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Великобритания пообещала поставить Украине партию высокотехнологичных ракет Brimstone для деблокирования портов, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

британія

Правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone. Они должны помочь ВСУ деблокировать украинские порты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Подчеркивается, что посредством поставки противокорабельных средств власти Великобритании надеются разрешить ситуацию с экспортом украинского зерна, который заблокировала Россия.

Посол Украины в Турции Василий Боднар во вторник заявил, что Киев согласен возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны только в случае передачи ему "вооружений для защиты от угроз с моря" и участия военно-морских сил третьих государств.

Отметим, что ракеты Brimstone уже используются украинскими военными в борьбе с российским агрессором.

Читайте: США и партнеры работают над предоставлением Украине противокорабельных ракет, - Белый дом
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Топ комментарии
+30
Боже-бережи королеву...
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08.06.2022 07:09
+12
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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08.06.2022 07:10
+8
Обнял Великобританию!!!
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08.06.2022 07:29
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Боже-бережи королеву...
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08.06.2022 07:09 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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08.06.2022 07:10 Ответить
Так мы ими уже недели 3 как стреляем вроде
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08.06.2022 07:16 Ответить
мудрий ніколи не скаже шо він знає, тупий ніколи не знае шо він скаже...
мабуть все в хаті...
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08.06.2022 07:46 Ответить
Обнял Великобританию!!!
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08.06.2022 07:29 Ответить
Borik - you are the best!
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08.06.2022 07:32 Ответить
ну! дають же ракети! кажуть: "деблокуйте порти". чому зеленський цього не робить? боїться?
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08.06.2022 07:39 Ответить
Путін нападЁттт
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08.06.2022 07:42 Ответить
Існує проблема підводних човнів тут складнощі.
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08.06.2022 10:08 Ответить
вдвічі далекобійніша ніж Стугна
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08.06.2022 07:53 Ответить
40-60 км з літака. так що трохи більше.
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08.06.2022 09:32 Ответить
Их бы на MQ-1C Gray Eagle подвесить и посмотреть где российские корабли прячутся.
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08.06.2022 10:05 Ответить
Високотехнологічні ракети - це найкращий аргумент у питанні деблокади наших портів.
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08.06.2022 08:00 Ответить
А ещё эскадра американских кораблей в черном море в качестве конвоя
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08.06.2022 08:43 Ответить
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08.06.2022 08:50 Ответить
Британія завжди була і є головним оплотом демократії в світі!
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08.06.2022 09:18 Ответить
Вірне вирішення продовольчої кризи.
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08.06.2022 10:03 Ответить
 
 