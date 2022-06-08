РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5584 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 398 7
армия РФ (15397) война (46961) Россия (91317) цензура (1325) мобилизация (1629)

Принудительная мобилизация и цензура усиливают напряжение в РФ, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Принудительная мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также полная цензура информации о погибших военнослужащих усиливают напряжение в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Усилия Москвы по цензуре информации о погибших и раненых военнослужащих усиливают напряжение внутри страны и противодействие войне в России.

Также отмечается, что российские войска, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и совершили штурм украинских позиций в промышленной зоне за минувшие сутки. Операционная среда в городе остается изменчивой.

Войска РФ продолжают продвигаться на Славянск, юго-восточнее района Изюма и западнее Лимана, пытаясь прорвать украинскую оборону, остановившую большинство прямых фронтальных штурмов из Изюма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ

Оккупанты начали отводить позиции в Запорожской области либо для ротации понесших потерь подразделений в тыл, либо для усиления обороны России на северо-западе Херсонской области. Российским войскам не удалось вернуть находящиеся под контролем ВСУ передовые позиции на западном берегу реки Ингулец.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там немає чому напрягатися- все життя в напрягу-родился/потерпел/умер
показать весь комментарий
08.06.2022 06:47 Ответить
А ты записался добровольцем? Навіть в сересері можна було спетляти.
показать весь комментарий
08.06.2022 06:56 Ответить
Та хай на расісі всі повиздихають я тільки радітиму
показать весь комментарий
08.06.2022 07:50 Ответить
 
 