РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5823 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
1 192 17
членство в ЕС (778) Евросоюз (15905) Стефанчук Руслан (578)

Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что во время председательства Франции в Совете Европейского Союза Украина 24 июня получит статус страны – кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина пишет текст истории кровью своих лучших сыновей и дочерей и ждет, что Европа пропишет слово "кандидат" чернилами. Об этом говорил с президентом Сената Франции Gérard Larcher. Надеюсь, что 24 июня под председательством Франции будет принято это великое историческое решение. Протягиваю руку дружбы с просьбой протянуть руку помощи", - написал Стефанчук.

По словам главы украинского парламента, Жерар Ларше заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции в своих евроинтеграционных устремлениях.

Он также сообщил, что президент Сената Франции принял приглашение посетить Украину и пообещал сделать это как можно скорее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина не получит сигнал о членстве в ЕС, его получит Путин, - Стефанчук

"Когда я поеду в Киев, то это для того, чтобы быть полезным Украине", - процитировал Стефанчук Ларше.

Как сообщалось, Стефанчук находился с визитом во Франции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
на кій рахівниці розраховуеш??
а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
показать весь комментарий
08.06.2022 11:08
+2
Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:12
+2
Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на кій рахівниці розраховуеш??
а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
показать весь комментарий
08.06.2022 11:08 Ответить
Розраховуй...
показать весь комментарий
08.06.2022 11:09 Ответить
Mykola Trofimenko

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.05.2022
показать весь комментарий
08.06.2022 14:11 Ответить
Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:12 Ответить
и что? дадут тебе подлодку?
показать весь комментарий
08.06.2022 11:14 Ответить
Dmitri 18251fb2

Реєстрація: 25 лютого 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
показать весь комментарий
08.06.2022 14:10 Ответить
Враховуючи як розвиваються події я б такі заяви й розрахунки не озвучував, завжди повинно бути поле для маневру, а не "про*бали".
показать весь комментарий
08.06.2022 11:15 Ответить
Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:23 Ответить
А заявку на залучення НАТО Україна навіть не подавала. Зате Зеля багато про це говорить.
показать весь комментарий
08.06.2022 11:24 Ответить
Не примут нас в ЕС ребята, это 100 процентов, обьективно посмотрите на ситуацию с колокольни самих европейцев, нахрена им 40-миллионная разрушенная и бессконечно воюющая страна???? Какая выгода самой Европе от принятия нас в ЕС???? ................Будут тянуть десятилетиями и ставить палки в колеса, давая Украине все новые и новые домашние задания.........
показать весь комментарий
08.06.2022 11:34 Ответить
Штаты и Бриты это сила. Нахер это ЕС
показать весь комментарий
08.06.2022 11:54 Ответить
В ЄС не ******* брехливих їбланів, що незаконно блокують телеканали через заздрість і страх викриття.
показать весь комментарий
08.06.2022 12:57 Ответить
Скорее Стефанчук похудает, чем нас примут в ЕС.
показать весь комментарий
08.06.2022 12:58 Ответить
Стефанчука надо посылать в ЕС для получения члена ЕС И НАТО . Он своим весом выдавит из них все нужное для Украины 🤣
показать весь комментарий
08.06.2022 14:08 Ответить
сподівальник фіговий
показать весь комментарий
08.06.2022 14:41 Ответить
а тепер ще й один розрахуй.
показать весь комментарий
08.06.2022 15:12 Ответить
Цей жиробас може перестати "розраховувати" і порахувати як швидко народ винесе їх вперед ногами, коли вже восени не буде в бюджеті грошей для вчителів (з них почнуть першими) та лікарів і пенсіонерів.

Жиробас Стефанчук мав би думати як виводити економіку з тіні де спочило 70% бо в ЄС нема дурних давати гроші просто так, знаючи КОМУ вони їх дають і які УМИ в Києві сидять

А про ЄС Стефанчук може сміливо забути.
показать весь комментарий
08.06.2022 18:05 Ответить
 
 