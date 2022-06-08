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Люксембург заморозил активы россиян почти на 4,3 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,санкції

Банки и другие финансовые организации Люксембурга заморозили активы россиян почти на 4,3 млрд евро на фоне масштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Радио Свобода, об этом сообщило Министерство финансов страны, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что заморожены, в частности, депозиты и ценные бумаги более 90 физлиц и 1100 компаний, подвергшихся санкциям.

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Якщо б був створений європейський трибунал, який давно анонсовано, то його рішенням ці гроші вже могли б працювати на Україну.
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08.06.2022 13:41 Ответить
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08.06.2022 13:44 Ответить
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08.06.2022 13:45 Ответить
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08.06.2022 13:50 Ответить
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08.06.2022 13:51 Ответить
якби ж то їх ще передали Україні
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08.06.2022 15:24 Ответить
 
 