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нафта (711) Росія (47279)

Росія різко наростила експорт нафти до країн Азії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

нафта

На тлі європейського ембарго Російська Федерація наростила експорт нафти в азіатському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Reuters.

Видання з посиланням на джерела пише, що Росія збільшила експорт нафти зі свого головного східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити зростаючий попит азіатських споживачів.

Російська "Транснефть" вже збільшила обсяги сирої нафти, що прокачується в Козьміно по своєму трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан", на 70 000 барелів на добу. У самій компанії не відповіли Reuters на коментарі.

Крім того, планується доставляти додатково 80 000 барелів на добу в Козьміно залізницею. Цей порт потенційно може збільшити завантаження до 1,1 млн барелів на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індія збирається вдвічі збільшити імпорт російської нафти, - Bloomberg

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
тем временем...
Сборная Ирана по футболу тказалась проводить матч с Россией
Играйте с белорусами, фашисты!
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07.06.2022 22:32
+8
Я как моряк вот, что скажу. Суда как правило ходят под офшорным флагом и регистрацией, обычно под Панамой. Когда узнал ранее, что санкции коснуться российских судов посмеялся. Так как 99% российского торгового и гражданского флота под оффшорным флагом и российскими юридически не считаются.
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07.06.2022 22:15
+8
Если там все так классно, почему кацапьі раньше туда нефть не продавали?
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07.06.2022 22:29
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Питання у цені.

Бо щось мені підказує , що Азія дає трохи нижчу ціну за Європу
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07.06.2022 21:58 Відповісти
Я про те . Що продавати до Азії у рази меньш вигідно аніж до Європи
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07.06.2022 22:12 Відповісти
esli by vse bylo tak - rusnja by shas neprodovala neft po 75$
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07.06.2022 22:29 Відповісти
Если там все так классно, почему кацапьі раньше туда нефть не продавали?
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07.06.2022 22:29 Відповісти
kacapa pisatelj - shto v metodiche prachital - to i nasral tut
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07.06.2022 22:34 Відповісти
патаму шо арабы туда продавали, а теперь арабы продают в Европу подвигаясь с рынка Азии в пользу рашки. договорняк.
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07.06.2022 23:01 Відповісти
Власнокажучі вам вже відповіли

По друге нафта та газ трохи різне

І нагадаю , що США поставляли туди через меркелізацію газових постачань у ЕС

Ніхто навіть не хотів чути про скрепленний газ , адже це треба вкладатися у термінали

Але це було ДО того як путін вирішив погратися з вентелем у Європі
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07.06.2022 22:43 Відповісти
Не розумію в чому зрада? Европа купувала 3млн.бар на добу!!! Млн!!! А зараз в Азії додатково купують 150тис на добу. В 6 пакеті санкцій передбачається скорочення відразу на 60%, майже на 2млн на добу, ні Китай, ні Індія ці 2млн не компенсують
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07.06.2022 23:21 Відповісти
It is not hard to understand why Russian oil is attractive to buyers in India and elsewhere, despite the risks of opprobrium over Ukraine. They can obtain substantial discounts of $30 a barrel or more, a very good deal when Brent crude, the international benchmark, is selling at about $105 a barrel.

https://www.nytimes.com/2022/05/04/world/asia/india-russia-oil.html#:~:text=Last%20year%2C%2******%20imported%20about,economy%20at%20a%20lower%20cost.
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07.06.2022 22:14 Відповісти
Я как моряк вот, что скажу. Суда как правило ходят под офшорным флагом и регистрацией, обычно под Панамой. Когда узнал ранее, что санкции коснуться российских судов посмеялся. Так как 99% российского торгового и гражданского флота под оффшорным флагом и российскими юридически не считаются.
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07.06.2022 22:15 Відповісти
Тут головне інше,російська нафта втратила страховку на морі.Багато країн не пропустять в свої територіальні води танкери без страховки бо це величезний ризик.
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07.06.2022 22:32 Відповісти
Я ст.склеротик поки потикаю по клавішах,стало б Вашого допису.
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07.06.2022 22:41 Відповісти
Так регістрація,як мертвому припарка,там в санкціях вся *соль*в страхуванні танкерів,Ви як моряк мабуть в курсі які наслідки коли його не має в судна.
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07.06.2022 22:38 Відповісти
договорняк.круговорот дерьма нефти в природе. и овцы целы и волки сыты
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07.06.2022 22:59 Відповісти
Не подобаєтьс те, що ти, - бот подоляцький.
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07.06.2022 23:01 Відповісти
З огляду на нещодавню реєстрацію, специфічність теми і написання двох постів з відповідною тематикою протягом 3 хвилин, це відверта провокація проти Цензора. Проте, якби претензії від вас обох були викладені українською, вони були б більш аргументовані. А інакше, це виглядає як спроба зведення рахунтків на етнічному грунті, якщо взагалі не є частиною самої провокації.
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07.06.2022 23:00 Відповісти
Цікаво який дисконт буде наданий

Тим часом без технологій США видобуток нафти на немитій - спадає
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07.06.2022 21:57 Відповісти
Профіт через скорочення та погіршення якості імпорту - така собі стратегія

Доведено Іраном
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07.06.2022 22:13 Відповісти
тем временем...
Сборная Ирана по футболу тказалась проводить матч с Россией
Играйте с белорусами, фашисты!
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07.06.2022 22:32 Відповісти
Не перевертай з ніг на голову.
Раша не хоче грати з Іраном і планує матчі у вересні. Повідомлялося, що збірні Росії різного віку, влітку, можуть провести Товариські матчі з національними командами з Китаю, Ірану, КНДР, Узбекистану і Казахстану, але всі матчі скасували. Гравці відправлені у відпустку, до вересня.
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08.06.2022 05:55 Відповісти
І шо тоді будуть робити з тим "профітом"? Самі ж вони ні на що путнє не здатні, хіба будуть свій металобрухт для масових убивств клепати далі.
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07.06.2022 22:17 Відповісти
у 90% неотапливаемьій туалет типа "толчок" на улице вместо удобств. И стирка белья в проруби вместо стиралки. Они все застряли в сраном средневековье.
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07.06.2022 22:36 Відповісти
kacap , hvatet brenditj tut uzhe - vse shto ti nesesh uzhe izprovoval sovok. i gde on seichas ?
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07.06.2022 22:37 Відповісти
ничего у них не получалось так как кацапы всю жизнь жили в говне и в лаптях и в нищете
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08.06.2022 04:55 Відповісти
С продовольствием будут траблы. Семенной фонд на 97% импортный. Упаковка пищевая на 70%. С/х техника тоже где то так. Несколько лет в таком статусе и просить придется обменять слитки на ножки от птичек.
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07.06.2022 22:52 Відповісти
Сальдо, ви мали на увазі. Профіт - дещо інше. Та мова радше не про те, який позитивний цей баланс, а що може бути позитивного на нього придбано.
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07.06.2022 22:43 Відповісти
Пора запросити лідерів Азіатского регіона ДО БУЧІ
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07.06.2022 22:05 Відповісти
В любом случае санкции добьют агрессора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.06.2022 22:06 Відповісти
Санкции можно обойти. Только нефть по 30 долларов за баррель и газ по 50 долларов за кубометр добьют агрессора. Нужно договариваться с шейхами делать им предложения от которых они не смогут отказаться.
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07.06.2022 22:14 Відповісти
А що кацапи можуть запропонувати шейхам? Хіба що пошугати ядрьоною бімбою. Інших аргументів не залишилося.
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07.06.2022 22:18 Відповісти
lavrova uzhe poslali - vse shto nuzhna znatj
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07.06.2022 22:39 Відповісти
питання що ми та Європа можемо запропонувати шейхам
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07.06.2022 22:56 Відповісти
Ми нічого. Європа також мало що. А от дядя Сем може багато чого. В червні десь Бідон має до сауда в гості летіти. Значить якийсь договорняк на мазі
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07.06.2022 23:14 Відповісти
Ото дивина...Азіати збільшили поставки нафти азіатам.А що в Козьміно бандерівці не швендяють біля трубопроводу чи вагонів з нафтою?
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07.06.2022 22:07 Відповісти
Платить рашке за газ по предложенной пуйлом схеме согласились крупнейшие покупатели Европы, отказались - девять компаний, говорится в аналитическом материале, подготовленном KSE Institute.

По данным аналитиков, многие компании продолжали платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Платёжные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций.
Компании, которые платят по новой схеме:
▪️MVM (Венгрия);▪️
VNG, RWE, Uniper (Германия);
▪️Engie (Франция);
▪️Eni (Италия);

▪️OMV (Австрия);
▪️CEZ (Чехия);
▪️SPP (Словакия);
▪️Geoplin (Словакия);
▪️DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция);
▪️Великобритания разрешила заключать договора с "Газпромбанком" до 31 мая.

Отказались платить в рублях в общей сложности девять компаний, в том числе из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, стран Балтии.
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07.06.2022 22:10 Відповісти
А ви відчули як фраза "газ за рублі" повільно перетворилась на "газ по путінській схемі"

Доречі чим вона відрізняється від звичайної ?

Тобто раніше купували за евро та доллари , а зараз - так саме

Але потім ці кошти немита переводить у рублі

Я все вірно зрозумів ?
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07.06.2022 22:17 Відповісти
рейтерс надо проверять. еще те путинские бл..ди
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07.06.2022 22:11 Відповісти
Бензоколонка всрана-все на що вона спроможня
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07.06.2022 22:11 Відповісти
Коли поставили Ціль засушити Мордер , - То таки засушать , а Нам вистоять і Перемогти.
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07.06.2022 22:14 Відповісти
А ви ще 4 місяці б дали провести договори, налагодити поставки і т.д. і вобше було б чудово, ембарго треба було вводити на другий день війни, гниди тупі.
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07.06.2022 22:21 Відповісти
Індія бере по 70, Китай - по 50 доларів за барель
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07.06.2022 22:36 Відповісти
Россия ежедневно добывает 11 млн баррелей в сутки,поэтому даже 1.1 млн не спасае
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07.06.2022 22:45 Відповісти
Увеличение вдвое импорта Индией это примерно так же как сказать: Нуру в 100 раз увеличило импорт российской нефти - с одной бочки до 100. Например, в импорте Индии импорт российской нефти 3%, так же и у других стран. Они в основном получают нефть от арабов, а рашка на 7-8 месте.
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07.06.2022 22:56 Відповісти
Все чекаю коли Китай різко збільшить експорт території Мокшанії до себе.
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08.06.2022 00:16 Відповісти
шакали збігаються поживитися,
дешевша ціна нафти, крадене зерно і сталь
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08.06.2022 00:34 Відповісти
Самое время кому-то возле трубопровода бросить не туда бычок.
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08.06.2022 02:50 Відповісти
і що? щось мені підказує, що продають вони туди зовсім не по ринковій ціні в 120 за бочку, а по 70-80 в найкращому випадку! це раз! а два: навіть якщо і продають, то гроші потратити на зброю не зможуть, бо там купа санкцій набагато сильніших ніж від 2014-ого року!
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08.06.2022 07:32 Відповісти
Украине необходимо прекратить поставлять продукты питания, в том числе и зерно в эти страны, которые покупают российскую нефть. Пусть эти страны едят российскую нефть
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08.06.2022 07:58 Відповісти
 
 