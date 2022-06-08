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Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российских десантников, отказавшихся участвовать в боях в Луганской области, отправляют обратно в Россию.

Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - проинформировали в Генштабе.

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Топ комментарии
+18
домой...
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08.06.2022 09:08
+16
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08.06.2022 09:18
+14
Які ще в сраку, браття?
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08.06.2022 09:54
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Не повернуться кацапи так, повернуться вантажем 200.
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08.06.2022 08:59 Ответить
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08.06.2022 08:59 Ответить
Будут скрепы в жопу вставлять, чтобы "патриатизм" появился...
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08.06.2022 09:00 Ответить
да пусть им что угодно вставляют , главное не на нашей территории
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08.06.2022 10:47 Ответить
узкий десант хорош только в разбивании кирпичей тупой башкой
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08.06.2022 09:00 Ответить
домой...
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08.06.2022 09:08 Ответить
Я бы сказал - наконец-то домой!
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08.06.2022 09:19 Ответить
Лежит довольный,зная что едет домой,осталось только мешок дождатся.
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08.06.2022 09:34 Ответить
Может стоило попытаться массажем сердце запустить?
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08.06.2022 10:36 Ответить
А МОЖЕТ ДИХАНИЕ РОТ-В РОТ? или *** в рот?
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08.06.2022 11:29 Ответить
Загадочная русская душа может возвратится любым неожиданным способом...
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08.06.2022 12:09 Ответить
Скоро за дефицификацией кульков, будут вытряхивать на рабсии и возвращать за новой партией самоубийц.
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08.06.2022 13:25 Ответить
броник та рюкзак із камуфляжем ЗСУ


на бронику праворуч є надпис, можливо призвище
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08.06.2022 12:04 Ответить
Алекс, у путино - гундяевских питарков ..вафл..стов, всегда чистый профиль. Ты случайно не обратил на енто внимание???
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08.06.2022 12:56 Ответить
У Всіх е Вибір... вони його зробили в кращу сторону для себе і заодно для нас. Так що всі рашисти хто воюет не кажить що вас змусили.
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08.06.2022 09:08 Ответить
+100500!!!
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08.06.2022 10:17 Ответить
Якщо б їм тут не надавали гарних звіздюлєй, вони б такого вибору не зробили. Це просто сциклива мразота, яка піджимає хвоста та скиглить, коли отримує на горіхи.
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08.06.2022 10:50 Ответить
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08.06.2022 09:18 Ответить
бегите братья, бегите домой, пока не поздно
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08.06.2022 09:27 Ответить
Які ще в сраку, браття?
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08.06.2022 09:54 Ответить
Правильне рішення.
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08.06.2022 09:35 Ответить
Нас послухати, то ворог вже видохся, усі відмовляються і їдуть додому, а хто ж тоді штурмує Сєвєродонецьк і Святогірск?
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08.06.2022 10:29 Ответить
Немытый русский оккупант, бери унитаз - иди домой!
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08.06.2022 12:18 Ответить
 
 