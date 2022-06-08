Люксембург заморозив активи росіян майже на 4,3 млрд євро

Банки й інші фінансові організації Люксембургу заморозили активи росіян майже на 4,3 мільярда євро на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Радіо Свобода, про це повідомило Міністерство фінансів країни, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що заморожено, зокрема, депозити та цінні папери понад 90 фізосіб і 1100 компаній, які підпали під дію санкцій.

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