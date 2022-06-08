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членство в ЄС (935) Євросоюз (7058) Стефанчук Руслан (654)

Розраховую, що Україна набуде статусу кандидата в ЄС 24 червня, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що за головування Франції в Раді Європейського Союзу Україна 24 червня отримає статус країни - кандидата на вступ до ЄС.

Про це він пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна пише текст історії кров`ю своїх найкращих синів і дочок та чекає на прописку Європи слова "кандидат" чорнилами. Про це говорив із президентом Сенату Франції Gérard Larcher. Сподіваюся, що 24 червня за головуванням Франції буде прийняте це велике історичне рішення. Простягаю руку дружби з проханням простягнути руку допомоги", - написав Стефанчук.

За словами голови українського парламенту, Жерар Ларше запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Франції у своїх євроінтеграційних прагненнях.

Він також повідомив, що президент Сенату Франції прийняв запрошення відвідати Україну та пообіцяв зробити це якнайшвидше.

Також читайте: Якщо Україна не отримає сигналу щодо членства в ЄС, його отримає Путін, - Стефанчук

"Коли я поїду до Києва, то це для того, щоб бути корисним Україні", - процитував Стефанчук Ларше.

Як повідомлялося, Стефанчук перебував із візитом у Франції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
на кій рахівниці розраховуеш??
а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
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08.06.2022 11:08
+2
Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
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08.06.2022 11:12
+2
Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
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08.06.2022 11:23
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на кій рахівниці розраховуеш??
а Угорщина??? а баба-яга проти !!!
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08.06.2022 11:08 Відповісти
Розраховуй...
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08.06.2022 11:09 Відповісти
Mykola Trofimenko

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 24.05.2022
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Суки нам потрібно в НАТО. Навіть, якщо ми 24 червня відразу станемо членами ЄС, а що зміниться для громадян, та нічого. Війна триває і далі, а зелені курви вже ділять між собою гроші, які будуть іти на відбудову України, але в разі перемоги. З вашими "хотєлками", щоб ще не про*бали державу.
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08.06.2022 11:12 Відповісти
и что? дадут тебе подлодку?
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08.06.2022 11:14 Відповісти
Dmitri 18251fb2

Реєстрація: 25 лютого 2022

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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08.06.2022 14:10 Відповісти
Враховуючи як розвиваються події я б такі заяви й розрахунки не озвучував, завжди повинно бути поле для маневру, а не "про*бали".
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08.06.2022 11:15 Відповісти
Вступление в ЕС и НАТО записано в Конституции Украины. Всё, что делается ради этого, является нужным и правильным независимо от того, кто именно это озвучивает.
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08.06.2022 11:23 Відповісти
А заявку на залучення НАТО Україна навіть не подавала. Зате Зеля багато про це говорить.
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08.06.2022 11:24 Відповісти
Не примут нас в ЕС ребята, это 100 процентов, обьективно посмотрите на ситуацию с колокольни самих европейцев, нахрена им 40-миллионная разрушенная и бессконечно воюющая страна???? Какая выгода самой Европе от принятия нас в ЕС???? ................Будут тянуть десятилетиями и ставить палки в колеса, давая Украине все новые и новые домашние задания.........
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08.06.2022 11:34 Відповісти
Штаты и Бриты это сила. Нахер это ЕС
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08.06.2022 11:54 Відповісти
В ЄС не ******* брехливих їбланів, що незаконно блокують телеканали через заздрість і страх викриття.
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08.06.2022 12:57 Відповісти
Скорее Стефанчук похудает, чем нас примут в ЕС.
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08.06.2022 12:58 Відповісти
Стефанчука надо посылать в ЕС для получения члена ЕС И НАТО . Он своим весом выдавит из них все нужное для Украины 🤣
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08.06.2022 14:08 Відповісти
сподівальник фіговий
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08.06.2022 14:41 Відповісти
а тепер ще й один розрахуй.
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08.06.2022 15:12 Відповісти
Цей жиробас може перестати "розраховувати" і порахувати як швидко народ винесе їх вперед ногами, коли вже восени не буде в бюджеті грошей для вчителів (з них почнуть першими) та лікарів і пенсіонерів.

Жиробас Стефанчук мав би думати як виводити економіку з тіні де спочило 70% бо в ЄС нема дурних давати гроші просто так, знаючи КОМУ вони їх дають і які УМИ в Києві сидять

А про ЄС Стефанчук може сміливо забути.
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08.06.2022 18:05 Відповісти
 
 