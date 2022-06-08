Майже $1,5 млрд додатково виділив Світовий банк Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним і соціальним працівникам, загалом збільшивши обіцяну суму підтримки банку до більш ніж 4 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Світового банку.
У заяві Світового банку йдеться, що останнє виділення коштів підтримується фінансовими гарантіями Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, а також паралельним фінансуванням Італії та внесками з нового багатостороннього донорського трастового фонду.
Україна заявила, що їй найближчим часом потрібно принаймні 5 мільярдів доларів на місяць, щоб підтримувати роботу уряду на тлі вторгнення Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Damir Baidybekov 1 час назад
ЦБ снял ограничения на вывоз денег для физ лиц. Сегодня ждать ослабления рубля?.
Если да то палец верх, если нет - вниз.
Петр Иванов 36 минут назад
В зад себе палец воткни и не выдумывай. На рубли таких ограгичений не существовало, на доллары и т.д всегда больше 10к кэшем нельзя было вывозить. Поэтому ЦБ свои санкции в данном случае не снимал и снимать не мог, т.к. такие санкции, направленные против граждан России, заключаются совсем в другом. Если ты снять не можешь валюту, то и вывозить нечего. А так-то, речь идет о провокации: ща кто-нить из банки трехлитровой достанет заначку, и ее на границе сразу "заморозят" под предлогом "проверять надо" (как КЦ в Кин-дза-дзе). И чувак без наличных баксов останется..