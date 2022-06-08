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Майже $1,5 млрд додатково виділив Світовий банк Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

банк,всемирный

Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Світового банку.

У заяві Світового банку йдеться, що останнє виділення коштів підтримується фінансовими гарантіями Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.

Україна заявила, що їй найближчим часом потрібно принаймні 5 мільярдів доларів на місяць, щоб підтримувати роботу уряду на тлі вторгнення Росії.

Також читайте: Війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію, - глава Світового банку Малпас

Автор: Наталя Джума
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08.06.2022 07:03 Відповісти
о, ну канєшно, як же ж зе-слуги залишилися б без зарплати. а так цілих 1,5 млрд їм виділили, нічого собі.
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08.06.2022 07:39 Відповісти
Зеленые ничего не делают для перевода экономики Украины на военные рельсы. Да и зачем что-то делать, если денег можно просто попросить ...
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08.06.2022 08:00 Відповісти
з дискусії на косяпенфорумі...



Damir Baidybekov 1 час назад

ЦБ снял ограничения на вывоз денег для физ лиц. Сегодня ждать ослабления рубля?.
Если да то палец верх, если нет - вниз.



Петр Иванов 36 минут назад

В зад себе палец воткни и не выдумывай. На рубли таких ограгичений не существовало, на доллары и т.д всегда больше 10к кэшем нельзя было вывозить. Поэтому ЦБ свои санкции в данном случае не снимал и снимать не мог, т.к. такие санкции, направленные против граждан России, заключаются совсем в другом. Если ты снять не можешь валюту, то и вывозить нечего. А так-то, речь идет о провокации: ща кто-нить из банки трехлитровой достанет заначку, и ее на границе сразу "заморозят" под предлогом "проверять надо" (как КЦ в Кин-дза-дзе). И чувак без наличных баксов останется..
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08.06.2022 09:00 Відповісти
 
 