти
Maška-s-Buduna sliškom tupa poniatj aksiomu, - na Zapade kurs zadan ne na reinkarnaciju fašizma,
a, naoborot, - na istreblenie kacapskogo fašizma.
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09.05.2022 20:33 Відповісти
Який жаль... що не сірчана кислота
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09.05.2022 23:18 Відповісти
Какая боль! Какая боль!
УКРАИНА-орки - 5-0
Какая боль! Какая боль!
УКРАИНА-орки - 5-0
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10.05.2022 05:09 Відповісти
Этому уроду ещё повезло:
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09.05.2022 17:33 Відповісти
Мав сказати: "Інцидент, який, безумовно, викликає добре, дуже добре, ..... жаль", - МЗС Польщі про ******** посла Росії
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09.05.2022 17:43 Відповісти
Действительно. В той же Турции рашистского посла просто грохнули на камеру за резню в Алеппо.
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09.05.2022 17:44 Відповісти
Ну что же, коллеги нынешнего геббельса Лаврова, должны понимать всю степень своей ответственности и принимать на себя народную "любовь" за свою войну с Украиной. Просто так безнаказанным не удасться пропетлять, поэтому всё норм. Вот в Турции когда-то вообще посла застрелили в прямом эфире и ничего, заткнулись и дальше пытаются в сотрудничество с турками
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09.05.2022 17:35 Відповісти
Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють?! Тобто Ріббетропа невірно підвісили?
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09.05.2022 17:36 Відповісти
Краще б тоді молотова і сраліна повісили .
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09.05.2022 17:50 Відповісти
Переможців не судять. На жаль.
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09.05.2022 18:24 Відповісти
"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", - зазначив Маріуш Камінський.

все! міг би більш нічого не додавати!!!
дякуємо за ці слова...і за розуміння емоцій і відчуттів ненависти
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09.05.2022 17:36 Відповісти
троллинг на высоком уровне
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09.05.2022 17:36 Відповісти
Це дійсно викликає жаль . Треба було того кацапа закопати ногами і посадити на пляшку . Тоді би це було по фен-шую.
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09.05.2022 17:36 Відповісти
Або зробити із нього воїна і йоги квітки йому ж і покласти.
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09.05.2022 17:44 Відповісти
Як то зробити з гівна воїна?
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09.05.2022 18:17 Відповісти
А як добрива з "воїнів" роблять?
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09.05.2022 18:31 Відповісти
Нема,чого жаліти недорозвинених людожерів
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09.05.2022 17:38 Відповісти
выражаем глубокую обеспокоенность
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09.05.2022 17:39 Відповісти
... po pričine togo, čto riuzzge passly daže posle polučennogo predupreždenija s krovavymi mordami rvutsia tuda, gde obyčno toljko liudi xodiut.
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09.05.2022 20:36 Відповісти
Та наче нє...
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09.05.2022 17:40 Відповісти
Послу РФ треба порекомендувати, додому в рашу повернутися, нехай подякує путлеру особисто, за "теплий прийом" і за відношення. З кожним рашистом, тепер так буде, по всьому світу! Дякуйте собі і путлеру, стадо баранів, яких ведуть на убой!
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09.05.2022 17:41 Відповісти
Та нормас!
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09.05.2022 17:42 Відповісти
Подумаешь немного покраснел,зато трусняки на халяву заработал.
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09.05.2022 17:42 Відповісти
Інцидент, який, безумовно, викликає жаль...частина 2

ломаченко (з відбитими місками виклав фото і чудовий (за своїм цинізмом і блюзнірством) підпис - "спасиба деду за пабеду! с днем пабеды"



Він опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича
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09.05.2022 17:43 Відповісти
А хтось ще мав сумніви у його розуму !?
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09.05.2022 17:49 Відповісти
посол,тебя ПОСЛАЛИ!
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09.05.2022 17:44 Відповісти
РЕСПЕКТ МИНИСТРУ МВС КАМИНСКОМУ
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09.05.2022 17:44 Відповісти
ТА ТО В РОСІСЬКОГО ПОСЛА" МЄСЯЧНІ"
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09.05.2022 17:45 Відповісти
Якби знав про цю акцію - ще й гівном облив би ! А так - браво ! На них не поширюються ніякі дипломатичні правила , вони їх самі не виконують . Жодна руская падаль не повинна ходити в будь-якій країні .
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09.05.2022 17:45 Відповісти
Таки да! Всем очень жаль, что не прибили этого долбоящера.))
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09.05.2022 17:46 Відповісти
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09.05.2022 17:46 Відповісти
То пам'ятник всіх народів колишнього СРСР і поляків, а не московитів клятих. А російські дипломати за кордоном знають реальну загарбницьку війну російських фашистів, і що їм заважає публічно виступити і засудити агресію ?
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09.05.2022 17:47 Відповісти
І це тільки початок.
Москалів будуть пиз...по всьому світу
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09.05.2022 17:47 Відповісти
От тільки до нас ці уроди їдуть без віз, а то і на танках. І поки їх свинцем не нагодуєш, не втікають.
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09.05.2022 19:18 Відповісти
Сльозы мешают мне гаварить.
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09.05.2022 17:48 Відповісти
А почему его не арестовали? Он что не в курсе,что ходить в людных местах с такой руской рожей в краске недопустимо?! Хоть штраф выписали?
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09.05.2022 17:49 Відповісти
Він "недоторканий". Це як у індусів є каста недоторканих, до яких не можна торкатись, бо забруднишся на все життя. Вони зазвичай працюють двірниками, прачками, etc.
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09.05.2022 18:07 Відповісти
Інцидент, який, безумовно, викликає жаль - повідомило МЗС Польщі А в душі----- РАДІЮТЬ)))
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09.05.2022 17:53 Відповісти
Чомусь я думаю, що польській міністр подумки каже собі :"На місці цієї жінки повинен був бути я!"
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09.05.2022 17:59 Відповісти
Зигующие дети Читы готовы идти в последний бой за "дядей Вовой"

https://youtu.be/9_qfyxYDW2g
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09.05.2022 17:59 Відповісти
Это он хотел коктейлем Молотова угостить крысеныша путлера...,
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09.05.2022 18:00 Відповісти
a diadia vova užo na tom korable, ne?...
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09.05.2022 20:42 Відповісти
Це інцидент, який обов'язково повинен був статися і він стався. Смерть всім москалям!.✌️
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09.05.2022 18:00 Відповісти
У меня вопрос - а женские труселя посол скрепохромосомной территории вернул или положил к себе в карман? ❓❓❓
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09.05.2022 18:04 Відповісти
Ага... повернув... "держи карман ширє"
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09.05.2022 19:15 Відповісти
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09.05.2022 18:04 Відповісти
Посол россии в Польше может учитывать риски и особенности конкретных обстоятельств сего дня. Но он так не делает. Он игнорирует риски и особенности конкретных обстоятельств. Польским властям трудно делать предположения о мотивах такого поведения, поэтому мотивы российского посла неизвестны.
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09.05.2022 18:31 Відповісти
"Інцидент, який, безумовно, викликає жаль" - в перекладі з дипломатичної мови означає: так тобі й треба руска курва!
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09.05.2022 18:33 Відповісти
"Викликає жаль", але не дуже...Жаль, що тільки так і закінчилось...
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09.05.2022 18:56 Відповісти
Жаль..., жаль що цю кацапську паскуду не задвухсотили там , на місці.
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09.05.2022 19:02 Відповісти
Мабуть поляки забули якого віршика розказували кацапи вже багато років тому.
"Летела ТУшка в облаках...."
Гоніть москальських покидьків звідусіль.То зараза .
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09.05.2022 19:04 Відповісти
Як буде по польські "сльози мєшают мне гаваріть"?
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09.05.2022 19:14 Відповісти
Łzy przeszkadzają mi gadać 😭
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09.05.2022 19:42 Відповісти
Łzy nie pozwalają mi mówić
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09.05.2022 19:45 Відповісти
кацапы идиоты приносят к памятнику павшим в борьбе с фашизмом венок с трехцветной власовской лентой армии воевавшей на стороне гитлера. llff ''
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09.05.2022 19:36 Відповісти
Польскому министру стоит напомнить в 2014 году в мацкве был избит польский дипломат. Я не помню чтобы расейский мид выражал сожаления. ..kjjgg
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09.05.2022 19:41 Відповісти
 
 