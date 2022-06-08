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Почти $1,5 млрд дополнительно выделил Всемирный банк для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

банк,всемирный

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, в целом увеличив обещанную сумму поддержки банка до более чем 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Всемирного банка.

В заявлении Всемирного банка говорится, что последнее выделение средств поддерживается финансовыми гарантиями Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельным финансированием Италии и вкладами нового многостороннего донорского трастового фонда.

Украина заявила, что ей в ближайшее время нужно как минимум 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать работу правительства на фоне вторжения России.

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Вкрадуть
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08.06.2022 07:03 Ответить
о, ну канєшно, як же ж зе-слуги залишилися б без зарплати. а так цілих 1,5 млрд їм виділили, нічого собі.
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08.06.2022 07:39 Ответить
Зеленые ничего не делают для перевода экономики Украины на военные рельсы. Да и зачем что-то делать, если денег можно просто попросить ...
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08.06.2022 08:00 Ответить
з дискусії на косяпенфорумі...



Damir Baidybekov 1 час назад

ЦБ снял ограничения на вывоз денег для физ лиц. Сегодня ждать ослабления рубля?.
Если да то палец верх, если нет - вниз.



Петр Иванов 36 минут назад

В зад себе палец воткни и не выдумывай. На рубли таких ограгичений не существовало, на доллары и т.д всегда больше 10к кэшем нельзя было вывозить. Поэтому ЦБ свои санкции в данном случае не снимал и снимать не мог, т.к. такие санкции, направленные против граждан России, заключаются совсем в другом. Если ты снять не можешь валюту, то и вывозить нечего. А так-то, речь идет о провокации: ща кто-нить из банки трехлитровой достанет заначку, и ее на границе сразу "заморозят" под предлогом "проверять надо" (как КЦ в Кин-дза-дзе). И чувак без наличных баксов останется..
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08.06.2022 09:00 Ответить
 
 