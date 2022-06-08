Спікер Сенату Франції Ларше планує візит в Україну, - ЗМІ

Голова Сенату Франції Жерар Ларше "невдовзі" вирушить до Києва на запрошення речника Верховної ради Руслана Стефанчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ларше уточнив, що він, звичайно, доповість про цей візит президенту Емманюелю Макрону, "бо бувають часи, коли Франція має говорити в один голос". Голова Сенату підтвердив свою підтримку України у заявці на отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

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"Я говорю це щиро і з усією відповідальністю, Україна написала кров'ю кілька умов, необхідних для набуття статусу кандидата", - заявив Ларше, додавши, що "Європейський Союз не може відвернутися від України, відмовивши у цьому статусі".