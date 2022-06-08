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Велика Британія пообіцяла поставити Україні партію високотехнологічних ракет Brimstone для деблокування портів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

британія

Уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone. Вони мають допомогти ЗСУ деблокувати українські порти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Підкреслюється, що за допомогою постачання протикорабельних засобів влада Великої Британії сподівається вирішити ситуацію з експортом українського зерна, який заблокувала Росія.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у вівторок заявив, що Київ буде згоден відновити морські перевезення сільськогосподарської продукції з країни тільки в разі передачі йому "озброєнь для захисту від загроз з моря" і участі військово-морських сил третіх держав.

Зазначимо, що ракети Brimstone вже використовуються українськими військовими в боротьбі з російським агресором.

Читайте: США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних ракет, - Білий дім

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Боже-бережи королеву...
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08.06.2022 07:09
+12
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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08.06.2022 07:10
+8
Обнял Великобританию!!!
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08.06.2022 07:29
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Боже-бережи королеву...
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08.06.2022 07:09 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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08.06.2022 07:10 Відповісти
Так мы ими уже недели 3 как стреляем вроде
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08.06.2022 07:16 Відповісти
мудрий ніколи не скаже шо він знає, тупий ніколи не знае шо він скаже...
мабуть все в хаті...
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08.06.2022 07:46 Відповісти
Обнял Великобританию!!!
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08.06.2022 07:29 Відповісти
Borik - you are the best!
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08.06.2022 07:32 Відповісти
ну! дають же ракети! кажуть: "деблокуйте порти". чому зеленський цього не робить? боїться?
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08.06.2022 07:39 Відповісти
Путін нападЁттт
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08.06.2022 07:42 Відповісти
Існує проблема підводних човнів тут складнощі.
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08.06.2022 10:08 Відповісти
вдвічі далекобійніша ніж Стугна
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08.06.2022 07:53 Відповісти
40-60 км з літака. так що трохи більше.
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08.06.2022 09:32 Відповісти
Их бы на MQ-1C Gray Eagle подвесить и посмотреть где российские корабли прячутся.
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08.06.2022 10:05 Відповісти
Високотехнологічні ракети - це найкращий аргумент у питанні деблокади наших портів.
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08.06.2022 08:00 Відповісти
А ещё эскадра американских кораблей в черном море в качестве конвоя
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08.06.2022 08:43 Відповісти
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08.06.2022 08:50 Відповісти
Британія завжди була і є головним оплотом демократії в світі!
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08.06.2022 09:18 Відповісти
Вірне вирішення продовольчої кризи.
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08.06.2022 10:03 Відповісти
 
 