РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5623 посетителя онлайн
Новости Киевские новости
1 735 5
КГГА (2933) Киев (24552) парковка (286) эвакуатор (60) штраф (1229)

В Киеве возвращают плату за парковку, автомобили нарушителей будут эвакуированы, - КГВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

евакуатор

В Киеве увеличивается количество нарушений ПДД и парковки. Водителей предупредили, что неправильно припаркованные автомобили будут эвакуированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Киевской администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"В Киеве с 16 мая по решению Киевсовета возобновлена ​​оплата за парковку. Парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни, а также в выходные парковка бесплатная", – рассказал Николай Поворозник.

Оплатить парковку можно через "Киев цифровой". Отмечается, что в приложении оплата начисляется, пока длится парковка, независимо от местонахождения автомобиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, - КГГА

"На муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Только через приложение. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, соблюдайте правила дорожного движения, скоростного режима в городе и не создавайте аварийных ситуаций", - сказал Николай Поворозник. .

Он также призвал водителей пропускать машины с гуманитарной помощью, авто полиции, "скорой" и спасателей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фронт?
показать весь комментарий
08.06.2022 10:10 Ответить
На карман.
показать весь комментарий
08.06.2022 10:32 Ответить
150 000 евроблях ввезли в Украину.
Кого-то война волнует ...
А кому-то парковаться негде ...
показать весь комментарий
08.06.2022 10:40 Ответить
Сколько процентов с тарифа на оплату и штрафов поступает в городской бюджет?
показать весь комментарий
08.06.2022 11:07 Ответить
ХА ХА ХА!!!ПОЗОРИЩЕ!!!
показать весь комментарий
08.06.2022 12:49 Ответить
 
 