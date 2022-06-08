Люксембург заморозил активы россиян почти на 4,3 млрд евро
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Банки и другие финансовые организации Люксембурга заморозили активы россиян почти на 4,3 млрд евро на фоне масштабного вторжения России в Украину.
Как сообщает Радио Свобода, об этом сообщило Министерство финансов страны, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что заморожены, в частности, депозиты и ценные бумаги более 90 физлиц и 1100 компаний, подвергшихся санкциям.
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