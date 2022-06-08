УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13601 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 242 6
Росія (47279) санкції (6860) Люксембург (77) актив (120)

Люксембург заморозив активи росіян майже на 4,3 млрд євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,санкції

Банки й інші фінансові організації Люксембургу заморозили активи росіян майже на 4,3 мільярда євро на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Радіо Свобода, про це повідомило Міністерство фінансів країни, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що заморожено, зокрема, депозити та цінні папери понад 90 фізосіб і 1100 компаній, які підпали під дію санкцій.

Також читайте: Люксембург надав українській армії озброєння на €50 мільйонів, - прем'єр Беттель

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо б був створений європейський трибунал, який давно анонсовано, то його рішенням ці гроші вже могли б працювати на Україну.
показати весь коментар
08.06.2022 13:41 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 13:44 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 13:50 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 13:51 Відповісти
якби ж то їх ще передали Україні
показати весь коментар
08.06.2022 15:24 Відповісти
 
 