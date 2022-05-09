"Інцидент, який, безумовно, викликає жаль", - МЗС Польщі про облитого посла Росії

Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі червоною фарбою 9 травня є "інцидентом, який безперечно викликає жаль".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Подія, яка відбулася сьогодні під час покладання послом РФ вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не повинно було статися, інцидент, який, безумовно, викликає жаль. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють", - прокоментував Рау події у Варшаві під час свого закордонного візиту в Іран.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський також прокоментував інцидент. Він зазначив, що акція противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, була законною.

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"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", – зазначив Маріуш Камінський.

Він нагадав, що польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві.

"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - наголосив також очільник МВС.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергій Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, під час якої посла облили червоною фарбою під вигуки "Фашисти!"

Покласти вінок посол у результаті не зміг.

Посольство РФ висловило Польщі вимогу забезпечити покладання вінка на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів до кінця дня 9 травня.