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Десантников РФ, отказавшихся воевать, отправляют из Луганщины в Россию, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российских десантников, отказавшихся участвовать в боях в Луганской области, отправляют обратно в Россию.
Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ", - проинформировали в Генштабе.
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