Принудительная мобилизация и цензура усиливают напряжение в РФ, - американский Институт изучения войны

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также полная цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Усилия Москвы по цензуре информации о погибших и раненых военнослужащих усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне в России.

Также отмечается, что российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и совершили штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.

Войска РФ продолжают продвигаться на Славянск, юго-восточнее района Изюма и западнее Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ

Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть находящиеся под контролем ВСУ передовые позиции на западном берегу реки Ингулец.