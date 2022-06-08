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Спикер Сената Франции Ларше планирует визит в Украину, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ларше

Глава Сената Франции Жерар Ларше "вскоре" отправится в Киев по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ларше уточнил, что он,  конечно, доложит об этом визите президенту Эммануэлю Макрону, "поскольку бывают времена, когда Франция должна говорить в один голос". Глава Сената подтвердил свою поддержку Украины в заявке на получение статуса кандидата в члены Европейского Союза.

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"Я говорю это искренне и со всей ответственностью, Украина написала кровью несколько условий, необходимых для обретения статуса кандидата", — заявил Ларше, добавив, что "Европейский Союз не может отвлечься от Украины, отказав в этом статусе".
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Обговорять напевне розмови Макрона з "бункерним дідом"..
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08.06.2022 08:51 Ответить
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08.06.2022 09:03 Ответить
Макарон хай приїде, може тоді не буде цілуватись взасос із Путлером!
Жабоїди хрінові!
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08.06.2022 09:06 Ответить
Якого хрєна, вибачте за мою хххранцузьку! Щоб вирішувати, як зберегти рило путлєру?!😡
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08.06.2022 09:26 Ответить
Щоб тицьнути писком у Бучу.
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08.06.2022 13:10 Ответить
Довбні, не хаміть там хоч йому. будьте цивілізованими людьми, покажіть йому руйнування, жертви, поводьтеся пристойно. соромно за цю владу дебільну, все тільки настрибує, як ті гопники.
закличте уже професійних людей, хоча, кому я це кажу((( вони й не прочитають(
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08.06.2022 09:49 Ответить
Когда уже посла Мельника заменят на вменяемого человека ?
Перегадил всю малину с немцами, и ему за это ничего ?
Пусть обметает забор вокруг посольства Германии в Киеве.
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08.06.2022 10:56 Ответить
 
 