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Спікер Сенату Франції Ларше планує візит в Україну, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ларше

Голова Сенату Франції Жерар Ларше "невдовзі" вирушить до Києва на запрошення речника Верховної ради Руслана Стефанчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ларше уточнив, що він, звичайно, доповість про цей візит президенту Емманюелю Макрону, "бо бувають часи, коли Франція має говорити в один голос". Голова Сенату підтвердив свою підтримку України у заявці на отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

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"Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата", - заявив Ларше, додавши, що "Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі".
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Обговорять напевне розмови Макрона з "бункерним дідом"..
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08.06.2022 08:51 Відповісти
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08.06.2022 09:03 Відповісти
Макарон хай приїде, може тоді не буде цілуватись взасос із Путлером!
Жабоїди хрінові!
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08.06.2022 09:06 Відповісти
Якого хрєна, вибачте за мою хххранцузьку! Щоб вирішувати, як зберегти рило путлєру?!😡
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08.06.2022 09:26 Відповісти
Щоб тицьнути писком у Бучу.
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08.06.2022 13:10 Відповісти
Довбні, не хаміть там хоч йому. будьте цивілізованими людьми, покажіть йому руйнування, жертви, поводьтеся пристойно. соромно за цю владу дебільну, все тільки настрибує, як ті гопники.
закличте уже професійних людей, хоча, кому я це кажу((( вони й не прочитають(
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08.06.2022 09:49 Відповісти
Когда уже посла Мельника заменят на вменяемого человека ?
Перегадил всю малину с немцами, и ему за это ничего ?
Пусть обметает забор вокруг посольства Германии в Киеве.
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08.06.2022 10:56 Відповісти
 
 