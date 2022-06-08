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Киев (24552) Оболонь (27) хищение (657) блокпост (267)

В Киеве воруют блокпосты, - председатель Оболонской РГА Фесик

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

блокпост

Неизвестные разбирают блоки, забирают мешки с песком и противотанковые ежи. Людей, которые это делают, нужно сдавать полиции.

Об этом пишет в фейсбуке глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности, и что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать", – написал он.

Фесик назвал такие действия подрывом обороноспособности города. И призвал тех, кто стал свидетелями подобных незаконных действий, информировать полицию или ГФТХ района. Обратиться к ним можно по телефону: +380 961166098.

Также читайте: В Киеве возвращают плату за парковку, автомобили нарушителей будут эвакуированы, - КГВА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
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08.06.2022 13:18
+10
На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

- На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

- Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
https://t.me/operativnoZSU/27791
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08.06.2022 13:15
+10
"але багажники перевіряють.."
Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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08.06.2022 13:20
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На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

- На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

- Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
https://t.me/operativnoZSU/27791
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08.06.2022 13:15 Ответить
"але багажники перевіряють.."
Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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08.06.2022 13:20 Ответить
так и будут "перемещаться" туда-сюда пока не за..бет. или они позагорать приехали
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08.06.2022 13:28 Ответить
Бомж заживо сварил двух бездомных ради металлолома
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08.06.2022 13:45 Ответить
люд повернулися додому та почали ремонти робити?...але війна триває,хто знає, що тому *****-путіну в голову стукне, може знов підуть столицю штурмувати.
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08.06.2022 13:17 Ответить
сумніваюся що це люди, які роблять ремонти, то скорше ті люди, у яких ломка, якщо вони якого гівна русского не знайдуть, залежні від "русского міру"
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08.06.2022 13:55 Ответить
То "мер" переживає, що у нього з-під носа вивезли те, що він до рук прибрать хотів сам Не знаю, як у Києві, а в Чернігові "їжаки" встали на "поліській "лінії Манергейма" ДОТи, ДЗОТи, капоніри, мінні поля і "їжаки" у кілька ліній оборони! Набагато північніше міста, до якого у лютому кацапи добралися за три дні! "Лінії Зеленського" не було Стояли переважно "тероборонці" з стрілецькою зброєю, у наспіх викопаних окопах і траншеях
Та й іти на нас тепер нікому - кацапів "перемололи", а хто живий залишився - того зараз "перемелюють" на Донбасі А сябри "забзділи" іти у березні - не будуть іти й зараз - на готові капітальні укріплення Переступлять кордон - там і поляжуть!
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08.06.2022 14:12 Ответить
Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
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08.06.2022 13:18 Ответить
а поруч покласти шкіряний солдатський ремінь з гарною пряжкою - для всіх бажаючих провести серед мародерів виховальну роботу.
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08.06.2022 13:46 Ответить
пан має рацію, якщо після всього що сталося, хтось чекає на "русскій мир", най чекає, курва, в перших рядах.
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08.06.2022 13:54 Ответить
це в рамках останньої оп-овської ініціативи -" велика боротьба з корупцією та воровством, по новому"
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08.06.2022 13:19 Ответить
якщо почнуть розслідування, чиїх рук справа, чи не вийдуть на місцеву владу?... у нас теж порозбирали на в'їзді в місто... мир в головах у декого, чиїм машинам рухатись заважає...
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08.06.2022 13:22 Ответить
Так зупинеиось же десь посередині.
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08.06.2022 13:30 Ответить
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08.06.2022 13:35 Ответить
Тільки одне.
У Києво-Святошинськомц районі вже з квітня потихеньку розбирають блокпости. ТРО там немає вже більше місяця. і оті "змєйкі" тільки дратують.
Але. В одному місті - але точніше на дорозі перед Бобрицею та за нею перед Білогородкою - стоять браві хлопці з кулеметами та у кожного строго перевірять дукаменти до сього часу.
Совпадєніє? Не думаю... Мабуть там серед дачних будинків є якийсь дуже поважний стратегічний об'єкт...
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08.06.2022 13:35 Ответить
не думайте мовчки.
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08.06.2022 13:56 Ответить
Казалось бы, после Бучи люди сами должны приносить ежи и песок на блокпосты, чтобы не дай Бог кацапы не вернулись. Ан нет! Находятся гниды, которые по дурости или умышленно ведут саботаж. Все из-за того, что в Украине чересчур много гуманности. Манкурты знают, что в худшем случае посадят в тюрьму на терпимый срок. А если нагадить так, что в место зайдут кацапы, то ещё и губернатором каким сделают.
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08.06.2022 13:36 Ответить
В київському телеграм-каналі пишуть що "їжаки" і бетонні блоки на дорогах спричиняють автотрощі. Певно тому їх якісь ентузіасти і почали розбирати але треба компетентним органам розібратися в цій ситуації більш детально.
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08.06.2022 13:41 Ответить
бо ніхто за це не відповідає. Нічиє. Де та тероборона? Вона вже розпущена??? Де місцева влада? Могли би в кожному районі прибрати ті металоконструкції на якусь закриту площадку, інвентарізувати. Нікому діла немає, а на рахунок крадуть то дрібниці, бомжі на метал. Он у Львові та Чернівцях високопосадовці областей розкрадають гуманітарну допомогу ЕС на армію в розмірах десятки, сотні мільйонів і нікому діла немає
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08.06.2022 13:53 Ответить
А чего ты спрашиваешь? Выходи сам и охраняй, бесплатно, если так волнует.
Кличко выделил на всю тероборону Киева всего 40 млн на весь 2022 год. Иными словами денег нет, но вы держитесь! Вот такие у нас законы. В бюджете денег нет, тогда местные громады должны содержать ДФТГ, такие как КМДА. 40 млн грн на весь Киев- вот цена патриотизму Кличко. Его это не пипчет. Люди и так за спасибо отстояли 2 месяца на блок постах. У многих семьи, а их кормить нужно чем то...
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08.06.2022 14:01 Ответить
Хотелось бы сказать пару слов по поводу ежей. Их изобрел киевлянин Начальник киевского гарнизона генерал-майор Горрикер в 1941г.
Цель ежа - поднять танк (вес около 50 тонн!), чтобы гусеницы не касались земли, обездвижить его и сделать тем самым более легкой мишенью. Даже их объезжая, танк теряет маневренность и подставляет бок, а наехав на него днищем, может его пробить...
Посмотрите на наши "ежи" в Киеве! Некоторые достигают 2х метров. Некоторые сварены из легких уголков... Это не ежи для танков.
Высота ежа должна быть в пределах 0,8-1 метра! Не выше! Варить лучше из рельс! Чем выше еж, тем более получается рычаг, которым танк просто сломает конструкцию.
Поэтому, делая правильные ежи, вы сделаете их больше и толку от них будет тоже больше!
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08.06.2022 13:54 Ответить
Норм. Знеси попередній пост.
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08.06.2022 14:07 Ответить
Отуточки, на Оболоні: GF9X+68R підсуєтились ULF finance, бо їм немає, як паркувати свої автівки, бетонні блоки та їжаки їм заважали, маніпулятор приїхав і позабирав перешкоди 🤦‍♂️
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08.06.2022 14:30 Ответить
..а "какая разніца"..(
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08.06.2022 14:32 Ответить
Раніше мішки з піском охоронялися
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08.06.2022 15:06 Ответить
Та вони так скоро ще й нашу найверховнішу раду порозтягують "невідомокуди". І головне, що займаються цим "невідомохтойколи"... А раптом це ворожі ДРГ "волонтерствують"?
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08.06.2022 15:17 Ответить
Так а чого дивуватися? У києві гнид завжди вистачало. А зараз понаєхало ще зі сходу купа лайна. Ось вони і розтягують...
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08.06.2022 17:05 Ответить
вот так **** всю жизнь в этой стране - одни проявляют беспредельный героизм, а какие-то неизвестные постоянно гадят гадят и гадят
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08.06.2022 17:45 Ответить
лично видел как комунальщики забирали блокпосты
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08.06.2022 20:17 Ответить
типа еж в багажник засунешь ахахахх он весит хрен зна скока ...
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08.06.2022 20:58 Ответить
Увезти ёж можно только при наличии крана, самосвалов с высокими бортами, машин с мигалками для придания легальности. У бомжей такой техники нет. Есть у застройщиков и коммунальщиков.
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08.06.2022 22:20 Ответить
 
 