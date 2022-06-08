Рассчитываю, что Украина получит статус кандидата в ЕС 24 июня, - Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется, что во время председательства Франции в Совете Европейского Союза Украина 24 июня получит статус страны – кандидата на вступление в ЕС.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина пишет текст истории кровью своих лучших сыновей и дочерей и ждет, что Европа пропишет слово "кандидат" чернилами. Об этом говорил с президентом Сената Франции Gérard Larcher. Надеюсь, что 24 июня под председательством Франции будет принято это великое историческое решение. Протягиваю руку дружбы с просьбой протянуть руку помощи", - написал Стефанчук.

По словам главы украинского парламента, Жерар Ларше заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции в своих евроинтеграционных устремлениях.

Он также сообщил, что президент Сената Франции принял приглашение посетить Украину и пообещал сделать это как можно скорее.

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"Когда я поеду в Киев, то это для того, чтобы быть полезным Украине", - процитировал Стефанчук Ларше.

Как сообщалось, Стефанчук находился с визитом во Франции.