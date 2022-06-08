У Києві розкрадають блокпости, - голова Оболонської РДА Фесик

Невідомі розбирають блоки, забирають мішки з піском та протитанкові їжаки. Людей, які це роблять, треба здавати поліції.

Про це пише у фейсбуці голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик, інформує Цензор.НЕТ.

"Пройшло 2 місяці з тих пір, як Київ опинився у відносній безпеці, і що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники або навіть агенти ворога почали красти це, здобуте важкою працею ціннне майно", - написав він.

Фесик назвав такі дії підривом обороноздатності міста. Та закликав тих, хто став свідками подібних незаконних дій, інформувати поліцію чи ДФТГ району. Звернутися до них можна за телефоном: +380 96 116 60 98.

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