Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters
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На фоне европейского эмбарго Российская Федерация увеличила экспорт нефти в азиатском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Reuters.
Издание со ссылкой на источники пишет, что Россия увеличила экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино примерно на 20%, чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских потребителей.
Российская "Транснефть" уже увеличила объемы прокачиваемой в Козьмино сырой нефти по своему трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан" на 70 000 баррелей в сутки. В самой компании не ответили Reuters на комментарии.
Кроме того, планируется доставлять дополнительно 80 000 баррелей в сутки в Козьмино по железной дороге. Этот порт потенциально может увеличить загрузку до 1,1 млн баррелей в сутки.
Пожалуйста, подождите...
Бо щось мені підказує , що Азія дає трохи нижчу ціну за Європу
По друге нафта та газ трохи різне
І нагадаю , що США поставляли туди через меркелізацію газових постачань у ЕС
Ніхто навіть не хотів чути про скрепленний газ , адже це треба вкладатися у термінали
Але це було ДО того як путін вирішив погратися з вентелем у Європі
https://www.nytimes.com/2022/05/04/world/asia/india-russia-oil.html#:~:text=Last%20year%2C%2******%20imported%20about,economy%20at%20a%20lower%20cost.
дерьманефти в природе. и овцы целы и волки сыты
Тим часом без технологій США видобуток нафти на немитій - спадає
Доведено Іраном
Сборная Ирана по футболу тказалась проводить матч с Россией
Играйте с белорусами, фашисты!
Раша не хоче грати з Іраном і планує матчі у вересні. Повідомлялося, що збірні Росії різного віку, влітку, можуть провести Товариські матчі з національними командами з Китаю, Ірану, КНДР, Узбекистану і Казахстану, але всі матчі скасували. Гравці відправлені у відпустку, до вересня.
По данным аналитиков, многие компании продолжали платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Платёжные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций.
Компании, которые платят по новой схеме:
▪️MVM (Венгрия);▪️
VNG, RWE, Uniper (Германия);
▪️Engie (Франция);
▪️Eni (Италия);
▪️OMV (Австрия);
▪️CEZ (Чехия);
▪️SPP (Словакия);
▪️Geoplin (Словакия);
▪️DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция);
▪️Великобритания разрешила заключать договора с "Газпромбанком" до 31 мая.
Отказались платить в рублях в общей сложности девять компаний, в том числе из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, стран Балтии.
Доречі чим вона відрізняється від звичайної ?
Тобто раніше купували за евро та доллари , а зараз - так саме
Але потім ці кошти немита переводить у рублі
Я все вірно зрозумів ?
дешевша ціна нафти, крадене зерно і сталь