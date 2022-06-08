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В Киеве воруют блокпосты, - председатель Оболонской РГА Фесик
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Неизвестные разбирают блоки, забирают мешки с песком и противотанковые ежи. Людей, которые это делают, нужно сдавать полиции.
Об этом пишет в фейсбуке глава Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик, информирует Цензор.НЕТ.
"Прошло 2 месяца с тех пор, как Киев оказался в относительной безопасности, и что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать", – написал он.
Фесик назвал такие действия подрывом обороноспособности города. И призвал тех, кто стал свидетелями подобных незаконных действий, информировать полицию или ГФТХ района. Обратиться к ним можно по телефону: +380 961166098.
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У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.
Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.
- На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.
Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.
- Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
https://t.me/operativnoZSU/27791
Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
Та й іти на нас тепер нікому - кацапів "перемололи", а хто живий залишився - того зараз "перемелюють" на Донбасі А сябри "забзділи" іти у березні - не будуть іти й зараз - на готові капітальні укріплення Переступлять кордон - там і поляжуть!
У Києво-Святошинськомц районі вже з квітня потихеньку розбирають блокпости. ТРО там немає вже більше місяця. і оті "змєйкі" тільки дратують.
Але. В одному місті - але точніше на дорозі перед Бобрицею та за нею перед Білогородкою - стоять браві хлопці з кулеметами та у кожного строго перевірять дукаменти до сього часу.
Совпадєніє? Не думаю... Мабуть там серед дачних будинків є якийсь дуже поважний стратегічний об'єкт...
Кличко выделил на всю тероборону Киева всего 40 млн на весь 2022 год. Иными словами денег нет, но вы держитесь! Вот такие у нас законы. В бюджете денег нет, тогда местные громады должны содержать ДФТГ, такие как КМДА. 40 млн грн на весь Киев- вот цена патриотизму Кличко. Его это не пипчет. Люди и так за спасибо отстояли 2 месяца на блок постах. У многих семьи, а их кормить нужно чем то...
Цель ежа - поднять танк (вес около 50 тонн!), чтобы гусеницы не касались земли, обездвижить его и сделать тем самым более легкой мишенью. Даже их объезжая, танк теряет маневренность и подставляет бок, а наехав на него днищем, может его пробить...
Посмотрите на наши "ежи" в Киеве! Некоторые достигают 2х метров. Некоторые сварены из легких уголков... Это не ежи для танков.
Высота ежа должна быть в пределах 0,8-1 метра! Не выше! Варить лучше из рельс! Чем выше еж, тем более получается рычаг, которым танк просто сломает конструкцию.
Поэтому, делая правильные ежи, вы сделаете их больше и толку от них будет тоже больше!