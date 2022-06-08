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Новини Київські новини
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Київ (13851) Оболонь (18) крадіжка (527) блокпост (207)

У Києві розкрадають блокпости, - голова Оболонської РДА Фесик

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

блокпост

Невідомі розбирають блоки, забирають мішки з піском та протитанкові їжаки. Людей, які це роблять, треба здавати поліції.

Про це пише у фейсбуці голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик, інформує Цензор.НЕТ.

"Пройшло 2 місяці з тих пір, як Київ опинився у відносній безпеці, і що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники або навіть агенти ворога почали красти це, здобуте важкою працею ціннне майно", - написав він.

Фесик назвав такі дії підривом обороноздатності міста. Та закликав тих, хто став свідками подібних незаконних дій, інформувати поліцію чи ДФТГ району. Звернутися до них можна за телефоном: +380 96 116 60 98.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
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08.06.2022 13:18
+10
На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

- На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

- Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
https://t.me/operativnoZSU/27791
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08.06.2022 13:15
+10
"але багажники перевіряють.."
Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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08.06.2022 13:20
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На блок-пости під Мелітополем рашисти виставляють пенсіонерів та бомжів

У Мелітопольському та інших районах Запорізької області розпочалося масове пересування орчих військ. Усіх стягують на Херсонський напрямок.

Жителі Мелітополя на блок-постах в районі спостерігають старих пенсіонерів. Усіх, хто молодший, відправляють воювати. А на блок-пости виставляють старих пенсіонерів.

- На одному з постів взагалі сидять вояки у капцях. Форма брудна, пом'ята, як у бомжів. Вигляд такий же. Алкаші якісь і бомжі, а не військові, але багажники перевіряють, - кажуть мелітопольці.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі підтвердив, що практично не залишилося блок-постів у колишніх Веселівському, Приазовському та Михайлівському районах, які наразі входять до Мелітопольського району.

- Вони спішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території, - зазначив Іван Федоров.
https://t.me/operativnoZSU/27791
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08.06.2022 13:15 Відповісти
"але багажники перевіряють.."
Треба в багажники для них пляшки з метиловим спиртом ставити,нехай кайфують...
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08.06.2022 13:20 Відповісти
так и будут "перемещаться" туда-сюда пока не за..бет. или они позагорать приехали
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08.06.2022 13:28 Відповісти
Бомж заживо сварил двух бездомных ради металлолома
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08.06.2022 13:45 Відповісти
люд повернулися додому та почали ремонти робити?...але війна триває,хто знає, що тому *****-путіну в голову стукне, може знов підуть столицю штурмувати.
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08.06.2022 13:17 Відповісти
сумніваюся що це люди, які роблять ремонти, то скорше ті люди, у яких ломка, якщо вони якого гівна русского не знайдуть, залежні від "русского міру"
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08.06.2022 13:55 Відповісти
То "мер" переживає, що у нього з-під носа вивезли те, що він до рук прибрать хотів сам Не знаю, як у Києві, а в Чернігові "їжаки" встали на "поліській "лінії Манергейма" ДОТи, ДЗОТи, капоніри, мінні поля і "їжаки" у кілька ліній оборони! Набагато північніше міста, до якого у лютому кацапи добралися за три дні! "Лінії Зеленського" не було Стояли переважно "тероборонці" з стрілецькою зброєю, у наспіх викопаних окопах і траншеях
Та й іти на нас тепер нікому - кацапів "перемололи", а хто живий залишився - того зараз "перемелюють" на Донбасі А сябри "забзділи" іти у березні - не будуть іти й зараз - на готові капітальні укріплення Переступлять кордон - там і поляжуть!
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08.06.2022 14:12 Відповісти
Знайти цих підорів та скотчем голих до їжаків примотати
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08.06.2022 13:18 Відповісти
а поруч покласти шкіряний солдатський ремінь з гарною пряжкою - для всіх бажаючих провести серед мародерів виховальну роботу.
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08.06.2022 13:46 Відповісти
пан має рацію, якщо після всього що сталося, хтось чекає на "русскій мир", най чекає, курва, в перших рядах.
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08.06.2022 13:54 Відповісти
це в рамках останньої оп-овської ініціативи -" велика боротьба з корупцією та воровством, по новому"
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08.06.2022 13:19 Відповісти
якщо почнуть розслідування, чиїх рук справа, чи не вийдуть на місцеву владу?... у нас теж порозбирали на в'їзді в місто... мир в головах у декого, чиїм машинам рухатись заважає...
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08.06.2022 13:22 Відповісти
Так зупинеиось же десь посередині.
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08.06.2022 13:30 Відповісти
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08.06.2022 13:35 Відповісти
Тільки одне.
У Києво-Святошинськомц районі вже з квітня потихеньку розбирають блокпости. ТРО там немає вже більше місяця. і оті "змєйкі" тільки дратують.
Але. В одному місті - але точніше на дорозі перед Бобрицею та за нею перед Білогородкою - стоять браві хлопці з кулеметами та у кожного строго перевірять дукаменти до сього часу.
Совпадєніє? Не думаю... Мабуть там серед дачних будинків є якийсь дуже поважний стратегічний об'єкт...
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08.06.2022 13:35 Відповісти
не думайте мовчки.
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08.06.2022 13:56 Відповісти
Казалось бы, после Бучи люди сами должны приносить ежи и песок на блокпосты, чтобы не дай Бог кацапы не вернулись. Ан нет! Находятся гниды, которые по дурости или умышленно ведут саботаж. Все из-за того, что в Украине чересчур много гуманности. Манкурты знают, что в худшем случае посадят в тюрьму на терпимый срок. А если нагадить так, что в место зайдут кацапы, то ещё и губернатором каким сделают.
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08.06.2022 13:36 Відповісти
В київському телеграм-каналі пишуть що "їжаки" і бетонні блоки на дорогах спричиняють автотрощі. Певно тому їх якісь ентузіасти і почали розбирати але треба компетентним органам розібратися в цій ситуації більш детально.
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08.06.2022 13:41 Відповісти
бо ніхто за це не відповідає. Нічиє. Де та тероборона? Вона вже розпущена??? Де місцева влада? Могли би в кожному районі прибрати ті металоконструкції на якусь закриту площадку, інвентарізувати. Нікому діла немає, а на рахунок крадуть то дрібниці, бомжі на метал. Он у Львові та Чернівцях високопосадовці областей розкрадають гуманітарну допомогу ЕС на армію в розмірах десятки, сотні мільйонів і нікому діла немає
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08.06.2022 13:53 Відповісти
А чего ты спрашиваешь? Выходи сам и охраняй, бесплатно, если так волнует.
Кличко выделил на всю тероборону Киева всего 40 млн на весь 2022 год. Иными словами денег нет, но вы держитесь! Вот такие у нас законы. В бюджете денег нет, тогда местные громады должны содержать ДФТГ, такие как КМДА. 40 млн грн на весь Киев- вот цена патриотизму Кличко. Его это не пипчет. Люди и так за спасибо отстояли 2 месяца на блок постах. У многих семьи, а их кормить нужно чем то...
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08.06.2022 14:01 Відповісти
Хотелось бы сказать пару слов по поводу ежей. Их изобрел киевлянин Начальник киевского гарнизона генерал-майор Горрикер в 1941г.
Цель ежа - поднять танк (вес около 50 тонн!), чтобы гусеницы не касались земли, обездвижить его и сделать тем самым более легкой мишенью. Даже их объезжая, танк теряет маневренность и подставляет бок, а наехав на него днищем, может его пробить...
Посмотрите на наши "ежи" в Киеве! Некоторые достигают 2х метров. Некоторые сварены из легких уголков... Это не ежи для танков.
Высота ежа должна быть в пределах 0,8-1 метра! Не выше! Варить лучше из рельс! Чем выше еж, тем более получается рычаг, которым танк просто сломает конструкцию.
Поэтому, делая правильные ежи, вы сделаете их больше и толку от них будет тоже больше!
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08.06.2022 13:54 Відповісти
Норм. Знеси попередній пост.
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08.06.2022 14:07 Відповісти
Отуточки, на Оболоні: GF9X+68R підсуєтились ULF finance, бо їм немає, як паркувати свої автівки, бетонні блоки та їжаки їм заважали, маніпулятор приїхав і позабирав перешкоди 🤦‍♂️
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08.06.2022 14:30 Відповісти
..а "какая разніца"..(
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08.06.2022 14:32 Відповісти
Раніше мішки з піском охоронялися
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08.06.2022 15:06 Відповісти
Та вони так скоро ще й нашу найверховнішу раду порозтягують "невідомокуди". І головне, що займаються цим "невідомохтойколи"... А раптом це ворожі ДРГ "волонтерствують"?
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08.06.2022 15:17 Відповісти
Так а чого дивуватися? У києві гнид завжди вистачало. А зараз понаєхало ще зі сходу купа лайна. Ось вони і розтягують...
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08.06.2022 17:05 Відповісти
вот так **** всю жизнь в этой стране - одни проявляют беспредельный героизм, а какие-то неизвестные постоянно гадят гадят и гадят
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08.06.2022 17:45 Відповісти
лично видел как комунальщики забирали блокпосты
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08.06.2022 20:17 Відповісти
типа еж в багажник засунешь ахахахх он весит хрен зна скока ...
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08.06.2022 20:58 Відповісти
Увезти ёж можно только при наличии крана, самосвалов с высокими бортами, машин с мигалками для придания легальности. У бомжей такой техники нет. Есть у застройщиков и коммунальщиков.
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08.06.2022 22:20 Відповісти
 
 